«Я был зол уже после 1-го тура». Каррера подводит итоги

Массимо Каррера недоволен минувшим сезоном, но не думает уходить из «Спартака». Сразу после заседания совета директоров главный тренер уже бывшего чемпиона встретился с четырьмя журналистами из разных изданий и объяснил, что, на его взгляд случилось с командой. Первая, 15-минутная часть полуторачасового интервью – об отсутствии спортивной злости после прошлогоднего триумфа, а также о роли в неудачах капитана Глушакова, всей команды и лично его, Массимо.

Денег больше не станет. Итоги совета директоров «Спартака» Иван Карпов дежурил у штаб-квартиры Лукойла, где сегодня прошёл совет директоров «Спартака». Репортаж с места событий в одном клике от вас.

— Первый вопрос по совету директоров. С какими эмоциями Массимо туда шёл и с какими выходил?

— Пошёл туда с мыслями и с эмоциями нового старта. Уже в июле будет жеребьёвка Лиги чемпионов, и я уже думаю о следующем сезоне.

— Как оценили вашу работу по пятибалльной или десятибалльной шкале?

— Вы это прочитаете на нашем сайте. Именно руководство вправе меня оценивать.

— Уже прочитали. Там нет оценки совета директоров, но приводится ваше вывод: «Каррера очень критично оценил свою работу». Почему так?

— Я выразил все мысли президенту напрямую. Что остался недоволен теми результатами, которых мы добились. У нас были возможности побеждать ещё, и по своей вине мы не выиграли. Взял на себя ответственность, вину и выразил своё мнение на тему того, что не работает или что-то идёт не так. И это не для алиби.

— Какие вещи идут не так?

— Это, скажем, личный разговор с президентом. Во-первых, не могу это выносить на публику. Я просто решил, что остался недоволен, как в итоге завершился сезон, также сделал какие-то ошибки. Мне это нужно для моего личного опыта. Я многое понял и готов начать следующий сезон ещё более заряженным, чем сейчас.

— Правильно понимаем: на совете директоров претензии высказывали в основном вы себе, а вам никто претензии не высказывал?

— Нет, естественно, и президент выразил свои определённые мысли на эту тему. Я не просто Каррера, я работаю на «Спартак».

ФК «Каррера». Этот «Спартак» не заслужил ничего хорошего Что с тобой происходит, «Спартак»?

— Вы считаете их претензии справедливыми?

— Да, конечно, они были справедливыми. Если посмотрим, что происходило в том году, никто не ожидал, что мы победим в чемпионате. Естественно, в этом году кто-то ожидал чего-то большего. В нашем приоритете было выступить лучше, чем в прошлом сезоне. К сожалению, не получилось, но это футбол. Не всегда то, что ты задумываешь, получается.

— Вы говорите, что причины того, что не получилось, — закрытые и внутренние. Их нельзя выносить вне?

— Могу подчеркнуть, что «Спартак» не является командой, которая привыкла побеждать. У нее нет победного менталитета. Может быть, с самого начала этого сезона команда довольствовалась тем, что выиграла чемпионат и Суперкубок, думала, что всё будет даваться легко.

— Получается, что прошлом году каждый прыгнул выше головы, а в этом году не хватило ни сил, ни эмоций, чтобы сделать то же самое?

— В том году мы совершили нечто — набрали 69 очков. Никто не предполагал, что «Спартак» сможет выиграть чемпионат, тем более после вылета от «АЕК». Поэтому, думаю, что в том году мы сделали больше наших возможностей.

— Существует понятие «синдром достигнутой цели».

— Если нет этого победного менталитета, если ты не привык хотеть большего, не привык улучшать себя и эти амбиции, то это может сыграть злую шутку.

— Видели ли вы это по своей команде и сложнее ли стало управлять ею?

— Да, не было то спортивной злости: «Я сегодня хочу победить – и побеждаю». Такое особенно проявлялось в тех матчах, когда мы уже приближались к цели. Это и играет разницу между командой, как, например, «Ювентус» и какой-нибудь другой.

— В общении с игроками вы почувствовали, что они стали другими футболистами? Прибавилась ли звёздность?

— Коммуникация осталась такой же. Когда общаюсь с футболистами, то смотрю им в глаза. Не говорю с ними через журналистов или другими путями. Я начал злиться уже после первого тура с «Динамо». Всё это длилось, пока не началась беспроигрышная серия, когда они поняли, что после чемпионства и Суперкубка, нельзя выходить на поле, не отдавая себя на 100%. Тогда ничего не будет получаться.

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— Какие основания тогда были в самом начале сезона ставить задачи победить и в чемпионате, и в Кубке? Что у «Спартака» есть такого, чтобы ставить такие задачи?

— По сути, цель ставиться для победы. Выиграть Лигу чемпионов – невозможно. Цели «Спартака» — выиграть чемпионат и Кубок России.

— Но вы сами говорили, что у «Спартака» нет спортивной злости и менталитета победителя, потому что клуб 16 лет не побеждал в чемпионате. Поэтому интересно: какие есть основания для таких целей?

— Потому что так и должно быть. Цели должны стоять. Может быть, где-то мы выиграли чемпионат слишком рано. Возможно, команда не была готова к этому, к подобным победам. Потом всё стало сложнее, особенно для игрока, который к ним не привык. Одно дело – играть и будь, что будет. Другое дело – быть фаворитом, где нужно уже побеждать, чего бы это не стоило. Все обращают внимание на выступление и другие детали. В прошлом сезоне много побеждали на последних минутах. Но У нас были ошибки, плохие игры, но все забывали, потому что мы побеждали. Это прикрывало всё остальное. Но, когда ты не готов к подобному, теряется реакция. Человек начинает думать – я победил и все. Думает, что для следующих побед хватит ещё чуть-чуть усилий. Но это не так. Надо всегда прилагать максимум.

— Болельщики, анализируя провалы, говорят про то, что глаза не горели, игроки не умирали. В основном, про Глушаков и Комбарова. Про старую гвардию. Вы согласны с этим?

— Не могу брать индивидуально каких-то игроков. Суть во всей команде. Играет не один Глушаков и Комбаров. Вся команда начала чемпионат не с той ноги, думая, что будет легко.

— Но в конце сезона именно их вы не выпускали. Все это поняли, как посыл к чему-то.

— Глушаков не играл, потому что у него проблемы с коленом. Комбаров не играл, потому что я принял другое решение. Фернандо тоже не играл, Ханни, Зе Луиш. Я должен делать определённый выбор. У меня нет игроков-друзей и тех, кого я недолюбливаю. Я должен выставить подходящий состав. Но я не ясновидящий и не знаю, что произойдёт во время матча.

— Вы согласны с болельщиками, что старая гвардия российских игроков – Глушаков, Комбаров должны покинуть «Спартак», чтобы клуб перешёл на новую ступень?

— Нет, повторюсь, индивидуально не оцениваю никого. Если «Спартак» провалился, то провалилась вся команда и прежде всего – я. А не индивидуальная личность. Все вместе выигрываем, все вместе проигрываем.

— Как отразится то, что вы заняли третье место, на финансовой стороне «Спартака»? Команду же нужно менять, и уже сейчас это понятно.

— У нас, по крайней мере, есть ещё возможность войти в Лигу чемпионов, поэтому надо подождать…

Подождать вторую часть интервью придется до завтра.

Там еще больше о Глушакове с Комбаровым, о трансферах, тактике и Пилипчуке