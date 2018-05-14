Денег больше не станет. Итоги совета директоров «Спартака»

Иван Карпов дежурил у штаб-квартиры Лукойла, где сегодня прошёл совет директоров «Спартака». Репортаж с места событий в одном клике от вас.

Поражение от «Динамо» оставило «Спартак» без второго места и добавило головной боли болельщикам. Им надо запастись терпением на четыре дополнительных матча в квалификации Лиги чемпионов и деньгами на два евровыезда. Со «Спартаком» это всегда интересно и непредсказуемо.

На следующий день после заключительного тура чемпионата России красно-белые боссы собрались в штаб-квартире Лукойла. Владелец клуба Леонид Федун приехал раньше всех, он попал в высотку на Сретенском бульваре через подземную парковку.

Рядом с фасадом мини-вышка качает нефть на благо «Спартака». Вице-президент клуба Наиль Измайлов мило беседует с журналистами. Найти причину конфликта Карреры и Пилипчука непросто. Решить его, как оказалось, нельзя. Теперь Каррере нужен еще один русскоговорящий помощник.

В кулуарах говорят, им может стать уволенный Сергеем Галицким бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов. Однако кардинальных изменений в «Спартаке» ждать не стоит. Слишком дорого прошлогоднее чемпионство, слишком болезненна история с Пилипчуком, да и третье место, по вчерашним словам Андрея Федуна — совсем не провал.

Подходит генеральный директор Сергей Родионов. Он сдержано здоровается со всеми. Это только на публике легендарный спартаковец — молчун. Без диктофонов и камер, поговаривают, он вполне себе разговорчив. Но не в нашем случае — важное событие впереди.

Прошу у Родионова и Измайлова разрешения снять пару секунд со спартаковскими начальниками на видео «для хроники» (то есть, для итогового видео с этого мероприятия). Измайлов шутит: «Тогда сразу в чёрно-белом варианте снимай». Юмор чёрный, но на самом деле, напряжение в рядах руководства «Спартака» не ощущается. Всё в рабочем режиме.

«Предстоит подведение итогов сезона, — уже серьёзно говорит нам Измайлов. — Он получился не самым удачным — «Спартак» занял только третье, а не второе место в РФПЛ, и не выиграл Кубок России. Но, по моему мнению, революций в клубе быть не должно — у Карреры действующий контракт».



Почти незамеченным проскальзывает мимо прессы Андрей Федун. Брат хозяина «Спартака» вчера сказал всё и даже больше. Федун избежал общения со СМИ, поэтому отдувался его брат. Сегодня говорить будут другие. Или не будут?

«Если Каррера ставит тех, кто не хочет играть, значит, это не хороший тренер» Кто прав в конфликте Пилипчука и Карреры, нужна ли замена Селихову и сколько стоит Промес – в интервью с Андреем Федуном.

У входа замечаю когда-то генерального директора красно-белых Сергей Шавло и члена совета директоров Сергея Михайлова. О чём они беседуют, непонятно, возможно, о перспективах Карреры.

Сам Каррера появляется чуть позже в компании технического директора Юхана Гераскина и советника Марко Трабукки. Двое последних в костюмах, Массимо — в свободном стиле. Каррера показывает большой палец, он уверен в себе. На его лице уже не лёгкая небритость, но зачатки бороды с проседью. Судя по всему, итальянец всё больше становится русским.

Руководитель департамента по связям с общественностью Леонид Трахтенберг отвечает на вопрос о своих ожиданиях от совета директоров: «Я жду того момента, когда помогу вам пообщаться с руководством «Спартака». Это входит в мои непосредственные обязанности». На вопрос о критике Карреры из уст Симоняна и Андрея Федуна патриарх российской журналистики реагирует коротко и ясно: «Без комментариев».

Спустя полтора часа снова появляется Трахтенберг. Он не уточняет, долго ли ждать, но даёт ценные советы о том, как надо общаться со старшими. В этот момент появляется слух, что руководство не будет общаться с журналистами. Через полчаса выходят Каррера, Гераскин и Трабукки. У Массимо интересуются: «Что решили?» Следует сухой комментарий: «Смотрите наш официальный сайт».

Вскоре там выходит новость со словами председателя совета директоров Леонида Федуна:



«Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера. Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне. Из трех трофеев, которые «Спартак» имел шанс завоевать, был завоеван только один — Суперкубок. В чемпионате команда выступала неровно: тяжелое начало, затем очень хорошая серия из 18 матчей без поражений и, к сожалению, довольно неудачный финиш. Причины неудач были нами вскрыты и проанализированы. Мы сделали необходимые выводы с тем, чтобы в следующем сезоне команда смогла бороться за чемпионский титул. Первоочередная задача, которая поставлена перед «Спартаком», — квалификация в групповой турнир Лиги чемпионов. Кроме того, сегодня мы обсудили вопросы селекции на предстоящий сезон», — резюмировал он.

Глобальных выводов из всего этого — три.

1: Причины неудач вскрыты и проанализированы. Пилипчук покинул команду сам. Что будет с Глушаковым с Комбаровым не ясно.

2: Поставлена задача — квалификация в групповой этап Лиги чемпионов. И непонятно, будет ли Каррера уволен, если снова не выполнит поставленную задачу.



3: Руководство обсудило вопросы селекции. Но позиции для усиления оно не озвучило, впрочем как и бюджет.



Отказ от публичных комментариев, думаю, связан, в том числе с тем, чтобы скрыть от болельщиков главный итог поражения от «Динамо». Денег на большие трансферы, возможно, станет чуть меньше. Тратить лишнее, когда нет гарантий, что футболисты вырастут в цене после группового этапа Лиги чемпионов (его может просто не быть) — слишком рискованно. Тем более отъезд Промеса из России, судя по всему, откладывается. Соответственно денег в клубе от этого больше не станет.