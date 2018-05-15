Игнашевич вернулся в сборную. Главное — в обзоре дня

Игнашевич вызван в сборную России вместо Камболова

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич был вызван в сборную России вместо травмированного защитника «Рубина» Руслана Камболова, сообщает официальный сайт РФС.



«Камболов получил повреждение голени в ходе вчерашнего матча с „Краснодаром“ (1:1). Сегодня, 14 мая, в Москве футболист прошёл дополнительное обследование, которое выявило у него проблему с икроножной мышцей. Учитывая сроки подготовки и возможность усугубления проблемы, тренерский штаб сборной России принял решение произвести замену. Вместо Камболова подготовку к турниру начнёт защитник ЦСКА Сергей Игнашевич», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

38-летний Игнашевич не выступал в составе сборной России после чемпионата Европы—2016. Ранее сообщалось, что ближайшим летом он может завершить игровую карьеру.



Сборная России начнёт подготовку к чемпионату мира 18 мая.

Динозавры не вымирают! Каково теперь Березуцким? Сергей Игнашевич вернулся в сборную России. Нет, это не шутка.

Манчини подписал контракт и официально стал главным тренером сборной Италии

Бывший главный тренер «Зенита» Роберто Манчини 14 мая официально был назначен наставником сборной Италии, подписав соответствующее соглашение. О деталях контракта пока не сообщается. Пресс-конференция, на которой специалист будет представлен журналистам в качестве нового главного тренера национальной команды, состоится 15 мая, сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии в «Твиттере».



Ранее сообщалось, что Манчини подпишет контракт со сборной Италии до конца отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года.

«ПСЖ» объявил о назначении Тухеля на пост главного тренера команды

Немецкий специалист Томас Тухель стал новым главным тренером «ПСЖ», сообщает официальный сайт французского клуба.



Тухель подписал с парижской командой контракт, который будет рассчитан на два года. На посту главного тренера «ПСЖ» он сменит испанца Унаи Эмери, который ранее анонсировал уход из клуба по окончании нынешнего сезона.



44-летний Тухель с 2009 по 2014 год работал главным тренером «Майнца». С 2015 по 2017 год он возглавлял дортмундскую «Боруссию», с которой добился победы в Кубке Германии в сезоне-2016/17.

Черданцев: Семака засняли на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев в своём «инстаграме» опубликовал фотографию, на которой главный тренер «Уфы» Сергей Семак входит в здание офиса компании «Газпром».



«Внимание! Эксклюзив! Это фото сделано только что на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге. В профиле человека за дверью не трудно опознать Сергея Богдановича Семака», — написал Черданцев.



Ранее «Зенит» запустил опрос для болельщиков, в котором предлагалось определить наиболее подходящего кандидата на пост главного тренера команды. Бывший наставник сине-бело-голубых Роберто Манчини покинул пост, разорвав с клубом контракт по обоюдному согласию.

Тевес анонсировал завершение профессиональной карьеры

Нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес объявил о скором завершении карьеры профессионального футболиста.



«Я уйду из футбола по истечении контракта с «Бокой Хуниорс» в конце следующего года. За годы карьеры я скучал по клубу, когда покидал его, но в этот раз всё будет иначе. Я не уйду в другую команду и завершу карьеру в футболке «Боки», — цитирует Тевеса Football Italia со ссылкой на Canal 13.



Тевес известен по выступлению за «Коринтианс», «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Шанхай Шеньхуа» и сборную Аргентины. В нынешнем сезоне в составе «Боки Хуниорс» 34-летний нападающий провёл 10 матчей в аргентинской Примере и забил 3 мяча.