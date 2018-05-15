Рейтинг кандидатов в сборную России. 30-й тур. Полузащитники и нападающие

Полузащитники
Денис Глушаков, «Спартак»
Снова не сыграл в дерби с «Динамо» (Массимо Каррера говорит, что из-за травмы), не попал в «список 28» – сборная России от Глушакова всё дальше. С учётом игры Глушакова на протяжении всего сезона – абсолютно справедливо.
Александр Головин, ЦСКА
С каждым матчем всё больше в порядке. Выдал сильную игру с «Анжи», помогая передачами из глубины атакующей тройке ЦСКА и включаясь в штрафную самостоятельно.
Роман Зобнин, «Спартак»
Против «Динамо» начинал матч правым защитником, потом подвинулся в опорную зону – снова показал себя сильным универсалом. При этом качество игры Зобнина было средним, но на фоне общей картины «Спартака» Роман выглядел вполне прилично.
Алан Дзагоев, ЦСКА
Против «Анжи» выглядел очень качественно – разгонял атаки, искал передачами Мусу, Чалова и Витиньо, давал Головину подключаться вперёд правильным расположением. Надо делать скидку на соперника и его уровень сопротивления, но тем не менее Дзагоев сыграл качественно.
Далер Кузяев, «Зенит»
Качественно отыграл против «СКА-Хабаровск» на двух позициях, центрального полузащитника и левого инсайда, но возникло ощущение, будто партнёры специально его игнорировали: серию классных открываний Кузяева не поддержали.
Александр Ерохин, «Зенит»
Первый покер в Премьер-Лиге с 2016-го и первый покер полузащитника в РФПЛ за XXI век – какие вопросы? Ерохин забивал однотипно, но тем самым только доказал, что в подключениях в штрафную он сильнее того же Глушакова.
Юрий Газинский, «Краснодар»
Качественный матч против «Рубина»: Газинский держал на своих плечах контрпрессинг команды, грамотно его выполнял и привычно начинал атаки простым, но эффективным первым пасом.
Антон Швец, «Ахмат»
Спокойно отзащищался против «Амкара» на 0:0. После смены тренера и перехода на более оборонительную тактику стал сильнее в работе без мяча.
Атакующие полузащитники, инсайды
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Сыграл тайм, будучи заменённым на брата. Но был невзрачен, как весь «Локомотив».
Антон Миранчук, «Локомотив»
Сыграл тайм, заменив брата. Но был невзрачен, как весь «Локомотив».
Александр Ташаев, «Динамо»
Ташаев набрал очень сильный ход – пожалуй, он заслужил попадания в наш список ещё до объявления составов. Против «Спартака» был неплох, но не более того – в предыдущих матчах был лучше и чаще брал игру на себя.
Дмитрий Полоз, «Зенит»
Экспресс-урок «Как разбить карьеру одним трансфером». Полоз совсем перестал играть, не принял участие в последнем матче Роберто Манчини и остался за бортом «списка 28».
Денис Черышев, «Вильярреал»
На эмоциях от вызова в сборную Черышев забил впервые с января. Черчесов говорил, что в Испании Черышева смотрит «свой человек» – тот человек должен остаться доволен.
Нападающие
Фёдор Смолов, «Краснодар»
Не забил «Рубину», но сделал голевую передачу на Мамаева и полезно отыграл по всей ширине поля. Теперь Смолов подыгрывает намного больше, чем раньше, и сборной это пригодится.
Артём Дзюба, «Арсенал»
Отлично подвёл итог своей арендной командировки в Тулу – забил чемпиону. Вероятно, Дзюбе стоит и остаться в «Арсенале», если Миодраг Божович оттуда не уедет.
Фёдор Чалов, ЦСКА
Не забил «Анжи» – пожалуй, это был его первый средний матч за долгое время. Тем не менее рейтинг Чалова стоит держать высоким: он вошёл в «список 28» и явно остаётся в планах Станислава Черчесова.
Антон Заболотный, «Зенит»
Наконец-то забил первый мяч за «Зенит» и выпустил весь пар, отмечая гол. Правда, даже гол Заболотного в итоге оказался в тени покера Ерохина – но, возможно, теперь Заболотный сможет раскрепоститься в следующем сезоне.