Рейтинг кандидатов в сборную России. 30-й тур. Вратари и защитники

Заключительный рейтинг «Чемпионата» с оценкой всех кандидатов в сборную.

Вратари

Игорь Акинфеев, ЦСКА

Пропустил от «Анжи», но гол – не его вина: Арсен Хубулов вонзил мяч со штрафного в лучших традициях мультяшных супергероев. А опасных моментов, когда Акинфеев спасал, или жёстких ошибок от него не было.

Игорь Акинфеев Фото: «Чемпионат»

Андрей Лунёв, «Зенит»

К чемпионату мира должен полноценно залечить травму, из-за которой мы не включали Лунёва в наш изначальный список кандидатов. Точно будет вторым вратарём сборной.

Андрей Лунёв, «Зенит» Фото: «Чемпионат»

Владимир Габулов, «Брюгге»

В выходные официально стал чемпионом Бельгии, но в качестве запасного вратаря – основным в последнем матче был Итан Хорват.

Владимир Габулов, «Брюгге» Фото: «Чемпионат»

Сослан Джанаев, «Рубин»

Попал в расширенный список сборной России только из-за травмы Александра Селихова, выпавшего из рейтинга. Сыграл против «Краснодара» нормально – не косячил, не тащил что-то сверхъестественное.

Сослан Джанаев, «Рубин» Фото: «Чемпионат»

Гилерме, «Локомотив»

Стал чемпионом и в Туле спокойно смотрел за игрой Антона Коченкова, но причина его спада в рейтинге очевидна – Черчесов видит Гилерме только в списке запасных, пятым вратарём.

Гилерме, «Локомотив» Фото: «Чемпионат»

Центральные защитники

Фёдор Кудряшов, «Рубин»

У Кудряшова и так готово железобетонное место в стартовом составе сборной, а в матче с «Краснодаром» он лишний раз показал одно из сильнейших своих качеств – достойный первый пас. Фёдор организовал два выхода один на один, для Азмуна и Могилевца. Да, они не забили, но важно, что Кудряшов сам сделал эти ситуации.

Фёдор Кудряшов, «Рубин» Фото: «Чемпионат»

Илья Кутепов, «Спартак»

Привёз пенальти в матче с «Динамо», лишивший красно-белых серебряных медалей, и ещё несколько раз ошибся в решающем дерби сезона. Полный провал.

Илья Кутепов, «Спартак» Фото: «Чемпионат»

Владимир Гранат, «Рубин»

Нормальный матч с «Краснодаром». Изначально Гранат остался в запасе, но быстро вошёл в игру вместо получившего травму Наваса и не испортил игру «Рубина» у своих ворот.

Владимир Гранат, «Рубин» Фото: «Чемпионат»

Роман Нойштедтер, «Фенербахче»

Продолжает биться с «Фенербахче» за золотые медали чемпионата Турции в своём стиле – победа с жёстким счётом 7:0, меньше единоборств, больше передач и перехватов.

Роман Нойштедтер, «Фенербахче» Фото: «Чемпионат»

Андрей Семёнов, «Ахмат»

Финишировал в Перми, где когда-то играл, и смог отстоять ничью 0:0 – против «Амкара», игравшего первым номером, это адекватный результат.

Андрей Семёнов, «Ахмат» Фото: «Чемпионат»

Сергей Игнашевич, ЦСКА

Самый внезапный гость в списке национальной сборной перед чемпионатом мира. В хорошей форме, в том числе физической – за весну перестал уставать, когда ЦСКА играл по 2-3 матча за 7-8 дней. Видимо, едет в сборную не резервистом.

Сергей Игнашевич, ЦСКА Фото: «Чемпионат»

Крайние защитники

Юрий Жирков, «Зенит»

Провёл хороший матч против «СКА-Хабаровск» и сделал одну голевую передачу, на Ерохина перед вторым забитым мячом. Хотя кто против СКА не выдал хороший матч?

Юрий Жирков, «Зенит» Фото: «Чемпионат»

Константин Рауш, «Динамо»

Отличный матч со «Спартаком» – и по подключениям вперёд, и по качеству оборонительной работы. К чемпионату мира подходит в форме, сопоставимой с формой Жиркова.

Константин Рауш, «Динамо» Фото: «Чемпионат»

Дмитрий Комбаров, «Спартак»

Комбаров получил своё игровое время против «Динамо» и вышел отвоёвывать ничью, но вместо спасения сделал только пару навесов за ворота. Он выпал из «списка 28» – это тоже сигнал, что его форму оценивают намного ниже, чем форму остальных.

Дмитрий Комбаров, «Спартак» Фото: «Чемпионат»

Марио Фернандес, ЦСКА

Отыграл против «Анжи» на привычном уровне, не уронил планку, но ничем особенным тоже не выделялся. Привычный матч для Фернандеса.

Марио Фернандес, ЦСКА Фото: «Чемпионат»

Александр Самедов, «Спартак»

Вышел на дерби с первых минут – вероятно, чтобы добавлять массив навесов в штрафную «Динамо». Только его подачи оказались безуспешными.

Александр Самедов, «Спартак» Фото: «Чемпионат»

Владислав Игнатьев, «Локомотив»

Игнатьев из-за перебора карточек пропускал матч в Туле, а снижение его оценки связано с попаданием в резервный список игроков сборной – в основе Черчесов его явно не видит.

Владислав Игнатьев, «Локомотив» Фото: «Чемпионат»

Игорь Смольников, «Зенит»

Не выделялся в матче, где «Зенит» выиграл 6:0, – нормальная игра, не более. Всё ещё сложно понять, чем Смольников лучше Игнатьева.