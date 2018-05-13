Манчини: три месяца назад я принял решение уйти из «Зенита»

Последняя пресс-конференция Роберто Манчини в «Зените» получилась на удивление пресной. Казалось, единственной целью итальянского тренера было не сказать чего-то лишнего. Правда, Манчини признался, что решил уйти из петербургского клуба ещё три месяца назад, сославшись на семейные причины. Оживление вызвали только слова Роберто по окончании выступления, когда он поблагодарил российскую прессу за работу на протяжении всего сезона и пошутил, что его расстраивает, что он не увидит присутствующих в зале на своих следующих брифингах. Журналисты проводили худшего с точки зрения результата иностранного тренера в истории «Зенита» аплодисментами.

«Если отмотать время назад, я бы принял те же решения»

— Сегодняшний матч ничего не решал, – начал Манчини своё выступление. – Но нам важно было выиграть, чтобы закончить сезон на хорошей ноте. И мы это сделали. В первую очередь благодарю клуб, руководство и всех остальных за предоставленную возможность поработать в «Зените» и Петербурге. Получить ценный опыт. Спасибо нашим болельщикам, которые заслуживали большего, чем получили. Они вели себя фантастически весь сезон.

Мне очень жаль, что нам не удалось выиграть чемпионат. Когда у «Зенита» случился спад, мы в критический момент потеряли Мамману, Кузяева и Кокорина. Это сильно сказалось на результате. Но я благодарю всех своих футболистов. Они очень старались, и оттого ещё обиднее, что так всё закончилось.

Манчини попрощался ненужной победой. Фанаты хотят Адвоката и Семака В последнем матче чемпионата «Зенит» разгромил главного аутсайдера сезона.

— Какую оценку поставите своей работе? Ожидали, что чемпионат России такой трудный турнир?

— Я всегда выкладываюсь до конца и пытаюсь добиться максимума. На каждой тренировку требую работать на сто процентов, всегда хочу побеждать. Любой чемпионат, который не выигрывает мой клуб – большое разочарование для меня. Повторюсь, во многом связываю неудачи с травмами ведущих игроков в очень важный момент. Поэтому случился такой спад, были ничьи и поражения. Вплоть до матча с ЦСКА мы сохраняли шансы на чемпионство. Если бы не травмы, то могли выступить лучше.

— Вы жалеете о каких-то своих решениях?

— Нет, у меня нет чувства, что я совершал ошибки и принимал неверные решения. Если отмотать время назад, то принял бы те же решения. Ни капли в них не сомневаюсь.

— Уедет ли спортивный директор Оресте Чинквини с вами в сборную Италию? И не хотите ли взять с собой в национальную команду столь опытного управленца, как Сергей Фурсенко, имеющего связи в ФИФА и УЕФА?

— Инициатива уйти из «Зенита» – моя личная. Я принял решение около трёх месяцев назад, прежде всего по семейным причинам. Оно не связано с делами клуба или сборной.

ЦСКА — в группе ЛЧ, «Уфа» — в УЕФА, обладатель Кубка — в ФНЛ Всё, что нужно знать о 30-м туре Премьер-Лиги.

— Что посоветуете своему сменщику?

— Уверен, следующим тренером «Зенита» будет очень сильный и талантливый специалист. У «Зенита» сильная команда. Когда Маммана, Кузяев и Кокорин здоровы, то это команда уровня как минимум полуфинала Лиги Европы. Считаю, «Зенит» в следующем сезоне должен выиграть чемпионат.

«Были запросы от топ-клубов по зенитовским аргентинцам»

— Готовы назвать лучший и худший матчи в «Зените»?

— Из 30 матчей в чемпионате России мы проиграли пять. Хотя заслуживали победы в четырёх из них. Со «Спартаком» тоже могли рассчитывать на ничью.

— Почему объявили об уходе только сейчас, если вы решили ещё три месяца назад? Не лучше ли было сказать игрокам и всем нам об этом заранее?

— Я долго думал над этим решением. Оно далось мне нелегко. Игроки не знали, но, возможно, начали догадываться о моём уходе в последнее время, когда в СМИ стали появляться разные слухи.

— Что скажете о Маурицио Сарри и Синише Михайловиче? Правда, что вы рекомендовали Михайловича на своё место?

— Не знаю, как ответить. Я не имею отношение ни к одному из кандидатов в «Зенит». Ни с кем не общался и не обсуждал эту тему.

У «Зенита» проблема с самоидентификацией. Команде и клубу нужно меняться Манчини здесь только один из пунктов.

— Вы действительно уходите в сборную Италии?

— На данный момент никаких договорённостей нет. Было бы неправильно вести какие-то переговоры, пока не был разорван контракт с «Зенитом». Это было бы против правил. Так что не могу подтвердить своё назначение в сборную Италии. Но я уже говорил, что мне это интересно. Теперь имею право приступить к переговорам.

— Чем вы довольны из своей работы в «Зените»? И не покинут ли команду аргентинцы, которых вы приглашали?

— «Зенит» отлично выступил в Лиге Европы, забил огромное количество голов на групповом этапе. Мы продвинулись далеко по сравнению с прошлыми годами. Вылетели в результате неблагоприятных обстоятельств, включая травму Кокорина на первых минутах встречи с «Лейпцигом». У нас лучшая линия обороны в РФПЛ и лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

Как минимум\ два-три аргентинца «Зенита» находятся на карандаше у тренера сборной страны. Кстати, по ним уже были запросы от топовых клубов Европы.

— Сегодня наконец-то забил Антон Заболотный. Довольны?

— Заболотный – очень серьёзный парень, который много трудится и движется в правильном направлении. Уверен, следующий сезон станет для него удачным. Некоторым игрокам просто требуется больше времени, чем другим, чтобы начать забивать.