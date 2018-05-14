Победители Кубка УЕФА в сезоне-2007/08: где они сейчас

Ровно 10 лет назад «Зенит» выиграл первый еврокубок в своей истории. Что сейчас с героями той команды?

Вячеслав Малафеев, 39 лет

Несколько лет назад решил заняться бизнесом и организовал компанию «М-16 Group», связанную с недвижимостью. Про футбол забывать тоже не стал и недавно вошёл в руководство «Зенита», став заместителем спортивного директора.

Александр Анюков, 35 лет

До сих пор остаётся не только в футболе, но и в «Зените». По решению тренера был отлучён от главной команды, но какая теперь разница, что там решал Манчини?

Ивица Крижанац, 39 лет

После ухода из Питера доигрывал за хорватский «Хайдук». Угодил в скандал, попавшись пьяным за рулём, но отделался испугом. Сейчас просто наслаждается жизнью. Например, приезжает в Россию отметить юбилей чемпионства «Зенита» на Вираже.

Роман Широков, 36 лет

Услышал про себя «не уровень сборной», изменил позицию на поле (уж точно не из-за этого) и стал одним из лучших футболистов России. Закончив играть, борется за права футболистов. Роман теперь — большой босс в профсоюзе.

Радек Ширл, 37 лет

Последние годы отжигал в четвёртой по силе лиге Чехии. Там же в одном из матчей набросился на судью. Радек пока не состарился, но конец карьеры очень близок. Первая попытка закончить была ещё в 2016-м. Тогда бросить футбол так и не удалось.

Анатолий Тимощук, 39 лет

Поиграв в Германии, вернулся играть за Питер, а чуть позже вошёл в тренерский штаб «Зенита». Чем вызвал шквал негатива и критики на родине. Ребят, он, вообще-то, футболом здесь занимается!

Константин Зырянов, 40 лет

Собирался играть до 42, но в конце прошлого года возглавил «Зенит-2». До этого едва не стал частью тренерского тандема с Семаком в «Уфе». В последнем туре смог спастись от вылета в ПФЛ со своим новым клубом.

Игорь Денисов, 33 года

До сих пор остаётся в числе лучших опорников в стране и возвращает «Локо» чемпионскую ментальность. «Иногда вдруг ни с того, ни с сего Игорь пишет смс: надо взять Кубок», — рассказывают в клубе. И ведь берёт же. А ещё Игорь перестал попадать в идиотские ситуации. Ну, почти.

Геркус: Денисов подошёл на сборах и сказал: «Ну что, надо выигрывать чемпионат!» Большое и яркое интервью с президентом «Локомотива» – про отношения с Юрием Сёминым, трансферы, болельщиков и ключевых игроков клуба.

Виктор Файзулин, 32 года

Не хочется прослыть моралистом, но история этого футболиста слишком трагична для тех «шутеек», что витают вокруг Файзулина в последнее время. Из-за проблем со здоровьем футболисту пришлось заканчивать с делом жизни. Недавно «Зенит» анонсировал его уход официально.

Андрей Аршавин, 36 лет

Андрей до сих пор в порядке. Да, всего лишь в Казахстане, и это аргумент не в его пользу. Но его глаза до сих пор загораются. Пусть и всё реже. Когда этот огонёк есть — Аршавин вытворяет невероятные штуки. Жаль, что мы это можем видеть лишь по нарезкам матчей «Кайрата».

Он всё ещё в полном порядке! Лучшие голы Аршавина за «Кайрат» Бывший капитан сборной России продолжает «жечь» в Казахстане. Вы только полюбуйтесь на эти голы!

Фатих Текке, 40 лет

Завершил карьеру давным-давно и, судя по всему, сейчас осел в родной Турции. Раньше Фатих хотя бы мелькал с комментариями по «Зениту», но сейчас нет и их. В последних — признавался, что ему регулярно снится Петербург. И в том, что мечтает стать тренером местного клуба.

Камил Чонтофальски, 39 лет

До сих пор с особым теплом вспоминает время в «Зените» и жалеет о том, что лимит подрубил ему место в составе. Под конец карьеры занялся бизнесом. Речь даже не о поездке в заокеанскую лигу. У Камила, как и у Малафеева, это связано с недвижимостью.

Ким Дон Джин, 36 лет

После расторжения контракта с «Зенитом» по медицинским соображениям так и не решился вернуться в Россию. Несмотря на предложение из «Динамо». С тех пор так и играет в Азии. Сейчас, кажется, в первенстве Вьетнама.

Владислав Радимов, 42 года

Долгое время тренировал вторую команду «Зенита», но очень лично воспринял слова Луческу о том, что эта команда не нужна Питеру. «Тогда надо распускать»,— сказал он. Через некоторое время Радимов покинул пост: теперь он часто появляется на экранах как футбольный эксперт. В личной жизни тоже время перемен: его звёздную пару с Булановой ждал разрыв.

Алексей Ионов, 29 лет

После бурной молодости в Питере пытался начать новую жизнь в нескольких других командах. Порой получалось приблизиться к топ-уровню, но всякий раз подводила стабильность. Сейчас играет в Ростове, а накануне помог своему клубу остаться в РФПЛ.

Александр Горшков, 48 лет

Стал очередным бывшим футболистом в системе клуба. Покатавшись по низшим лигам в качестве главного тренера, вернулся в город на Неве. Теперь рулит «молодёжкой» «Зенита».

Алехандро Домингес, 36 лет

Построил неплохую карьеру в Европе, поиграв за греческий «Олимпиакос» и несколько испанских клубов. В Испании востребован до сих пор: играет за местный «Райо Вальекано». Есть ощущение, что Казань вспоминает с большим трепетом, чем Питер.

Павел Погребняк, 34 года

Пропускал финальный матч из-за перебора жёлтых карточек, но стал лучшим бомбардиром того розыгрыша, забив 11 мячей. Погребняк и сейчас продолжает брать титулы. Да и пропускать финалы тоже.

Дик Адвокат, 70 лет

Вот уж кто точно не скучал эти 10 лет. Сборные Бельгии, России и Нидерландов, «АЗ» и «Фенербахче»: и это не все команды, где работал голландец. Но самый огонь впереди: есть слух, что Диком снова интересуются в «Зените». Главный конкурент — Сергей Семак, на кого ставите?

Фернандо Риксен, 41 год

Есть в этом списке футболист, о котором стоит написать отдельно. Голландского защитника Риксена мучает страшная болезнь — боковой амиотрофический склероз. Болезнь неизбежно приводит к худшему исходу, поэтому его попытки жить привычной жизнью вызывали всеобщее восхищение. Риксену отводили полтора года, но он уже прожил почти пять. Сейчас болезнь прогрессирует: Риксен не может говорить. В «Зените» помогают семье как могут, но сейчас всё только в руках случая.