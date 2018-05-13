Великая эпоха не может закончиться плохо. ЦСКА обходит «Спартак» и живёт заново

Удивительное свойство ЦСКА заключается в том, что этот клуб и эта команда всё делают максимально тихо. Пока в «Спартаке» или «Зените» любой пас может спровоцировать недельные споры на телевидении, а любое поражение — вызвать небольшую, но кровопролитную войну, ЦСКА продирается сквозь свои проблемы незаметно. И шаги вперёд, и шаги назад — всё это происходит в тишине. А потом оказывается, что команда снова выше всех или почти всех.

Так вышло и теперь, и на фоне симулкаста последнего тура чемпионата России это особенно бросалось в глаза. Вот «Спартак» привозит один пенальти, вот второй (его видят все, кроме судьи), вот «Спартак» уже требует пенальти, вот сваливается на истеричный навал, вот машет кулаками после финального свистка… И параллельно ЦСКА сохраняет максимальное спокойствие.

Даже самое громкое событие матча гасится звукоизолирующими стенами, как в радиостудии. От возрастного центра обороны команды убегает Хубулов, Набабкин кладёт ему руку на плечо, весь «Анжи» требует удалить защитника, но судья показывает только жёлтую карточку. Кажется, это может обернуться скандалом, но нет: с заработанного штрафного сам Хубулов упаковывает мяч в девятку, и общее махачкалинское негодование сменяется удовлетворением. Никакого скандала не будет. Не могло и быть.

ЦСКА — в группе ЛЧ, «Уфа» — в УЕФА, обладатель Кубка — в ФНЛ Всё, что нужно знать о 30-м туре Премьер-Лиги.

Свои голы ЦСКА тоже забивает из тишины. Без сверхкрасивых комбинаций, с большим количеством черновой, а потому незаметной работы без мяча (обратите внимание, как Фёдор Чалов подключился к атаке, когда забивал Витиньо) и затрачивая ровно столько энергии, сколько надо для трёх очков — так формируются победы команды Виктора Гончаренко. Когда при счёте 2:1 мяч попадает в перекладину ворот Игоря Акинфеева, всё равно не покидает ощущение контроля над ситуацией: если бы после этого потребовалось забить ещё — ЦСКА сделал бы гол на заказ.

Но в этот день помимо традиционного ощущения «армейской» безмятежности было ещё одно чувство. Слухи о завершении карьеры Сергеем Игнашевичем, об уходе братьев, баннер на трибуне «Главное, ребята, сердцем не стареть!», завершающиеся контракты у легионеров — всё это формировало поминание конца эпохи. Эпохи побед, эпохи стабильности, эпохи контроля над ситуацией, эпохи умения выжать из минимальных средств максимум качества. Эпохи, равная которой по величию в российской истории была только одна — у «Спартака» в 90-х.

И хотя сразу после матча было объявлено пока только об уходе Понтуса Вернблума (этого уже достаточно — парень определял игру команды в любой линии) и Георги Миланова, ясно главное. Это был последний матч ЦСКА, к которому мы давно привыкли. И в этом последнем матче команда вновь выполнила свою цель, вновь попала в Лигу чемпионов, обойдя при этом на последнем вираже своего злейшего врага. Эпоха не могла закончиться плохо, она закончилась так, как и всегда.

Летом у ЦСКА невероятно много работы — нужно выжать новых Бистровичей, новых арендованных джокеров и новых стержневых игроков из ничего. Всю эту работу клуб будет делать всё в том же фоновом режиме, в тишине, как и привык. Одно исключение из своего правила сделать всё же стоит: поблагодарить игроков, определивших целую эпоху и проделавших нечеловеческую работу, надо максимально громко. Долгой-долгой стоячей овацией.