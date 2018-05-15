Вопрос дня. Игнашевич в сборной – как вам такой поворот?

14 мая стало известно, что в сборную России вместо травмированного Руслана Камболова вызван Сергей Игнашевич. Несмотря на то что ещё весной Станислав Черчесов на пресс-конференции сказал, что защитник точно закончил карьеру в национальной команде. И на то, что буквально вчера президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что этот сезон, вполне вероятно, стал для Игнашевича последним.



Мы узнали, что об этом думают эксперты и, конечно же, читатели.

«Для меня футбол никогда не был в тягость». Правила жизни Сергея Игнашевича В сборной России замена: вместо Руслана Камболова вызван Сергей Игнашевич. 38-летний защитник согласился помочь сборной на домашнем ЧМ.

Зоран Тошич (играл с Игнашевичем много лет):

— Возвращение Сергея — правильный шаг. Когда игрока в 39 лет просят вернуться в сборную, это говорит о его уровне. Значит, он всё так же хорош.



Сергей Овчинников (играл с Игнашевичем еще в «Локомотиве», а теперь тренирует его в ЦСКА):

— Сергей Николаевич – образец для следующих поколений футболистов. Он профессионал, 20 лет играет на высочайшем уровне. Он до сих пор один из лучших защитников страны. В той ситуации, в которой оказалась сборная, он решил протянуть руку помощи. Но если бы он не соответствовал уровню национальной команды, его бы не вызвали. Он усилит нашу команду.

Владимир Пономарёв (играл за сборную СССР):

— Я говорил уже, что надо не только Игнашевича, но и обоих Березуцких забирать. Самое сложное в футболе — это игра в обороне. Я очень рад, что Игнашевич вернулся. Это огромное усиление нашей сборной, потому что команда начинается с обороны.



Юрий Сёмин (тренировал Игнашевича, когда тот брал свое первое золото):

— Сергей — очень опытный человек. Он великолепно отыграл весь сезон в РФПЛ, поэтому, наверное, вызов справедлив. Конечно, он способен помочь нашей сборной!



Игорь Лебедев (мнение политика):

— Возвращение такого опытного игрока — важное событие не только потому, что Игнашевич усилит оборону. Это ещё и определённый знак скептикам, любящим говорить, что наша сборная проиграет в первом же матче.



Александр Мостовой (играл вместе с Игнашевичем в сборной еще в 2003-м году):

— Игнашевич в сборной? Да ладно! Но если он согласился, то это правильно. Я это приветствую. Игнашевич и Березуцкие в нашем чемпионате спокойно могут играть до 40 лет.

Взгляд изнутри

Станислав Черчесов, главный тренер сборной России:

— Я позвонил защитнику Серею Игнашевичу, с которым мы не теряли связи, и попросил о встрече. На ней поинтересовался его позицией относительно того, чтобы вернуться в команду в случае того, если Камболову травма помешает полноценно тренироваться на сборе. Игнашевич спокойно меня выслушал. А уже сегодня дал согласие после того, как стали известны результаты обследования Камболова.



Сергей Игнашевич:

— Я посчитал, что будет правильным дать согласие, ведь это чемпионат мира, который тем более пройдёт в нашей стране. Приложу все силы для того, чтобы помочь команде.

Динозавры не вымирают! Каково теперь Березуцким? Сергей Игнашевич вернулся в сборную России. Нет, это не шутка.

Наше мнение

Григорий Телингатер, обозреватель отдела футбол:

– В сборной должны играть лучшие. И плевать, что человеку скоро исполнится 39 лет. Если ещё Игоря Денисова каким-то чудом вернуть, то было бы вообще шикарно. Хотя это я уже размечтался.

Мнение читателей

Olelukk:

— Прикольно, а почему бы и нет? Кто виноват, что не смогли вырастить нормальных защитников?



torba777:

— Будет посыпать песком Салаха.



Barsmad:

— Давай, чтоб мы потом сказали: «Спасибо деду за победу!»



Alexbakin:

— Если правда, то круто! Игнашевич лучший цз России, даже в свои 38.



Valmun:

— Без шуток. Становится спокойнее за оборону сборной. Да и Акинфееву, думаю, так будет комфортнее.