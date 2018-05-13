«ЦСКА, «Динамо» — дружба!» Ну а «Спартаку» теперь сложнее попасть в ЛЧ

На пресс-конференции после последнего московского дерби в сезоне аплодисментами провожали обоих тренеров. Дмитрия Хохлова – за победу над «Спартаком» и успешную концовку сезона («Динамо» — в первой половине таблицы, в трёх очках от еврокубковой зоны). Массимо Карреру – за классный сезон с эмоциональной концовкой.

– Дерби, – лаконично характеризует матч Дмитрий Хохлов. – Настраивались на игру как на последний бой – понимали, что «Спартаку» нужны очки и нам важны не меньше. Тяжёлая игра, накал страстей. Всё, что планировали, сделали. Обидно, что не забили второй гол.

– Перед «Рубином» перешли на пять защитников из-за соперника. Почему перешли сегодня?

– Эту игру из-за перебора карточек пропускали Морозов и Темников. Нам было важно сбалансировать игру. С «Рубином» мы поняли, как играть в защите, а за недельку перед «Спартаком» чуть-чуть поправили игру в атаке. Пожалуй, получилось.

– Как отреагировали, что можем оказаться в стыковых матчах, после предыдущего тура?

– Мониторили таблицу, но не просчитали ситуацию, что пять команд могли получить одинаковое количество очков. Пришёл после выходных и сказал: «Так интереснее». Понимал, что на «Спартак» не нужно дополнительно мотивировать игроков, но в этой ситуации получился дополнительный интерес.

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– Следили ли за результатами других встреч?

– Честно, не следили. Кто-то в раздевалке в перерыве начал говорить первый счёт – я остановил и сказал, что нам не нужно следить за тем, как играют соперники. Нам нужен наш результат.

У Массимо Карреры первым делом спросили, какие эмоции оставил сезон.

– От сезона больше негатива, чем позитива, – ответил Каррера. – У нас был шанс заработать серебро, выйти напрямую в Лигу чемпионов. Мы не достигли всех целей, к которым стремились. Несмотря на третье место, не думаю, что этот сезон можно назвать позитивным. Думаю, самый позитивный момент для нас – 18-матчевая беспроигрышная серия. Она позволила нам подняться в таблице после неудачного начала чемпионата.

– Вы часто говорите о мотивации. Какая мотивация в такой игре у Пашалича и Максимовича? Не получить травму?

– Они профессионалы и играют в футбол. Сегодня мы проиграли, потому что у «Динамо» было больше спортивной злости. Они боролись за каждый мяч, желали выиграть каждый стык и победить в матче. Недостаточно иметь качественных игроков, но выходить на поле без злости. С начала матча было видно, что игроки «Динамо» вышли более злыми. При таком раскладе всегда нелегко.

– Кто виноват в том, что сегодня не хватило злости?

– Я. Я – тренер, не хочу никакого алиби. Я несу ответственность, когда всё идёт хорошо и когда плохо. Когда всё хорошо, можно похвалить других. Когда плохо – первым страдает тренер.

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– Как натренировать спортивную злость?

– Спортивную злость нельзя натренировать, она должна быть в крови и сердце. Каждый человек по-своему особенный, поэтому спортивная злость, желание достичь больших целей должны присутствовать. Нельзя прохладно относиться ко всему, что происходит. В футболе никто ничего не дарит, нужно трудиться, от чего-то отказываться. Не все умеют переживать давление. Если ты уверен в своём мастерстве и думаешь, что легко выиграешь, то это неправильный подход.

Ещё будучи футболистом, знал свои возможности и тренировался на 300%, чтобы всегда выходить готовым. У меня были амбиции чего-то достичь. Игрок без амбиций может хорошо отыграть сезон, а следующий отыграет средне, потому что довольствуется тем, чего уже достиг. Игрок с амбициями злится, когда проигрывает даже на тренировке. Но человеку нельзя вбить всё это в голову.

– Это упрёк в чей-то адрес?

– Я никого не обвиняю, а говорю в общих чертах. Ни на кого не тыкаю пальцем. В «Спартаке» таких игроков нет.

– Почему заменили Ханни в перерыве?

– Думал о том, чтобы загрузить штрафную «Динамо» навесами. Так как не получалось находить свободное пространство между линиями, я поставил Зе Луиша, чтобы он боролся за мяч в штрафной.

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– Есть ли у вас понимание, как строить команду на следующий сезон?

– Завтра у нас будет встреча с руководством. Всё обсудим. Постараемся заложить фундамент на следующий сезон.

– Вы не достигли ваших целей. Это бьёт вам по самолюбию?

– Конечно. Я ответственный за результат и беру на себя всю вину, потому что являюсь тренером. При всём этом ни о чём не жалею, потому что сделал всё, чтобы поднять «Спартак» как можно выше. Я провёл год работы на благо «Спартака». Порой получается хорошо, порой – не очень.

– Почему в старте выпустили Максимовича, а не Боккетти?

– Потому что он высокий. У «Динамо» много высоких игроков. Думаю, Максимович выполнил свою задачу. Я принял такое решение, и теперь можно сделать разные выводы, но до игры я не могу представить, какой расклад будет на поле. Поэтому делаю выбор исходя из работы на тренировках и из соперника.

– Фернандо вышел слишком поздно. Он не готов физически?

– Нет, просто я сделал другой выбор. У «Динамо» были сильно готовые физически игроки в центре поля. Может быть, это неправильно, но я видел это так.

– Два самых памятных матча сезона для вас?

– 5:1 с «Севильей» здесь, на «Открытии», и 0:7 от «Ливерпуля». Это «Спартак»: может выиграть 5:1 и проиграть 0:7.