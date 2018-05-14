«Своим решением Николаев отправил «Амкар» в стыки». Александр Егоров о судействе

«Спартак» – «Динамо»

Центральный матч тура «Спартак» – «Динамо» подарил болельщикам много разных эмоций. Одним из главных эпизодов встречи стало падение Александра Ташаева в штрафной красно-белых после контакта с Артёмом Ребровым. Арбитр матча Сергей Карасёв не поставил пенальти, и после матча это решение вызвало бурное обсуждение всех зрителей.



Реакцию Степашина, Симоняна, Лаврова и, главное, Андрея Федуна (Леонид Арнольдович исчез через другой выход) вы уже видели. Или можете оценить прямо сейчас:

«Если Каррера ставит тех, кто не хочет играть, значит, это не хороший тренер» Кто прав в конфликте Пилипчука и Карреры, нужна ли замена Селихову и сколько стоит Промес – в интервью с Андреем Федуном.

А вот что сказал начальник Карасёва, глава судейского корпуса РФС Александр Егоров:



«На 45-й минуте Карасёв ошибочно не назначил пенальти. Произошёл обрез, судья оказался в невыгодной позиции, отрезан от момента. Он не видел касания. Его могло смутить то, что Ташаев сразу вскочил, но по факту это нарушение правил и пенальти. Никто не собирается закрывать на это глаза, это ошибка. Красную карточку в такой ситуации показывать нельзя, только жёлтую, иначе это тройное наказание».

ЦСКА – «Анжи»

В игре ЦСКА – «Анжи» Набабкин практически на линии штрафной сбил убегающего на встречу с Акинфеевым Хубулова, за что получил жёлтую карточку. Егоров считает, что арбитр Лапочкин мог принять любое решение – и оно оказалось бы правильным.



«Моё мнение – Лапочкин правильно показал жёлтую карточку. Рядом находился ещё один игрок, он мог помещать Хубулову. Всё было очень близко, ситуация пограничная. Дал бы он красную, я бы и с удалением его поддержал. Дал жёлтую – поддерживаю его и в этом».



Отметим, что с назначенного Лапочкиным штрафного «Анжи» забил гол и на какое-то время сравнял счёт в матче.

«Амкар» – «Ахмат»

Встречу «Амкар» – «Ахмат» судил Алексей Николаев. Для него это был 226-й матч, и «Амкар» отметил этот факт, подарив арбитру клубную футболку с номером «226» и его фамилией.



Подарок не повлиял на работу арбитра. На 16-й минуте игрок гостей Заурбек Плиев сыграл рукой в своей штрафной площадке, но пенальти в ворота «Ахмата» не был назначен. Егоров жёстко раскритиковал это решение Николаева.



«Что тут сказать – Николаев отправил «Амкар» в стыковые матчи своим неправильным решением. Это очевидная игра рукой, должен быть назначен одиннадцатиметровый удар. Позиция арбитра? Про это у нас Николаев любитель интервью давать. Лучше ему позвонить, спросить. Я рисковал, отдав ему эту игру, и я ошибся. Надеялся на его опыт, но к опыту нужна ещё и физическая готовность».

ФНЛ. «Зенит-2» – «Шинник»

В матче ФНЛ «Зенит-2» – «Шинник» футболист показал жёлтую карточку судье. Егоров не видит в этом эпизоде ничего смешного.



«Узнал о произошедшем только на следующий день, когда мне прислали фотографию. Арбитр и инспектор матча будут наказаны. Я понимаю, что шутка — но это недопустимо. Приеду в офис пересмотрю момент: вырвал ли игрок карточку или судья её уронил. Дело в том, что игра была знаковая. Иногда можно как-то похихикать, чтобы понизить градус напряжённости. Но есть моменты, которые недопустимы. Запрошу рапорт инспектора, всё почитаю, и будем принимать решение».