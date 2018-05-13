Кто прав в конфликте Пилипчука и Карреры, нужна ли замена Селихову и сколько стоит Промес – в интервью с Андреем Федуном.

«Если Каррера ставит тех, кто не хочет играть, значит, это не хороший тренер»

«Спартак» в концовке сезона дома проиграл «Динамо» и лишил себя права прямого попадания в Лигу чемпионов, отдав второе место ЦСКА. О причинах спада и итогах сезона рассказал член совета директоров «Спартака» Андрей Федун.

— Как оцениваете третье место?

— Неудовлетворительный результат.

— Ветеран «Спартака» Никита Симонян предъявил претензии главному тренеру.

— Отчасти он прав. За результат кто отвечает?

ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего Что с тобой происходит, «Спартак»?

— Команда сегодня на поле хотела победить?

— Игроков на поле выпускает тренер. Если он выбирает тех, кто не хочет играть, значит, это не хороший тренер. Каррера решил, что эти игроки лучшие на данный момент. Я не могу сказать, что они не хотели играть. Они бегали и бились. Но результат оказался такой. Мы, кстати, заметили, что с нами в этом сезоне все голкиперы гениально играют. Один матч в жизни проводят просто великолепно.

— Кубка не дождались, чемпионства не получилось, а в Лигу чемпионов «Спартак» может попасть только через квалификацию…

— По Лиге чемпионов — пока проходить два барьера удавалось только ЦСКА. «Армейцы» умеют это делать. А в целом сезон получился плохой. Мы потеряли девять очков, которые могли сделать нас первыми. Кубок проигрывать тоже было нельзя. Это жестокий удар.

— Как отреагировал Леонид Федун? Что сказал?

— Болезненно – он расстроен. На данный момент он болельщик, а не менеджер.

— У вас недавно был день рождения, с чем вас ещё раз поздравляем. Галстук вам подарили в клубе?

— Да, это профессиональные люди, они всегда дарят галстук. Уже не первый год (смеётся).

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«Хотелось более яркого сезона от Промеса»

— Эта неудача вернёт команду с небес на землю?

— И такое может быть. Радость немножко кружит голову.А ушат воды восстанавливает нормальное мышление. Надо работать – и тогда всё будет хорошо.

— Кого из игроков в этом сезоне вы бы выделили?

— За героизм – Зобнина. Выйти через пять месяцев после такой тяжелейшей травмы — поверьте, это очень серьёзный результат. Рома ещё и набрал форму – просто молодец. На поле во всех последних матчах он бился до последнего, несмотря ни на что.

— Кто-то разочаровал?

— Хотелось более яркого сезона от Промеса. Он в свои 26 должен больше забивать в нашем чемпионате. У него для этого есть всё.

— Звание лучшего бомбардира скрасило сезон?

— Нужно выигрывать чемпионат. Это главное. Да и 15 мячей – мало для лучшего бомбардира. Если в чемпионате Англии под 50 кладут, у нас игроки уровня Адриано и Промеса 25 должны забивать. У нас два прекрасных нападающих.

— На двоих у них…

— Каждый должен был минимум по 20 колотить.

— Промес с такой игрой сможет уехать в Европу?

— Если его кто-то захочет.

— За 30 миллионов?

— Да.

— Есть такие?

— Пока не знаю. Трансферное окно ещё не открыто, а он, к сожалению, не участвует в чемпионате мира.

«Выйдут в Лигу чемпионов – можно будет обсуждать трансферы»

— Во вратарской позиции есть проблема – Селихов получил травму. Будете срочно кого-то искать?

— Селихов восстановится. Там разрыв, который заживает за два месяца.

— Может, взять кого-то в аренду на полгода?

— Зачем? Ребров ещё в приличной форме и может выступать года два-три.

— Как оцените зимнее пополнение?

— Это вопрос к тренеру. Вы ведь видели, как они играют. Как они играют, так я и оцениваю.

— Ташаев против «Спартака»: эту тему много обсуждали в связи с разговорами о переходе.

— Все трансферные темы будут обсуждаться на совете директоров.Там решат, сколько купят игроков. И тогда начнётся работа.

— Сегодня Сергей Степашин сказал, что Ташаев уже играет за «Спартак». Вам так не показалось?

— Бывают матчи, когда у футболиста не идёт.

— Трансферный бюджет вы ещё не обсуждали?

— Нет. Совета директоров ещё не было. И по трансферам я особо ничего не вижу. У нас и так два состава и ещё есть молодёжь. Конечно, есть Лига чемпионов, но в неё ещё надо выйти. Выйдут – можно будет обсуждать трансферы. Для тех целей, что сейчас стоят, команда вполне конкурентоспособна.

Отчасти Симонян прав по поводу Карреры. За результат кто отвечает?

«Отправить бить пенальти Глушакова – странное решение»

— Комбаров и Глушаков в сборной в качестве запасных. Как оцениваете решение Черчесова?

— Это выбор главного тренера, он отвечает за результат. Если мы выйдем из группы и дойдём до четвертьфинала, все скажут — это гений Станислава Черчесова. А если все матчи в группе проиграем, значит он не прав и зря не взял Глушакова и остальных.

— Какова вообще ситуация с Денисом?

— Нормально всё. То, что пишут в прессе, и что происходит в реальной жизни – разные вещи. Все бывают в форме, а порой выбиваются из нее. Слишком много разговоров вокруг его персоны. Он был в команде, и я надеюсь, будет в ней.

— В том сезоне Глушаков блеснул…

— У многих после хорошего сезона бывает спад. Это бывает. Опять же, вопрос к тренеру: если ты видишь, что у игрока есть спад, не ставь его. Отправлять бить пенальти человека, который на последней минуте не реализовал выход один на один я считаю несколько странным. Ругать игроков можно до бесконечности, но реально их обвинять можно только за то, что они ходят по полю и не играют. Для всего остального есть тренер. Он должен их тренировать и видеть, кто на данный момент более сильный. У нас есть яркий пример этому – ЦСКА. Не играет Витиньо – сидит на скамейке. Набирает форму – выходит. Чалов не играл – сидел на лавочке полсезона. Набрал форму – стал забивать. Всё просто, это и есть тренерская работа.

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«Заявление Пилипчука было неожиданным»

— Как отреагировали на интервью с Пилипчуком?

— Всегда есть кто-то обиженный. Но за всё отвечает главный тренер. Если ему не нравится, как он работает с другим тренером, то вправе принимать решение. Главный отвечает за результат. Вот сегодня мы результат и увидели.

— Вы, как член советов директоров «Спартака», открываете газету и читаете заявление Пилипчука. Что для вас это было?

— Неожиданно. Мы ведь не сидим всё время внутри команды и не видим, что там происходит. Мне до сих пор трудно оценить, что произошло. Пилипчук заявил, что хочет тренировать самостоятельно. Если он осуждает действия главного тренера, то тренер вправе расстаться с ним.

— То есть это было решение Массимо?

— Нет, я просто говорю «если».

— Массимо сказал, что не знает, где Пилипчук, потому что руководство должно было принять какое-то решение.

— Какое решение может принять руководство? Человек сказал: «Я не хочу продлевать контракт». Если бы он хотел продлить контракт, а Массимо бы кричал: «Я его не хочу», руководству пришлось бы думать.

— Непонятна роль Пилипчука: Массимо говорит, что он должен был лететь в Санкт-Петербург смотреть игру «Динамо», но непонятно, был ли он там.

— Если что-то нужно было для команды, он туда ездил и всё выполнял. Пилипчук – обязательный человек.

— Какую оценку за сезон можно поставить всей системе «Спартака» — основному составу, «Спартаку-2» и «молодёжке»?

— Молодёжный состав выступил на своём уровне. Очень молодые ребята справились с поставленной задачей. А вот по поводу «Спартака-2» надо думать. Когда убрали основных игроков, изменился результат. Хотя главное тут — сколько игроков попали в первую команду. Пока никто не цепляется, хотя раньше ребята напрямую из дубля переходили.

— После такой концовки чего вы ждёте от «Спартака»?

— Я надеюсь, что всё уляжется, пена спадёт. В конце концов, состав хороший, у игроков всё есть, зарплаты платят вовремя. Немножко что-то подрихтуется, пройдёт полноценная подготовка – и, надеюсь, команда полетит.

— Цели на будущий сезон те же, что и на этот?

— У «Спартака» нет других целей, просто их надо достигать. Хотя после чемпионского сезона закончить на третьем месте – это не самый плохой результат. В таких ситуациях случаются и более серьёзные провалы.