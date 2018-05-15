ЦСКА нужен Абель Эрнандес. Кто это такой?

В Уругвае сообщили об интересе ЦСКА к нападающему Абелю Эрнандесу. Представитель 27-летнего игрока Оскар Бентанкур подтвердил эту информацию: «ЦСКА действительно выходил на нас с предложением не так давно. Это очень хорошая команда. Единственная проблема заключалась в том, что их первоначальное предложение оказалось слишком низким по деньгам. К тому же Абелем интересуются многие клубы Англии. Посмотрим, что произойдёт», – сказал агент в интервью для «Чемпионата». Ждём развития истории и рассказываем о потенциальном новичке армейцев.

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Человек Слуцкого

Несложно догадаться, кто посоветовал ЦСКА обратить внимание на Эрнандеса. В минувшем сезоне уругваец выступал в Чемпионшипе за «Халл Сити», который до декабря 2017-го возглавлял экс-главный тренер армейцев Леонид Слуцкий. Контракт нападающего с английским клубом завершается, поэтому летом он становится свободным агентом. Эрнандес сыграл всего 10 матчей, в которых забил восемь голов и сделал две голевые передачи. Причина – травма ахилла, из-за которой Абель пропустил полгода. Слуцкий, кстати, очень сильно переживал потерю этого игрока. Неудивительно, ведь во 2-м туре уругваец оформил хет-трик и принёс Леониду Викторовичу первую победу в Чемпионшипе над «Бёртон Альбион» – 4:1.

«Мы потеряли Эрнандеса на шесть месяцев, и я разочарован, – признавался Слуцкий. – Для меня он один из лучших нападающих лиги, а для команды – важный игрок. Также это большой удар для самого Абеля, потому что он очень хорошо начал сезон, отлично играл».

Конкурент Кавани, Форлана и Суареса

Эрнандес – кандидат в сборную Уругвая, а, значит, ЦСКА замахнулся на серьёзную цель. «Самое важное для меня – провести успешный сезон на клубном уровне. Если сделаю это, возможно, получу шанс попасть в национальную команду на чемпионат мира в России», – говорил Абель за несколько дней того, как получил тяжёлую травму. Нападающий по прозвищу Жемчужина дебютировал в сборной Уругвая ещё в 2010-м, когда ему только-только исполнилось 20 лет. На сегодняшний день Эрнандес сыграл 28 матчей и забил 10 голов в составе небесно-голубых. На Кубке конфедераций – 2013 уругваец сделал покер в ворота Таити, благодаря чему владеет рекордом национальной команды по голам в этом турнире. Видимо, рекорд будет принадлежать ему вечно, ведь Кубок конфедераций планируют отменить.

Абель попал в заявку сборной Уругвая на ЧМ-2014. Правда, принял участие лишь в двух матчах, сыграл в общей сумме чуть более получаса и голов не забил. Места в основе были забронированы за Эдинсоном Кавани и Диего Форланом, а Эрнандес выходил на замену во встречах с Коста-Рикой на групповом этапе и Колумбией в 1/8 финала.

В последний раз Эрнандес появился на поле в футболке сборной в марте 2017-го: тогда Уругвай проиграл Бразилии в квалификации ЧМ-2018 со счётом 1:4. Исполнится ли желание потенциального армейца выступить на ЧМ-2018? Оскар Табарес пока не назвал состав нашего соперника по группе – загадывать сложно. Конкуренты у Абеля крутые. Помимо Кавани это входящие в топ-10 снайперов Примеры Луис Суарес (25 голов), Кристиан Стуани (19 голов) и Макси Гомес (15 голов).

Видео голов Абеля Эрнандеса

Приглянулся Спаллетти

Уругваец неплохо знаком поклонникам итальянского и английского футбола. Эрнандес уже достаточно давно в Европе. На протяжении пяти сезонов играл за «Палермо» и забил в Серии А 17 мячей, а последние четыре года отыграл в Премьер-Лиге и Чемпионшипе за «Халл Сити». Это высокий нападающий (рост – 185 см), но не сказать чтобы атлетичный. В юности у него вообще был недобор веса, ему запрещали большие нагрузки. Однако Абель компенсировал свои недостатки специальной работой, а на поле брал своё за счёт скорости, техники, нацеленности на ворота.

Кстати, ещё в 2012 году итальянские СМИ писали о желании «Зенита» приобрести Эрнандеса. Сообщалось, что Лучано Спаллетти искал быстрого, проворного форварда, способного быть эффективным при игре на контратаках, и отыскал подходящую кандидатуру в лице уругвайца. Тем не менее, история трансфера Абеля в «Зенит» не получила продолжения.

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Сделал татуировку в честь Роналдо

Ещё несколько любопытных фактов из жизни и карьеры Эрнандеса. Вскоре после переезда в «Палермо» Абель подвергся нападению грабителя. Злоумышленник остановил машину игрока, возвращавшегося с тренировки, наставил пистолет на уругвайца и потребовал выйти. Футболист лишился часов, а также ювелирных украшений.

В октябре 2012-го Эрнандес заработал разрыв связок колена и выбыл на полгода. Так что травма, полученная им в «Халл Сити», далеко не первая тяжёлая в карьере уругвайца. К сожалению, были и другие случаи, когда он выбывал на значительный срок – пропускал до двух-трёх месяцев. Повреждения мешали Абелю по ходу карьеры. Тем не менее, «Халл Сити» купил нападающего за рекордную сумму (около 12 млн евро).

Играя в Англии, Эрнандес набил себе татуировку с изображением Роналдо, заработал трёхматчевую дисквалификацию за удар защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса и смазал два пенальти в течение 30 секунд в ворота «Фулхэма».

По данным британской прессы, «Халл Сити» положил уругвайцу зарплату в 35 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По нынешнему курсу это приблизительно 2 млн евро в год. Готовы ли столько платить в ЦСКА?