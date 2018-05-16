7 самых результативных защитников РФПЛ в сезоне-2017/18

7. Сверрир Ингасон («Ростов») – 3 гола

Скорострельность: 1 гол за 825 минут

Сразу шесть защитников в этом сезоне РФПЛ забили по три мяча. Поэтому дополнительным показателем мы взяли соотношение голов к минутам на поле. Пускай исландец остался на седьмой строчке, но он был одним из самых ценных защитников РФПЛ. Его голы принесли «Ростову» четыре очка. Без них команда Карпина попала бы в стыковые матчи.

6. Владимир Полуяхтов («Анжи») – 3 гола

Скорострельность: 1 гол за 801 минуту

А вот мячи защитника «Анжи» принесли его команде лишь одно очко. Зато на его счету на две голевые передачи больше, чем у Ингасона. Собственно, у него всего две голевые передачи.

5. Тони Шунич («Динамо») – 3 гола

Скорострельность: 1 гол за 796 минут

Игра Шунича примечательна не только тем, что он забил три гола, но и другим фактом. До 26-го тура босниец не получил ни одной жёлтой карточки. Удивительный показатель для центрального защитника.

4. Уилкер Анхель («Ахмат») – 3 гола

Скорострельность: 1 гол за 748 минут

Другое дело Анхель, который уже к 12-му туру получил пять жёлтых карточек. В плане результативности примечательно, что венесуэлец дважды забивал на 93-й минуте. В матче с «Уфой» это не спасло команду от поражений, зато против «Анжи» принесло команде ничью.

3. Георгий Щенников (ЦСКА) – 3 гола

Скорострельность: 1 гол за 542 минуты

Забить победный мяч в самом крутом дерби РФПЛ – дорогого стоит. Гол в ворота «Спартака» Щенников не скоро забудет. Скорее всего, никогда. Тут важно сказать, что футболист при Гончаренко начал ходить в атаку куда глубже, чем при Слуцком.

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2. Родолфо («Ахмат») – 3 гола

Скорострельность: 1 гол за 525 минут

Удивительное дело, но у «Ахмата» сразу два человека попали в список лучших бомбардиров среди защитников. Три гола забил не только Анхель, но и Родолфо. И в этом случае один из мячей – в ворота «Спартака».

1. Доменико Кришито («Зенит») – 4 гола

Скорострельность: 1 гол за 629 минут

А вот и лучший бомбардир среди защитников. Достойный финальный аккорд для человека, который семь лет провёл в России. В 30-м туре футболиста заменили на 86-й минуте при счёте 6:0 в пользу «Зенита». Стадион стоя прощался с итальянцем, который последний раз отыграл в Питере. Солидно уходить, когда ты стал лучшим бомбардиром в своём амплуа. Кстати, Кришито ещё три голевые передачи отдал в этом сезоне – больше, чем кто-либо другой из этой статьи.

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Если же брать главным критерием соотношение голов к минутам, проведённым на поле, то и здесь на первом месте будет защитник «Зенита». У 17-летнего Ильи Скроботова в этом сезоне 1 гол за 29 минут игры! Фантастический результат. Ни у кого в этом сезоне не было и близко ничего похожего. Даже учитывая хавбеков и нападающих.