Игнатьев: Кверквелия ходил и заранее спрашивал, где забрать золотые медали

В редакцию «Чемпионата» Владислав Игнатьев приехал прямиком с базы клуба в Баковке, где вместе с остальными игроками поздравлял с днём рождения главного тренера Юрия Семина.



– На этом празднования завершились?

– Нет, у нас ещё будет командное мероприятие, когда закончится последний тур. А сейчас просто заехали на базу поздравить главного тренера. Подарили торт, поели шашлык.



– Сёмин сам жарил?

– Да куда ему жарить: постоянно люди подходили поздравлять, что-то желать. Он руководил процессом.



– Выпили немного?

– Чисто символически, маленько.

– Когда последний раз общались с Черчесовым?

– Когда он поздравлял с чемпионством. До этого он звонил на мой день рождения.



– Какие эмоции испытали, увидев себя не в основном списке сборной России на чемпионат мира?

– Любой выбор тренера надо уважать. Это его решение. Конечно, мне хотелось попасть в основную обойму, но в любой ситуации нужно находить положительные моменты. Ничего страшного, я готов, на связи. Поеду отдохну с семьёй, тем более давно не был в отпуске.



На всякий случай буду рядом, в двух часах лёта максимум. В Турции или на Кипре. Ещё не думал куда, честно говоря.



– Обычно футболисты выбирают более экзотические места.

– В Турции для ребёнка много развлечений. Очень много эмоций и нервов потрачено, в голове столько мыслей накопилось. Чемпионство наше, мы наконец-то сделали то, что должны были. Теперь хочется просто отдохнуть.



– Что-то неожиданное в названном Черчесовым списке было для вас?

– Очень рад за Артёма Дзюбу, он проявил себя достаточно хорошо, получил заслуженный вызов. Ташаев сильно прибавил, тоже по делу попал в сборную.



– Фёдор Чалов?

– Точно, ещё Чалов хорошо себя проявил! Непонятно, что там Тула делала, правда. Шесть мячей… Очень легко. Но Чалов и до этого проявлял себя.



– Помните, свой первый вызов в сборную России?

– Это было в «Кубани» в 2015-м, после игры с «Динамо». Мы тогда проиграли 1:2, ещё сидели с агентом в ресторане и думали, какое может быть продолжение карьеры – оставалось полгода контракта. До этого я хорошо себя проявил, забивал «Локомотиву», «Спартаку», «Динамо».



Была пауза, четыр дня выходных в связи с матчами сборной. И в один день звонит Слуцкий: «Давай приезжай в сборную, ждём». Тогда, помню, Шатов и Кокорин получили травму. Я отвечаю: «Серьёзно, что ли?». А он: «Давай, хорош уже. Приезжай». Это было для меня потрясение, положил трубку – пошёл сообщить новость супруге. Запомнился тот день.



– Чем запомнилась сборная?

– Сумасшедшее питание – очень вкусно. Меня поразило, что подавали два вида мяса разной прожарки.



– А второй вызов, когда сборная с «Динамо» играла, не казался странным? Всё-таки вызвали людей, которые мало привлекались в состав.

– Так я там хоть поиграл немножко! Пусть и в неофициальном матче. Всё равно когда надеваешь майку сборной – это большое событие для человека. Не важно, с кем играешь – хоть со сборной Гватемалы. Это большое достижение.



– Самедов весной не всегда играл за «Спартак» и занял с ним третье место. Вы основной игрок чемпиона страны. Не кажется несправедливым, что в сборной не вы?

– Немного есть, но я не маленький мальчик, чтобы биться в истерике или даже расстраиваться. Есть костяк сборной, на который рассчитывает главный тренер. Я рядом, я всегда готов помочь. Ситуация такая, какая она есть. Не вызовут – проведу время с семьёй. Я уже не в том возрасте, чтобы считать непопадание в сборную трагедией.



– Решение оставить Глушакова и Комбарова «в прицепе» не удивило?

– Да. Денису Борисовичу не дозвонился, вечером зайду в гости, узнаю, как у него дела. Мы с ним общаемся, а с недавнего времени ещё и соседи по лестничной площадке.

ОМОН и пряники. Болельщикам «Локомотива» не дали отметить чемпионство Чемпионат мира не позволил повторить прошлогоднее безумие «Спартака».

– Чемпионство «Локомотива» не обсуждали?

– Он поздравил меня. Вот сейчас хотел задать ему пару вопросов по сборной, но он трубку не взял.



– Глушаков угощал своим знаменитым напитком?

– Миллеровский «Хеннесси», да. Угощал, ещё даже до чемпионства «Спартака». Очень крепкий напиток, там больше 40 градусов точно. Сжечь себе всё можно.

«Не надо было считать очки весной – это была ошибка»

– После игры с «Краснодаром» не было ощущения, что чемпионство может быть упущено?

– По ходу сезона мы просто делали своё дело, а как только начался подсчёт очков, сколько нужно набрать, стало сильно мешать. Были мысли «О, «Спартак» проиграл», кто-то ещё очки потерял, но раньше мы на это внимание не обращали. Стали задумываться под конец сезона – в этом была ошибка, не надо было считать. Мне понравилось, как мне сказал Чарли после игры с «Краснодаром»: «Подожди, Влад, мы сейчас играем дома при своих трибунах, топ-соперник, выигрываем и всё. Ты дома – чемпион. При своей армии болельщиков». В итоге так и получилось, красиво!



– Хотелось стать чемпионом именно в Краснодаре?

– Нет, мне хотелось стать чемпионом. Чтобы я не просто так отыграл свою карьеру, чтобы не было самым высоким местом восьмое.

ЦСКА — в группе ЛЧ, «Уфа» — в УЕФА, обладатель Кубка — в ФНЛ Всё, что нужно знать о 30-м туре Премьер-Лиги.

– Когда пришла вера в то, что чемпионство возможно?

– Зимой, когда обыграли «Тосно» и ушли на перерыв. «Зенит» как раз очки потерял. Появилась надежда, что можем удержаться. После ничьей со «Спартаком» уверенности добавилось. И чем меньше было туров до конца, тем сильнее росло желание.



– В команде как это обсуждали?

– Больше всех говорил о наших шансах Кверквелия. У Соломона уверенность запредельная. Такие вещи говорил, что мы его одёргивали даже. Доходило до того, что он заранее ходил и спрашивал, где вообще хранятся эти золотые медали – откуда их можно забрать. Мы ему говорили: «Хорош». А он отвечал: «Спокойно, всё будет».

– Чорлука, давая интервью после чемпионского матча, сказал: «Я сегодня буду очень пьяный». Исполнил обещание?

– Ох, пытаюсь вспомнить его лицо… (улыбается). Там все были хороши – душевная атмосфера. Гостями были L’One, T-killah, они исполняли зажигательные песни. Сначала наши ребята скромно себя вели, стеснялись, а потом подтянулись, стали танцевать. Видео осталось, но там «18+», ребята…

– У вас было желание совершить что-то безумное – как Баринов например?

– Он же моложе, всё внутри бурлило. Я тут спросил у него: «Сколько тебе лет вообще? 25? Ощущение, что так давно играешь…». А ему 21! В 21 год для меня все ещё дети, а он – чемпион страны. Выпил на пустой желудок шампанского, пошли эмоции. Хорошо, что он извинился.



Я в тот вечер все эмоции оставил на поле, и в раздевалке не до безумств было. Виталий Денисов залезал на паровоз, чтобы сфотографироваться. Я вообще уже мало что помню – только по фотографиям в телефоне.



– Борис Ротенберг, кажется, активнее всех отмечал чемпионство.

– Там все активно себя вели. Зато Алана Касаева вообще туда не пускали! Я тут на днях подхожу к Алану, говорю: «Да ты теперь сам денег охраннику дал, чтобы разыграть этот спектакль и хайпануть».



Вообще, чемпионство – особенная история и не только для него. У нас в составе раньше чемпионом России становился только Денисов и тренерский штаб. Для каждого это мегасобытие.



– Сможете описать прошедший сезон одной фразой?

– Все шли к своей мечте. В концовке чемпионата порой были плохие мысли, когда этот грёбаный гол никак не получалось забить. Моменты были, но не залетал мяч. Хоть в церковь иди – свечку ставь. Но постоянно была поддержка, что нужно продолжать работать и просто терпеть. И всё-таки забить гол на 88-й минуте – это судьба, наверное.



– Помните курьёзный момент, когда конфетти запустили раньше финального свистка?

– Да! Игра идёт, а тут начались поздравления. «Блин, вы чего? Кого вы поздравляете?! Играем ещё! Какие чемпионы!» – что-то такое в голове проносилось.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«После удара Сауля кость болела два месяца»

– Когда «Локомотив» встряхнулся так, что настроился на чемпионство?

– Ещё в начале чемпионата четыре победы подряд задали мощный импульс. Мы сильно поверили в себя. Когда ты наверху и борешься за три призовых места, легче. Игра со «Спартаком» тоже принесла тот вклад. Хоть и при десятерых игроках соперника забить четыре мяча на их поле – это дорогого стоит.

Танцы Ротенберга и пение Баринова. «Локомотив» отметил чемпионство дома Праздновали устало, но довольно жарко.

– В матче с «Зенитом» что происходило в голове к 85-й минуте?

– Было очень тяжело физически. Хотя было много игр в этом сезоне, когда на флажке вытаскивали. Тот же Хабаровск. Меня там из-за дискомфорта в мышце заменили, я практически лежал на скамейке. Холодина жуткая, даже не вижу происходящего на поле. Назначили пенальти, а потом слышу – не забили… Хорошо, что в итоге Джеф всё-таки свой гол забил.



– Когда бежали в ту атаку, о чём думали?

– Что это, кажется, будет моим последним ускорением в матче. Было жарко и душно, но опять играть 0:0 вообще не хотелось.



– Главный эпизод домашнего матча со «Спартаком» – ваш вынос мяча из пустых ворот. Что там было?

– Адриано пошёл в обыгрыш, Гиля на выход. Было столкновение с нарушением правил, у Гили даже синяк остался. Адриано полез до конца, мяч отскочил к Самедову. Я в этот момент где-то в углу штрафной находился. Увидел, что в воротах никого – на автомате побежал туда. Гиля перекрывал немного центр ворот, поэтому Сэму приходилось бить в дальний, чтобы попасть в ворота. Повезло, что я сыграл до конца.



– Вы говорили, что после матча кто-то из болельщиков обещал назвать сына Владом. Никто ещё не скидывал свидетельство о рождении?

– Пока нет. Но скидывали смешную картинку изменённого логотипа Бундеслиги. Вместо оригинального силуэта там момент, когда я выношу мяч с линии.



– Много матчей сезона пришлось отыграть через боль?

– Не сказал бы, только в концовке пришлось непросто. В Мадриде получил удар в кость от Сауля – было попадание в нерв, нога онемела. И только пару недель назад это место окончательно перестала болеть.

«Только на банкете понял, что Денисова нет»

– По словам Геркуса Денисов ещё перед сезоном говорил, что выиграть надо. Он действительно говорил это весь сезон?

– Постепенно. Он действовал как настоящий лидер и капитан, где-то мог нам напихать. Он делал своё дело и доказывал своей работы, что он хочет чего-то добиться. Вы сами понимаете, 33 года – конечно ему хочется выиграть. Так получилось, что завоевал чемпионство в составе другой команды, не в «Зените».



– Почему он так быстро уехал из чемпионской раздевалки?

– Я только на банкете понял, что Игоря нет – позвонил ему. Он улетел в Питер с семьёй. Это его выбор, он так захотел.

– Про Денисова есть много мифов как о человеке. Какой он в коллективе?

– Добропорядочный, ответственный, жизнерадостный и общительный. Пытается сдерживать себя, но в раздевалке может сказануть, чтобы люди его услышали. Без этого никак, кто-то должен говорить.



– Это помогало?

– Да. Сколько раз по ходу игры меня кто-то обыгрывал, Игорь подбегал: «Игнат, соберись!». Сразу собираешься, это держит в тонусе.



– Получается, у вас с одной стороны были установки от Палыча, с другой – подсказы Денисова?

– Да, так и бегал между ними весь сезон!



– Геркус говорил, что после игры с «Краснодаром» было принято совместное решение с игроками – перестроить игру тактически. Предложение исходило от игроков, как это произошло?

– Решили сыграть с Фарфаном впереди. Когда что-то не получается, надо менять. Такая тактика сыграла.



– У «Локомотива» есть группа игроков, с которой тренер обсуждает тактические моменты?

– Что-то такое есть, но я в этот совет не вхожу.

«Евсеев сказал «Амкару» пару ласковых – и команда стала другой»

– Вы на самолётах боитесь летать?

– Нет, я совершенно спокойно отношусь к этому – ничего ведь не изменить. Зато Ренат Янбаев — боже мой, как он боялся каждого полёта! Как заходил в самолёт, так сразу не мог найти себе места. Обхватывал голову руками и ложился на сиденья. А Тарас Бурлак тут же, смеясь, подбегал делать селфи с ним.



– Как Янбаев боролся с этими страхами?

– Успокаивающий чай пил.

– В этом сезоне «Локомотив» поездил по Европе. Какой стадион впечатлил больше всех?

– У «Атлетико» классный. Но лучший – стадион «Краснодара». Там даже система кондиционирования есть. На улице 30 градусов, печёт, но откуда-то дует ветерок. Очень качественный. Компактный газон, самый ровный и идеальный в моей жизни. Раздевалки – 10 раковин и 20 фенов.



– Но из футболистов «Атлетико» явно запомнился больше «Краснодара».

– Кого-то одного не выделю. Они удивили в целом, как команда. Когда мы разбирали их игры, первое, что бросилось в глаза, – при потере мяча у нас команды бегут назад, сели и всё. «Атлетико» наоборот, лезет вперёд, отнимает мяч. Для меня это было «вау», надо было что-то делать, но ничего не смогли противопоставить.



– Говорят, что от Симеоне исходит столько энергии, что её можно почувствовать. Вы бегали на фланге мимо Сёмина и Симеоне – кто эмоциональнее?

– Палыч. После него уже ни от кого энергетика не чувствуется. Я смотрю на него во время матча – ага, пока не кричит, значит всё спокойно. На Симеоне уже не отвлекался.

– Что было в раздевалке после формально гостевой игры с «Амкаром»?

– Семин сказал что-то в своём стиле и отправил мыться. А что тут скажешь? Может, и к лучшему, что всё так произошло. Встряхнуло немного. В первом тайме трибуны ещё молчали, мы слишком спокойно играли, как будто на тренировке. Потом «бац», темп повыше задали и всё. Там, вроде бы, Евсеев «Амкару» пару ласковых сказал, команда абсолютно другой стала. Мы пытались собраться тогда, но не смогли. Были очень слабыми.

«Слуцкий шутил: «Ты из деревни уехал, а она из тебя – нет»

– Какое-то время вы не проходили в основной состав. Общались с тренером на эту тему?

– Поначалу вообще не было никакого контакта. В какой-то момент ниже падать уже было некуда: наигрывали защитником, а на замену выходил я в полузащите. Но это просто тренерское решение на отдельные игры. Когда выходишь на непривычную позицию, немного забываешь, как действовать. Последние две игры – с «Томью» и «Тереком» — я неплохо сыграл. С Томском отдал голевой пас и забил. Это был последний шанс – после этого меня решили оставить и взяли на сборы с командой. Хотя я мог уйти в аренду – уже были звонки, предложения.



В тот момент всё навалилось: супруга прилетела после родов, мы были в поисках нянек, ещё и сложный переезд с одной квартиры на другую, некрасивая история. Владелец квартиры попался неадекватный: я заехал, отдал деньги. И сверху ремонт начали делать – с маленьким ребёнком там невозможно жить. Говорю: «Ну деньги-то верните». А он отвечает: «Всё, уже отдал».



Было непросто, получился переломный момент в жизни – либо дальше вниз, либо карабкаться вверх. Но я по знаку Зодиака Козерог, упёртый: вниз совсем не хотелось.



– Вы говорили, что могли перейти в «Зенит» в 2009 году. Можете себе представить, что сейчас могли бы выступать против «Локомотива»?

– Видимо, «Локо» – это моя команда. Когда я переходил сюда, Леонид Слуцкий мне сказал: «Этот клуб тебе подходит. Знаю тебя, наверное, тебе лучше пойти туда: ты там уже играл, тебя все там знают». Созванивались по телефону, когда выбор стоял.



– Он же вас Самоделкиным называл. Откуда это пошло?

– Не знаю, с каких годов – может, с советских лет. Постоянно показывал, как я бегу – голова назад, волосы назад. Подкалывал постоянно на какую-нибудь тему: «А вот это ты знаешь? Да с чего тебе знать? Из деревни выехал, а деревня из тебя не выехала».



– Набережные Челны, 1990-е годы – каким было ваше детство?

– Папа был врачом функциональной диагностики, мама пекла в кафе. В этом плане мне повезло: из школы – к маме, булок набрал и вперёд. Жили скромно, хотя я на проблемы с деньгами внимания не обращал. Мне хватало того, что мама всегда с работы таскала пакеты с колбасой, пиццу, эчпочмаки. На булках, в общем, сидел! Пиццу вообще обожал.



Родители работали, а мы со старшим братом бродили в поисках себя. У брата золотые руки – он умеет абсолютно всё: от сбора спиннинга до полного ремонта квартиры.

Где были футболисты «золотого» «Локомотива»-2018 в год предыдущего триумфа клуба Триумфаторы сезона вспоминают год, когда «Локо» в предыдущий раз стал чемпионом России.

– Вы болельщик «Манчестер Юнайтед» и «Реала». Откуда любовь к этим клубам?

– Главная причина – Криштиану Роналду. Это мой любимый футболист. Мне нравится его футбол. Раньше старался моделировать его игру. Болею за те клубы, в которых он играет.



– Сейчас между двумя этими командами какую выберете?

– «Реал» – Роналду же там.



– В «Кубани» Ташуева игроки делали приседания со штангой. Роналду делает это упражнение в неимоверных количествах – поэтому так высоко и прыгает. Вам оно не очень нравилось?

– Ну, пару раз оно давало результат. Помните 3:0 со «Спартаком», 6:2 с «Локомотивом»? Видимо, после штанги! (Улыбается.)



– Такой результат с «Локо», наверное, вызывал невероятные чувства.

– Что-то нереальное, правда. Ткачёва тогда хорошо настроили. Этот гол прямым ударом с углового… Если посмотрите фотографии с того матча, там у Чарли потерянный вид: «Как так?!» Игроки «Локо» сами не понимали, что происходит – всё залетало. Отдаёшь пас Мельгарехо из своей вратарской – он протаскивает и забивает.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Секрет Фарфана – полёты в бизнес-классе»

– Братьев Миранчуков как отличаете?

– У Лёши более серьёзное лицо, а у Антона – более доброе и улыбчивое. Они отличаются и манерой общения. Я даже ночью их могу отличить, уже хорошо знаю.

– Алексей заслужил попадания в команду Месси?

– Конечно! Какие ещё другие футболисты его возраста достойнее? Он выиграл уже два Кубка России, чемпион, в сборную вызывается, забивал многим командам.



– Вы общались с ним, когда он был на грани ухода из «Локомотива»?

– Нет – он всё равно бы ничего никому не рассказал. Да и, к счастью, не ушёл – Лёша сделал большой вклад в успех команды.



– После «Атлетико» Алексей говорил, что у него произошла переоценка своих возможностей и игры команды. Согласны?

– Конечно, никто не ожидал такого уровня. Когда играешь с такими командами «по праздникам», то и получаешь такой результат. Если бы регулярно играли, думаю, ситуация была бы иная. Неприятно, восемь мячей пропустили. Правда, потом, когда меня вызвали в сборную, Саламыч говорит: «Ну что, получили?». Я отвечаю: «Ну да, я же не играл». – «Конечно! Если бы ты играл, то 12 получили бы!»

– Когда Бердыев разбирал игру «Локомотива», то говорил, что к нему невозможно подготовиться: Миранчуки и Фарфан понимают друг друга на интуитивном уровне, у них много импровизации. Это действительно так?

– Мне проще против них обороняться, потому что каждый день вижу их игру. Я знаю, кто куда будет уходить, какой финт делать. Когда Фарфан играет против меня, я его легко читаю. Он даже просит меня на тренировках: «Влад, пожалуйста, ну не надо сегодня».



– В чём секрет работоспособности Фарфана?

– Так это всё бизнес-класс, ха-ха.

«У игроков «Локомотива» есть свой чат, но его никому нельзя показывать»

– Это правда, что вы любите играть в боулинг?

– Люблю, да. Но у меня не очень получается, ха-ха. Просто я стараюсь подкручивать шар при броске, а над этим надо ещё поработать. Совсем недавно у нас был короткий сбор в Турции, и в местном отеле был хороший боулинг. Мы туда пошли играть с Ротенбергом и Медведевым.



– С вратарём играть сложно – у него бросок отработан….

– Да у него пальцы в эти шары еле влезают, ха-ха. Поначалу я им всё проиграл вчистую: в первой серии набрал всего очков 20, пока тренировал бросок. Зато потом приспособился и пошло как надо. Парни тут же начали аплодировать, на видео снимать, в чат выкладывать.



– Что значит «хороший боулинг» и чем он отличается от плохого?

– Плохой – это когда старые и запущенные дорожки. Я как-то в Краснодаре играл, совсем плохой боулинг был. А хороший боулинг – это когда гладкие дорожки, шар по ним идеально идёт.

Красота дня. Кто вдохновил «Локомотив» на чемпионство Красавицы, ради которых «железнодорожники» ударно потрудились в уходящем сезоне.

– Как у настоящего фаната боулинга есть свой шар, которым играете?

– Ну нет, до такого уровня я пока не дошёл ещё. И вообще все увлечения с рождением ребёнка ушли на второй план. Между играми и тренировками всё свободное время хочется отдохнуть и побыть с семьёй.



Хотя я ещё рыбалку обожаю – брат с отцом в детстве подсадили. Жена не понимает, как можно часами сидеть и ждать чуда. А мне нравится: сидишь, дышишь, отдыхаешь. Но мне на рыбалке совершенно не везёт. Я даже если на платные места приезжаю, ничего не клюёт!

– С Игорем Денисовым обсуждали рыбалку?

– А он тоже фанат? Не знал – как-то не обсуждали с ним её. Ничего, после карьеры порыбачим.



– О чём можно поговорить с ним помимо футбола?

– Он шахматы очень любит. С ним постоянно играет наш массажист Андрюха. Но у него максимум 2-3 раза в год получается выиграть у Денисова. Проиграет и ходит недовольный. Потом на массаже продавливает Гарика посильнее, ха-ха.



– А на охоту с Лоськовым не ходили?

– Не, я охоту не люблю. Боюсь, что этот кабан на меня выскочит – я от него по снегу не убегу.



– Что за чат, в который выкладывали ваши достижения в боулинге?

– У игроков «Локомотива» есть свой чат в одном из мессенджеров. Но там даже не 18+, а 24+. Это шутка, конечно, но иногда такое кидают, что я даже уведомление отключил. Первые дни не подумал, что все присланные файлы сохраняются. Жена взяла телефон и такое увидела… Я сразу уведомление отключил, отдельно потом захожу, просматриваю.



Но часто и просто смешные фотографии кидают. Из свежего: объятия Бори с Палычем – забавные кадры.



– Вы же следите за хоккеем: «Вашингтон» или «Ак Барс»?

– «Лос-Анджелес Кингз».



– Но раньше был «Кэпиталз»!

– Ха, какой год? Уже можно поменять. Я летом 2014 года впервые полетел в Лос-Анджелес. Очень понравилось там: климат, океан, рестораны, продукты, люди – всё отличное.



Частью поездки был поход на хоккей. На первую игру взяли билеты за тысячу долларов, хотя места совсем не топовые. Помню, что камера выхватывала то Бекхэма на трибуне, то Бритни Спирс, то баскетболиста Криса Пола. И это на полуфинале!



На финал мы пошли в VIP-ложу. Справа от нас сидела Пэрис Хилтон. После игры началась вечеринка с диджеем, шампанским и шейхами. Должны были подняться хоккеисты, но я их не дождался.



– С кем-то из энхаэловцев знакомы?

– В 2013 году в Турции познакомились с Панариным. Мы его тогда и подготовили к НХЛ, ха-ха. Молодые были, весёлые. Играли на пляже в мяч: Панарин его на 200 метров подкидывал. А мы еле-еле на 10 метров бросали.



– Хоккеисты, выигрывая трофей, привозят его в свои родные города – не было идеи выставить кубок за чемпионство в Челнах?

– В Челнах уже никто из родных не живёт – всех в Казань перевёз. А что, есть такая возможность – привезти?



– Кубок будет год стоять у «Локомотива» – наверняка можно и договориться.

– Тогда надо будет подумать на эту тему. Хотя кубок тяжёлый, зараза.



– В казино заходили?

– Нет, ни в Лас-Вегасе, ни в других городах. Не моё. У меня в жизни был всего один опыт азартных игр. Когда играл на КФК за команду нефтеперерабатывающего завода в Нижнекамске. Зарплата была 3 тысячи рублей, и половину я как-то проиграл в автоматы. Понял, что такой дурачок был – лучше бы сохранил эти деньги или родителям отправил. Я не азартный человек.

«Фарфан – никакущий». Золотой сезон «Локомотива» в комментариях Наши и ваши заблуждения о команде Юрия Сёмина.

«Когда на базе «Краснодара» испортилось поле, Галицкий уволил её директора, хотя это был его лучший друг»

– Вы каким запомнили «Краснодар»?

– Уже была отличная база, были собраны неплохие футболисты в составе. Заняли восьмое место, хотелось повыше быть, конечно. Для меня это был один из худших сезонов.



Я перешёл из «Локомотива» с желанием сразу же себя проявить. У меня для тренировок и игр есть специальные стельки, которые делают в Германии. После переезда в Краснодар их с собой не было. Пока их везли, я тренировался в обычной обуви. В итоге когда поставил правильные стельки, заболела боковая связка. Надо было дать паузу, но я не стал.



Провёл слабый сезон, после которого мне сказали: хочешь – оставайся, хочешь – ищи новый клуб. Тогда же поступило предложение от «Кубани»: далеко вещи перевозить не пришлось.



– История о Галицком, которая вас впечатлила?

– Был случай, который показал, насколько для него работа и клуб важнее всего. Когда на базе начались проблемы с полем, Сергей Николаевич уволил директора базы, хотя это был его лучший друг. Для города и для команды он сделает всё. Он постоянно говорил: «Ребята, вы только играйте – всё остальное у вас будет замечательно».



– Подарки вам или команде делал?

– Полторы тонны рыбы загнал в озеро на базе и даже огородил, чтобы она не уплыла. Парни рыбачили – были очень довольны.



– Там-то у вас клевало?

– Вот там даже у меня клевало, да.

– Ваше возвращение в «Локомотив» чуть не сорвалось, верно?

– Да, меня хотели заявить как можно быстрее, чтобы я был в заявке на Лигу Европы. У меня были другие варианты, но все они не устраивали по условиям контракта. Звали в «Зенит», но предлагали соглашение всего на полгода. «Спартак» давал контракт на 2,5 года, но были финансовые нюансы. Были звонки из «Рубина», но я не хотел переезжать в Казань.



– Жалеть в итоге не приходится.

– Конечно нет! Всё получилось наилучшим образом, я получил то, о чём всегда мечтал и чего хотел.



– «Локомотив» всегда хвалили за тёплую семейную атмосферу – сейчас это правило тоже в силе?

– Да. Когда выигрываешь, когда всё получается – это праздник для каждого в команде, это помогает сохранять правильную атмосферу. Это только моё мнение, и я могу ошибаться, но даже в сборной ребята из «Локомотива» выделяются – более искренние и душевные.