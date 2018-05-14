Денег больше не станет. Итоги совета директоров «Спартака»

Поражение от «Динамо» оставило «Спартак» без второго места и добавило головной боли болельщикам. Им надо запастись терпением на четыре дополнительных матча в квалификации Лиги чемпионов и деньгами на два евровыезда. Со «Спартаком» это всегда интересно и непредсказуемо.
На следующий день после заключительного тура чемпионата России красно-белые боссы собрались в штаб-квартире Лукойла. Владелец клуба Леонид Федун приехал раньше всех, он попал в высотку на Сретенском бульваре через подземную парковку.
Рядом с фасадом мини-вышка качает нефть на благо «Спартака». Вице-президент клуба Наиль Измайлов мило беседует с журналистами. Найти причину конфликта Карреры и Пилипчука непросто. Решить его, как оказалось, нельзя. Теперь Каррере нужен еще один русскоговорящий помощник.
В кулуарах говорят, им может стать уволенный Сергеем Галицким бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов. Однако кардинальных изменений в «Спартаке» ждать не стоит. Слишком дорого прошлогоднее чемпионство, слишком болезненна история с Пилипчуком, да и третье место, по вчерашним словам Андрея Федуна — совсем не провал.
Подходит генеральный директор Сергей Родионов. Он сдержано здоровается со всеми. Это только на публике легендарный спартаковец — молчун. Без диктофонов и камер, поговаривают, он вполне себе разговорчив. Но не в нашем случае — важное событие впереди.
Прошу у Родионова и Измайлова разрешения снять пару секунд со спартаковскими начальниками на видео «для хроники» (то есть, для итогового видео с этого мероприятия). Измайлов шутит: «Тогда сразу в чёрно-белом варианте снимай». Юмор чёрный, но на самом деле, напряжение в рядах руководства «Спартака» не ощущается. Всё в рабочем режиме.
«Предстоит подведение итогов сезона, — уже серьёзно говорит нам Измайлов. — Он получился не самым удачным — «Спартак» занял только третье, а не второе место в РФПЛ, и не выиграл Кубок России. Но, по моему мнению, революций в клубе быть не должно — у Карреры действующий контракт».
Почти незамеченным проскальзывает мимо прессы Андрей Федун. Брат хозяина «Спартака» вчера сказал всё и даже больше. Федун избежал общения со СМИ, поэтому отдувался его брат. Сегодня говорить будут другие. Или не будут?
У входа замечаю когда-то генерального директора красно-белых Сергей Шавло и члена совета директоров Сергея Михайлова. О чём они беседуют, непонятно, возможно, о перспективах Карреры.
Сам Каррера появляется чуть позже в компании технического директора Юхана Гераскина и советника Марко Трабукки. Двое последних в костюмах, Массимо — в свободном стиле. Каррера показывает большой палец, он уверен в себе. На его лице уже не лёгкая небритость, но зачатки бороды с проседью. Судя по всему, итальянец всё больше становится русским.
Руководитель департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг отвечает на вопрос о своих ожиданиях от совета директоров: «Я жду того момента, когда помогу вам пообщаться с руководством «Спартака». Это входит в мои непосредственные обязанности». На вопрос о критике Карреры из уст Симоняна и Андрея Федуна патриарх российской журналистики реагирует коротко и ясно: «Без комментариев».
Спустя полтора часа снова появляется Трахтенберг. Он не уточняет, долго ли ждать, но даёт ценные советы о том, как надо общаться со старшими. В этот момент появляется слух, что руководство не будет общаться с журналистами. Через полчаса выходят Каррера, Гераскин и Трабукки. У Массимо интересуются: «Что решили?» Следует сухой комментарий: «Смотрите наш официальный сайт».
Вскоре там выходит новость со словами председателя совета директоров Леонида Федуна:
«Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера. Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне. Из трех трофеев, которые «Спартак» имел шанс завоевать, был завоеван только один — Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: тяжелое начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш. Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы. Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул. Первоочередная задача, которая поставлена перед «Спартаком», — квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон», — резюмировал он.
Глобальных выводов из всего этого — три.
1: Причины неудач вскрыты и проанализированы. Пилипчук покинул команду сам. Что будет с Глушаковым с Комбаровым не ясно.
2: Поставлена задача — квалификация в групповой этап Лиги чемпионов. И непонятно, будет ли Каррера уволен, если снова не выполнит поставленную задачу.
3: Руководство обсудило вопросы селекции. Но позиции для усиления оно не озвучило, впрочем как и бюджет.
Отказ от публичных комментариев, думаю, связан, в том числе с тем, чтобы скрыть от болельщиков главный итог поражения от «Динамо». Денег на большие трансферы, возможно, станет чуть меньше. Тратить лишнее, когда нет гарантий, что футболисты вырастут в цене после группового этапа Лиги чемпионов (его может просто не быть) — слишком рискованно. Тем более отъезд Промеса из России, судя по всему, откладывается. Соответственно денег в клубе от этого больше не станет.