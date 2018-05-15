В итальянской прессе Роберто поддерживают, в соцсетях – троллят. Но не из-за фиаско в «Зените». Казалось бы, при чём тут Марио Балотелли?

«Его ждут другие лазурные»: итальянцы – об уходе Манчини из «Зенита» в сборную

La Gazzetta dello Sport отмечает, что цветовая гамма национальной команды и «Зенита» совпадает: «Роберто Манчини прощаетсяc«Зенитом» и уходит. Его ждут другие лазурные: сборная Италии». Журналист издания рассказывает, чего стоит ждать от Манчини и его сборной: «Могут возникнуть сложности, потому что в клубе у него была возможность купить себе самых талантливых и дорогих, а в Италии придётся довольствоваться тем, что есть. Но он будет искать прекрасное. Манчини был мини-Балотелли до самого Балотелли. Он знает психологию «плохого парня», потому что сам был подобным в 80-е. Итальянский футбол обнищал, нового Манчини нет, но, возможно, Роберто видит в некоторых молодых игроках незаметные для среднего человека качества. Это и должно быть его миссией».

Не остался в стороне от новости и Массимо Баччи, мэр родного города Манчини: «Назначение главным тренером сборной – показатель экстраординарной карьеры на поле и на тренерской скамье. Я горд иметь такого земляка».

Чемпион мира Симоне Перротта высоко оценивает таланты Роберто: «Манчини – великолепный тренер, недавно он творил историю в итальянских и зарубежных клубах. Это отличный выбор». Судя по всему, за работой Роберто в «Зените» Перротта следил не слишком пристально.

Массимо Каррера, отвечая на вопрос корреспондента «Чемпионата» о назначении своего недавнего оппонента в сборную Италии, был, как всегда, предельно корректен: «Манчини — хороший тренер, побеждал в Англии. Думаю, это хороший вариант для сборной. Корректно ли то, что он вёл переговоры с итальянской федерацией, ещё являясь главным тренером клуба? Это вопрос не ко мне».

Реакция соцсетей

Итальянцы не только желают новому наставнику национальной команды удачи, но и иронизируют над любовью Манчини к футбольному шоппингу. Однако если появление Яя Туре в футболке сборной Италии, мягко говоря, маловероятно, то воссоединение Роберто с Марио Балотелли вполне может состояться.

Роберто Манчини предупредили, что в сборной Италии нет кампании по закупкам?

«Одно из первых имён в списке нового наставника национальной команды Роберто Манчини».

«Когда подписываешь контракт со сборной Италии,

Но вспоминаешь, что не можешь подписать Яя Туре».

«Балотелли возвращается в сборную»

Супер-Марио настолько не сомневается в том, что Манчини вызовет его в национальную команду, что уже вернул старое описание профиля своего «инстаграма».

«Нападающий «Ниццы» и Италии».



Троллят Манчини не только за привязанность к отдельным игрокам, но и за часть гардероба.

«У нового тренера сборной Италии уже есть я», — гордо заявляет шарф.

Несмотря на то, что в прессе с энтузиазмом воспринимают назначение Манчини, не все рады такому выбору. Встречаются и реакции вроде этой: «В каком смысле?».