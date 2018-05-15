Рейтинг кандидатов в сборную России. 30-й тур. Полузащитники и нападающие

Вторая часть заключительного рейтинга «Чемпионата» с оценкой всех кандидатов в сборную.

Полузащитники

Денис Глушаков, «Спартак»

Снова не сыграл в дерби с «Динамо» (Массимо Каррера говорит, что из-за травмы), не попал в «список 28» – сборная России от Глушакова всё дальше. С учётом игры Глушакова на протяжении всего сезона – абсолютно справедливо.

Денис Глушаков, «Спартак» Фото: «Чемпионат»

Александр Головин, ЦСКА

С каждым матчем всё больше в порядке. Выдал сильную игру с «Анжи», помогая передачами из глубины атакующей тройке ЦСКА и включаясь в штрафную самостоятельно.

Александр Головин, ЦСКА Фото: «Чемпионат»

Роман Зобнин, «Спартак»

Против «Динамо» начинал матч правым защитником, потом подвинулся в опорную зону – снова показал себя сильным универсалом. При этом качество игры Зобнина было средним, но на фоне общей картины «Спартака» Роман выглядел вполне прилично.

Роман Зобнин, «Спартак» Фото: «Чемпионат»

Алан Дзагоев, ЦСКА

Против «Анжи» выглядел очень качественно – разгонял атаки, искал передачами Мусу, Чалова и Витиньо, давал Головину подключаться вперёд правильным расположением. Надо делать скидку на соперника и его уровень сопротивления, но тем не менее Дзагоев сыграл качественно.

Алан Дзагоев, ЦСКА Фото: «Чемпионат»

Далер Кузяев, «Зенит»

Качественно отыграл против «СКА-Хабаровск» на двух позициях, центрального полузащитника и левого инсайда, но возникло ощущение, будто партнёры специально его игнорировали: серию классных открываний Кузяева не поддержали.

Далер Кузяев, «Зенит» Фото: «Чемпионат»

Александр Ерохин, «Зенит»

Первый покер в Премьер-Лиге с 2016-го и первый покер полузащитника в РФПЛ за XXI век – какие вопросы? Ерохин забивал однотипно, но тем самым только доказал, что в подключениях в штрафную он сильнее того же Глушакова.

Александр Ерохин, «Зенит» Фото: «Чемпионат»

Юрий Газинский, «Краснодар»

Качественный матч против «Рубина»: Газинский держал на своих плечах контрпрессинг команды, грамотно его выполнял и привычно начинал атаки простым, но эффективным первым пасом.

Юрий Газинский, «Краснодар» Фото: «Чемпионат»

Антон Швец, «Ахмат»

Спокойно отзащищался против «Амкара» на 0:0. После смены тренера и перехода на более оборонительную тактику стал сильнее в работе без мяча.

Антон Швец, «Ахмат» Фото: «Чемпионат»

Атакующие полузащитники, инсайды

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Сыграл тайм, будучи заменённым на брата. Но был невзрачен, как весь «Локомотив».

Алексей Миранчук, «Локомотив» Фото: «Чемпионат»

Антон Миранчук, «Локомотив»

Сыграл тайм, заменив брата. Но был невзрачен, как весь «Локомотив».

Антон Миранчук, «Локомотив» Фото: «Чемпионат»

Александр Ташаев, «Динамо»

Ташаев набрал очень сильный ход – пожалуй, он заслужил попадания в наш список ещё до объявления составов. Против «Спартака» был неплох, но не более того – в предыдущих матчах был лучше и чаще брал игру на себя.

Александр Ташаев, «Динамо» Фото: «Чемпионат»

Дмитрий Полоз, «Зенит»

Экспресс-урок «Как разбить карьеру одним трансфером». Полоз совсем перестал играть, не принял участие в последнем матче Роберто Манчини и остался за бортом «списка 28».

Дмитрий Полоз, «Зенит» Фото: «Чемпионат»

Денис Черышев, «Вильярреал»

На эмоциях от вызова в сборную Черышев забил впервые с января. Черчесов говорил, что в Испании Черышева смотрит «свой человек» – тот человек должен остаться доволен.

Денис Черышев, «Вильярреал» Фото: «Чемпионат»

Нападающие

Фёдор Смолов, «Краснодар»

Не забил «Рубину», но сделал голевую передачу на Мамаева и полезно отыграл по всей ширине поля. Теперь Смолов подыгрывает намного больше, чем раньше, и сборной это пригодится.

Фёдор Смолов, «Краснодар» Фото: «Чемпионат»

Артём Дзюба, «Арсенал»

Отлично подвёл итог своей арендной командировки в Тулу – забил чемпиону. Вероятно, Дзюбе стоит и остаться в «Арсенале», если Миодраг Божович оттуда не уедет.

Артём Дзюба, «Арсенал» Фото: «Чемпионат»

Фёдор Чалов, ЦСКА

Не забил «Анжи» – пожалуй, это был его первый средний матч за долгое время. Тем не менее рейтинг Чалова стоит держать высоким: он вошёл в «список 28» и явно остаётся в планах Станислава Черчесова.

Фёдор Чалов, ЦСКА Фото: «Чемпионат»

Антон Заболотный, «Зенит»

Наконец-то забил первый мяч за «Зенит» и выпустил весь пар, отмечая гол. Правда, даже гол Заболотного в итоге оказался в тени покера Ерохина – но, возможно, теперь Заболотный сможет раскрепоститься в следующем сезоне.