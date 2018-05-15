Как спекулянты наживаются на билетах ЧМ-2018. Наше расследование

ФИФА и Кремль запрещают спекуляцию билетами на ЧМ, но это не останавливает перекупщиков.

В январе 2018 года Госдума утвердила окончательные поправки об огромных штрафах за перепродажу и подделку билетов на чемпионат мира — 2018. Суммы внушительные. Организациям, занимающимся перепродажей билетов, придётся заплатить от 500 тыс. до 1 млн рублей, а за подделку – от 1 млн до 1,5 млн. Возможно и иное наказание – приостановление деятельности до 90 суток.

Для физических лиц наказание менее болезненное: всего-то нужно будет выплатить сумму, в 20-25 раз превышающую оригинальную стоимость. Но не менее 50 тыс. рублей. Интересный расклад, не правда ли?



Но вот что выдаёт поисковик по запросу «чемпионат мира 2018 купить билеты»

Официальный сайт ФИФА только пятый в списке. Попытка получить комментарии у представителей порталов по перепродаже вышла провальной – ниже расшифровка разговора с оператором одного из сайтов.

– Вы распространяете билете на чемпионат мира по футболу. Так?

– Да, но мы не комментируем никакую информацию. Вы хотите у меня интервью взять?

– Нет. Я думал, вы дадите мне контакт того, кто сможет со мной поговорить. Это же незаконно: правительство запретило распространять билеты в обход ФИФА.

– Боюсь, что наше законодательство не принимает никаких законов в этих рамках. Это ФИФА запрещает.

– Подождите. Кабинет министров ещё в ноябре…

– Вы пишите на почту. Всю информацию с юридической точки зрения вам предоставят. Я оператор колл-центра. У нас просто сторонний колл-центр. Мы обрабатываем входящие звонки. Ничьи контакты я дать вам не могу.

В связи с этим корреспондентам «Чемпионата» пришлось представляться обычными покупателями, которые намерены приобрести билеты. Для получения максимума информации понадобился образ человека, который максимально не осведомлён о правилах и условиях продажи билетов. Кажется, сработало.

Разговор №1

Молодой человек отвечал максимально уверенно, хотя никаких документальных подтверждений партнёрства с ФИФА у его компании не нашлось. Особый интерес вызывает ответ о том, что билеты, продаваемые организацией, находятся в закрытой брони и не были доступны даже на сайте ФИФА.

– Здравствуйте, я у вас на сайте увидела билеты на матч Уругвай – Россия. Цена 20 тысяч рублей за 4-ю категорию. Разве билеты этой категории не должны стоить 1200?

– Это на официальном сайте ФИФА такие цены, а вы звоните в билетное агентство.

– Подождите. А вы вообще подлинные билеты продаёте?

– Да.

– Но там должно быть указано моё имя…

– Вам просто нужно будет оформить по этому билету на себя «Паспорт болельщика». И всё.

– А чьё же тогда имя будет на билете?

– Наших администраторов.

– А меня пустят на стадион с таким билетом? Ведь на билете и в «Паспорте болельщика» будут разные имена.

– Конечно пустят. Это ничего страшного. Так можно сделать. Мы так уже работали на Кубке конфедераций. Все проходили без проблем.

– А можно как-то проверить подлинность билетов?

– Билеты защищены чипом и штрих-кодом, плюс уникальный номер.

– А как оплатить и получить?

– Оплатить можно картой. Вы бронируете билеты, оплачиваете, доставка в течение месяца.

– А есть гарантии, что билеты точно придут ко мне?

– Мы можем заключить двусторонний договор, там будут прописаны все наши обязательства, все реквизиты нашей организации. Если вы оплатите билеты картой, то вам придёт чек, где будет указано кому, за что и сколько вы заплатили.

– Можете рассказать, почему у вас есть билеты, хотя их нет даже на сайте ФИФА?

– У нас выделенная квота, билеты находятся в закрытой брони. Их совершенно точно нет на сайте ФИФА.

– То есть вы официальный представитель, которому можно доверять?

– Да, конечно. Мы больше 12 лет на рынке.

– А у вас есть документы о партнёрстве с ФИФА?

– Документы, подтверждающие, что мы и ФИФА партнёры?

– Да. У вас на сайте же их символика, вы продаёте их билеты.

– Именно документального подтверждения, боюсь, нет. Но такие бумаги вам ни одно агентство не сможет предоставить.

Разговор №2

Самый странный разговор. Девушка-оператор честно призналась, что всю ответственность за приобретённые билеты несёт покупатель. Максимум, что готов сделать продавец, – выдать набор инструкций по поведению на стадионе.

– Я бы хотела узнать: у вас есть билеты на ЧМ-2018?

– Какая игра вас интересует?

– Любая, потому что на сайте ФИФА ничего уже нет. Желательно, чтобы это был матч сборной России.

– Нужно уточнять по каждому матчу отдельно. Но всё, что есть в Интернете, это перепродажи. Цены на порядок выше. По-моему, на матч-открытие стоимость начинается от 800 евро.

– Ого. И у вас тоже перепродажа?

– Да, ни у кого сейчас нет других билетов. ФИФА всё продала, остались, по сути, только перекупщики.

– Стоп, а чья же фамилия будет на билете?

– Чужая, не ваша. Вашей не будет.

– А как я пройду по чужой фамилии?

– По идее, проблем не должно быть. По опыту других чемпионатов мира – фамилия на билете не проверяется. Главное, чтобы он был оригинальный.

– Но будет обидно купить билет за 800 евро, а меня не пустят. Вы даёте какие-то гарантии?

– Мы дадим вам правила того, как вести себя на стадионе, чтобы у вас не было проблем. Наша задача – предоставить вам оригинальные билеты. Они не официальные, они с другим именем, но они – оригинальные. Если вы будете соблюдать инструкцию, то не должно возникнуть проблем. Плюс у нас есть горячая линия поддержки на случай каких-то проблем.

– Мне казалось, что такие методы незаконны.

– Девушка, я вам даю всю информацию, а ваше решение всегда только ваше. Попробуйте найти что-то другое. Возможно, там будут условия лучше.

Разговор №3

Первый сайт, представитель которого честно сравнил деятельность своей организации с платформой, которая сводит покупателей и продавцов билетов. Вновь прозвучал аргумент, что на Кубке конфедераций у клиентов не возникало проблем.

— Здравствуйте, молодой человек. Я бы хотел купить билет на чемпионат мира купить, на матч сборной России и Египта. Можно же у вас на сайте это сделать?

— Так, одну секундочку. Я сейчас открою. (Пауза). Россия — Египет, да?

— Да

— На сайте у нас есть четвёртая категория билетов, стоит 20 тысяч.

— Это же официальные билеты? У меня не будет с ними проблем?

— Да-да, проблем с прохождением на стадион не будет. После того как вы оплачиваете билет, вам сообщают его номер, и вы можете оформлять «Паспорт болельщика», который необходим для попадания на матч.

— Билеты же именные…

— На билете будет написано имя человека, который их продаёт. Но проблем у вас не будет. Основной документ – это «Паспорт болельщика», который оформляется на ваше имя. По опыту Кубка конфедераций могу сказать, что никто ничего не проверяет, так что никаких проблем не будет.

— Ценник у вас какой-то… конский. Они же должны дешевле стоить. Почему 20 тысяч-то?

— На сайте у нас размещают предложения как билетные агентства, так и люди, которые приобрели билеты, но не могут поехать на матч.

— То есть вы просто связываете людей между собой?

— Ага, это аналог Avito. Но мы работаем только с проверенными продавцами, так что гарантируем подлинность каждого проданного билета.

— А я могу заранее проверить, что билет существует и с ним всё нормально?

— Всё должно быть нормально.

Есть другие способы купить билеты?

Достаточно широкий выбор билетов прямо сейчас есть на ebay. По каким-то причинам особенно бодро продают билеты на матчи сборной Перу. Цены завышены в разы. Есть как билеты стандартных категорий, так и варианты купить приглашение на FIFA Hospitality – программу гостеприимства и лояльности, которая относится к категории VIP.

Почему это происходит?

Как вы могли заметить, главный аргумент всех собеседников «Чемпионата» сводится к тому, что «на Кубке конфедераций всё работало». То есть никто из них сейчас не может назвать ни одной причины, почему на матчах ЧМ-2018 досмотр и контроль не будут жёстче.



Оформление одного из сайтов, на которые мы звонили, выполнено в духе порталов, связанных с ЧМ, поэтому заподозрить подвох невероятно сложно. Сам сайт уведомляет, что не является официальным ресурсом чемпионата мира. Но это предложение указано в самом низу страницы. Зато и логотип турнира, и фраза «Официальные билеты» сразу бросаются в глаза. Учитывая, что сайт первый в поисковике по запросу «билеты на чм 2018 купить», его создатели особо не прячутся. Возникают вопросы к ФИФА и людям, которых она уполномочила следить за спекуляциями с билетами в России.

Что говорит ФИФА?

По просьбе «Чемпионата» пресс-служба FIFA прокомментировала ситуацию с незаконным распространением билетов на матчи ЧМ.



«Учитывая огромный спрос на билеты, ФИФА напоминает всем футбольным болельщикам, что единственным официальным сайтом по продаже билетов на чемпионат мира по футболу FIFA 2018 является FIFA.com/bilet. Билеты, приобретённые через другие источники, могут быть автоматически аннулированы, а их владельцы не смогут войти на стадион и им будет отказано в компенсации.

FIFA считает незаконную продажу и распространение билетов серьёзной проблемой и тесно сотрудничает с местными органами власти, в том числе с организациями по защите прав потребителей, с целью выявления фактов незаконной продажи билетов и пресечения такой деятельности. Благодаря этому за последние несколько месяцев удалось предотвратить попытки незаконной продажи билетов через сайты и социальные сети в России и других разных странах.



Мы рекомендуем болельщикам уточнять наличие билетов на данный момент в специальном разделе сайта. В связи с тем что определённые билеты могут перепродаваться через специальную платформу на сайте FIFA.com/bilet, а также в FIFA возвращаются невыкупленные квоты для различных клиентских групп FIFA, билеты, недоступные в определенный момент, позднее могут снова быть доступными для приобретения.



Билеты являются именными, на них будет указано полное имя владельца. Болельщикам будет предоставлен доступ на стадион, при наличии действительного билета и действительного Паспорта болельщика (FAN ID) и при условии надлежащей регистрации со стороны покупателя билета при покупке на FIFA.com/bilet.



С момента старта последнего этапа продаж на FIFA.com/bilet доступна специализированная платформа по передаче и перепродаже билетов. На ней болельщики в соответствии с существующими правилами могут менять данные гостей, а также перепродавать билеты в случае изменения планов", — ответили в ФИФА.