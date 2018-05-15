Рейтинг кандидатов в сборную России. 30-й тур. Вратари и защитники

Вратари
Игорь Акинфеев, ЦСКА
Пропустил от «Анжи», но гол – не его вина: Арсен Хубулов вонзил мяч со штрафного в лучших традициях мультяшных супергероев. А опасных моментов, когда Акинфеев спасал, или жёстких ошибок от него не было.
Андрей Лунёв, «Зенит»
К чемпионату мира должен полноценно залечить травму, из-за которой мы не включали Лунёва в наш изначальный список кандидатов. Точно будет вторым вратарём сборной.
Владимир Габулов, «Брюгге»
В выходные официально стал чемпионом Бельгии, но в качестве запасного вратаря – основным в последнем матче был Итан Хорват.
Сослан Джанаев, «Рубин»
Попал в расширенный список сборной России только из-за травмы Александра Селихова, выпавшего из рейтинга. Сыграл против «Краснодара» нормально – не косячил, не тащил что-то сверхъестественное.
Гилерме, «Локомотив»
Стал чемпионом и в Туле спокойно смотрел за игрой Антона Коченкова, но причина его спада в рейтинге очевидна – Черчесов видит Гилерме только в списке запасных, пятым вратарём.
Центральные защитники
Фёдор Кудряшов, «Рубин»
У Кудряшова и так готово железобетонное место в стартовом составе сборной, а в матче с «Краснодаром» он лишний раз показал одно из сильнейших своих качеств – достойный первый пас. Фёдор организовал два выхода один на один, для Азмуна и Могилевца. Да, они не забили, но важно, что Кудряшов сам сделал эти ситуации.
Илья Кутепов, «Спартак»
Привёз пенальти в матче с «Динамо», лишивший красно-белых серебряных медалей, и ещё несколько раз ошибся в решающем дерби сезона. Полный провал.
Владимир Гранат, «Рубин»
Нормальный матч с «Краснодаром». Изначально Гранат остался в запасе, но быстро вошёл в игру вместо получившего травму Наваса и не испортил игру «Рубина» у своих ворот.
Роман Нойштедтер, «Фенербахче»
Продолжает биться с «Фенербахче» за золотые медали чемпионата Турции в своём стиле – победа с жёстким счётом 7:0, меньше единоборств, больше передач и перехватов.
Андрей Семёнов, «Ахмат»
Финишировал в Перми, где когда-то играл, и смог отстоять ничью 0:0 – против «Амкара», игравшего первым номером, это адекватный результат.
Сергей Игнашевич, ЦСКА
Самый внезапный гость в списке национальной сборной перед чемпионатом мира. В хорошей форме, в том числе физической – за весну перестал уставать, когда ЦСКА играл по 2-3 матча за 7-8 дней. Видимо, едет в сборную не резервистом.
Крайние защитники
Юрий Жирков, «Зенит»
Провёл хороший матч против «СКА-Хабаровск» и сделал одну голевую передачу, на Ерохина перед вторым забитым мячом. Хотя кто против СКА не выдал хороший матч?
Константин Рауш, «Динамо»
Отличный матч со «Спартаком» – и по подключениям вперёд, и по качеству оборонительной работы. К чемпионату мира подходит в форме, сопоставимой с формой Жиркова.
Дмитрий Комбаров, «Спартак»
Комбаров получил своё игровое время против «Динамо» и вышел отвоёвывать ничью, но вместо спасения сделал только пару навесов за ворота. Он выпал из «списка 28» – это тоже сигнал, что его форму оценивают намного ниже, чем форму остальных.
Марио Фернандес, ЦСКА
Отыграл против «Анжи» на привычном уровне, не уронил планку, но ничем особенным тоже не выделялся. Привычный матч для Фернандеса.
Александр Самедов, «Спартак»
Вышел на дерби с первых минут – вероятно, чтобы добавлять массив навесов в штрафную «Динамо». Только его подачи оказались безуспешными.
Владислав Игнатьев, «Локомотив»
Игнатьев из-за перебора карточек пропускал матч в Туле, а снижение его оценки связано с попаданием в резервный список игроков сборной – в основе Черчесов его явно не видит.
Игорь Смольников, «Зенит»
Не выделялся в матче, где «Зенит» выиграл 6:0, – нормальная игра, не более. Всё ещё сложно понять, чем Смольников лучше Игнатьева.