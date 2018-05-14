Символическая сборная 30-го тура РФПЛ

Тренер: Дмитрий Хохлов («Динамо»)

Хохлов во второй раз в сезоне использовал тактическую расстановку 5-2-2-1, и если первая попытка эксперимента, против «Рубина», вышла половинчатой (игра в атаке была разлажена), то матч со «Спартаком» был сыгран идеально. Перекрыть линии, грамотно контратаковать и искать зоны – «Динамо» использовало против красно-белых такой план, который и нужен. Единственное, что должно быть обидно для бело-голубых, – они не забили больше: по явным голевым моментам (в терминологии Opta) «Динамо» выиграло 4-1. Никто в текущем сезоне не добивался такой разницы в Big Chances против «Спартака».

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Работа Шунина в дерби заслуживает респекта, но важно понимать – «Спартак» был слабее «Динамо» в завершении атак, бил только с неочевидных позиций, и Шунин просто сделал то, что должен был. В отличие от Станислава Крицюка, дважды спасшего «Краснодар» после выходов один на один – от Азмуна и Могилевца. Мог спасти и в голевой ситуации, но тогда Азмун «расстрелял» кипера «Краснодара» в упор.

Центральный защитник: Сверрир Ингасон («Ростов»)

«Ростов» в лучших традициях грамотно отзащищался против «Урала» в ключевом матче – меньше владел мячом, но не дал создать ничего опасного. Ингасон из тройки защитников был самым активным – чаще всех шёл в единоборства, в отборы и чаще всех подбирал бесхозные мячи (14 овладеваний).

Центральный защитник: Стоппила Сунзу («Арсенал»)

Факт, что «Локомотив» вообще ничего не создал, – не только из-за расслабленности красно-зелёных, приехавших в Тулу отмечать своё золото дальше. Защита «Арсенала» тоже провела хороший матч, а Сунзу активно лез в борьбу (21 единоборство) и очень качественно собирал бесхозные мячи (14 овладеваний).

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Центральный защитник: Себастьян Хольмен («Динамо»)

Топ-матч шведского защитника. Хольмен очень хорош в схеме с тремя центральными – если соперник взламывает зону между защитой и полузащитой, Хольмен блокирует атаки на чтении игры. Так было и в дерби со «Спартаком». Статистика – 82% выигранных единоборств, 100-процентный выигрыш верха, 3/3 удачных отборов – не отражает вклада Хольмена: в тройке защитников «Динамо» он был лучшим.

Левый крайний защитник: Константин Рауш («Динамо»)

Кроме одной позиционной ошибки, когда дал открыться и пробить Самедову, выдал отличный матч. Особенно хорош был, когда у «Спартака» появилось свободное пространство сзади – отдал серию передач, вскрывающих пространство.

Правый крайний защитник: Дмитрий Живоглядов («Уфа»)

Весь сезон Живоглядов прогрессировал прямо на глазах, а в последнем туре красиво завершил чемпионат первым дублем в профессиональной карьере. Открыл счёт голом со штрафного, поймав на противоходе Давида Юрченко – так во взрослом футболе Живоглядов тоже не забивал. Исключительный матч с «Тосно» для молодого крайнего защитника.

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Центральный полузащитник: Александр Ерохин («Зенит»)

Покер в ворота бывшей команды – дикость даже в рамках матча, где толковой турнирной мотивации ни у кого не осталось. Ерохин дважды продавил хабаровчан на угловых и дважды первым успел на добивание. Так Александр попал в царский клуб – за последние 10 лет в РФПЛ покер делали только Вагнер Лав и Фёдор Смолов. Кто-нибудь, остановите эту машину.

Центральный полузащитник: Иван Пауревич («Уфа»)

Пауревич – хавбек схожего с Ерохиным типа: покер не сделал, но тоже раздавил «Тосно». Даже счёт похожий. Забил в своём стиле, подключившись в атаку и добежав до прострела на пустые ворота. Добавил два голевых паса – для Пауревича это редкость.

Левый нападающий: Ахмед Муса (ЦСКА)

Главный, кто помог ЦСКА вырвать путёвку в Лигу чемпионов в последний день сезона (ну, кроме «Динамо», конечно). Муса открыл счёт, сделал голевую передачу на Витиньо и спокойно мог забивать ещё – «Анжи» дал Мусе раздолье и возможность долго думать в одиночестве в центре штрафной. Его надо удержать в ЦСКА.

Правый нападающий: Сердар Азмун («Рубин»)

Поставим Азмуна в сборной тура на непривычную позицию – он выдал очень сильный матч, хоть и не забил всё, что создал. Форвард «Рубина» реализовал всего один явный момент из трёх, но очень здорово двигался, открывался и искал ударные позиции. Если у Азмуна было три явных момента – значит он отлично искал эти моменты.

Центральный нападающий: Евгений Луценко («Динамо»)

Луценко, как и Азмун, забил лишь однажды – с пенальти, – но мог забить намного больше: крутил с линии штрафной в перекладину, бил выше после выхода один на один. Голы не менее важны, чем полезность на протяжении всего матча. А Луценко был очень полезен – без мяча, в прессинге, на ускорениях сразу после отборов «Динамо». Отличный матч… как и от всего «Динамо».