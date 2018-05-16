Месси – первый, Роналду – 16-й. Где такое возможно?

СМИ: «Тоттенхэм», «Рома» и «Ньюкасл» претендуют на Промеса



Полузащитник «Спартака» Квинси Промес может сменить клуб ближайшим летом, сообщает Back Page Football со ссылкой на источник в компании Sports Entertainment Group, которая представляет интересы игрока.



По информации источника, «Тоттенхэм Хотспур» на прошлой неделе связался с компанией Промеса по поводу возможного трансфера игрока. Возможностью приобретения голландца интересовался и «Ньюкасл Юнайтед», главный тренер которого Рафаэль Бенитес следит за Промесом уже два года. Ещё одним клубом, заинтересованным в услугах Квинси, является «Рома». Римский клуб якобы пытался взять Промеса в аренду с правом последующего выкупа ещё зимой. К тому же соотечественник и друг Квинси, полузащитник «Ромы» Кевин Стротман, рекомендовал своему клубу усилить состав игроком московского клуба.



«Спартак» не торопится продавать Промеса в связи с тем, что будет трудно найти ему замену. По данным источника, после чемпионата мира, на котором сборная Нидерландов с Квинси не выступит, на трансферном рынке будет повышенная активность вокруг других футболистов, что может сказаться на трансферной стоимости лидера красно-белых. Тем не менее Промес до конца лета должен перейти в один из трёх вышеназванных клубов за € 25 млн.

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Месси — лучший игрок сезона в топ-5 лигах по версии CIES, Роналду — 16-й



Нападающий «Барселоны» Лионель Месси возглавил рейтинг лучших игроков сезона-2017/18 в топ-5 лигах по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Отмечается, что в список вошли футболисты, сыгравшие не менее 1800 минут в пяти лучших лигах (1440 минут — в немецкой Бундеслиге) и продемонстрировавшие лучшую производительность.



На втором месте в данном рейтинге расположился полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва, на третьем — форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду разделил 16-е место в списке лучших игроков с форвардом «Наполи» Лоренцо Инсинье.



Топ-10 выглядит следующим образом:



1. Лионель Месси («Барселона»),

2. Давид Сильва («Манчестер Сити»),

3. Пауло Дибала («Ювентус»),

4. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»),

5. Николас Отаменди («Манчестер Сити»),

6. Мохамед Салах («Ливерпуль»),

6. Фернандиньо («Манчестер Сити»),

8. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»),

9. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»),

10. Роберт Левандовски («Бавария»).



С подробным рейтингом можно ознакомиться на официальном сайте центра.

Каррера рассказал о главных трансферных целях «Спартака»



Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера рассказал о целях красно-белых на трансферном рынке в летнее межсезонье.



«Если хочешь купить игрока хорошего уровня, даже не топового, нужно 25-30 млн. Таков рынок. Мы стараемся находить игроков в аренду, но это нелегко. Летом мы будем взвешивать ситуацию и решать, как вести себя на рынке. Главные цели – центральный защитник и опорник с русским паспортом? Да, это так. Ташаев? Мы ещё ничего не обсуждали. Пока говорили о совсем других вещах», — сказал Каррера в беседе с несколькими журналистами, в числе которых был корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Я мог ошибаться, но никого не предал». Большое интервью с Каррерой Главный тренер «Спартака» — о непростом сезоне и будущем его команды.

ФИФА представила список команд, которые сыграют на клубном ЧМ нового формата



ФИФА представила список команд, которые примут участие в Клубном чемпионате мира расширенного формата в 2021 году, сообщает Gazzetta dello Sport.



В турнире нового формата сыграют 24 команды. Европу на клубном ЧМ могут представить: «Реал», «Барселона» (оба — Испания), «Милан», «Интер», «Ювентус» (все — Италия), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» (оба — Англия), «Аякс» (Нидерланды), «ПСЖ» (Франция).



Также принять участие в турнире сможет один из следующих клубов: «Манчестер Сити», «Челси» (оба — Англия), «Атлетико» (Испания), «Порту», «Бенфика» (оба — Португалия) или дортмундская «Боруссия» (Германия).



Три команды из Южной Америки будут квалифицироваться напрямую, четвёртый клуб сыграет в стыковых матчах с представителем Океании. По два места на клубном чемпионате мира получат команды из Африки, Азии и Северной Америки.



Турнир пройдёт с 10 по 28 июня 2021 года. Место проведения клубного ЧМ не определено.

«Зенит»: ценим вклад Адвоката в развитие клуба, но он не в числе кандидатов



Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко сообщил, что бывший главный тренер команды Дик Адвокат не входит в число кандидатов на пост наставника клуба.

«Мы очень высоко ценим вклад Дика Адвоката в развитие клуба, но сейчас он не входит в список тренеров, с которыми будут переговоры о приглашении в «Зенит», — сказал Макаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.



Ранее сегодня, 15 мая, Корнелиус Пот, ассистент и представитель Адвоката, сообщил, что Дик по-прежнему является кандидатом на вакантный пост главного тренера «Зенита».



Напомним, Адвокат тренировал «Зенит» с 2006 по 2009 год. Под руководством голландского специалиста клуб из Санкт-Петербурга выиграл чемпионат России (2007) и Кубок УЕФА (2008).

Немецкий футбольный союз продлил контракт с Лёвом до 2022 года



Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв продлил свой контракт с Немецким футбольным союзом до 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба организации. Срок прежнего соглашения специалиста с союзом истекало в 2020 году.



Кроме того до 2022 года продлены контракты с помощниками тренера Томасом Шнайдером и тренером вратарей Андреасом Кёпке. До 2024 года также были продлены соглашения с Оливером Бирхоффом и Маркусом Цоргом.



Лёв возглавил национальную сборную Германии в 2006 году, сменив на этом посту Юргена Клинсманна. Под руководством Лёва немецкая команда стала чемпионом мира в 2014 году, а также была бронзовым призёром ЧМ-2010 и финалистом чемпионата Европы—2008.

Марадона стал председателем правления брестского «Динамо»



Экс-нападающий сборной Аргентины Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо».



«Легендарный футболист Диего Армандо Марадона подписал трёхлетний контракт с нашим клубом и вступил в должность председателя правления. Марадона будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию. Диего приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России», — говорится в сообщении пресс-службы брестского «Динамо» в «Твиттере».



Брестское «Динамо» после семи туров идёт на восьмом месте в чемпионате Беларуси. Команда набрала 9 очков.



Ранее агент Марадоны Матиас Морла также рассказал, что Диего приедет в Россию на чемпионат мира по футболу, но в качестве журналиста. Марадона будет представлять государственный телеканал Венесуэлы Telesur.



Последним клубом, в котором работал Марадона, была «Аль-Фуджайра» из ОАЭ.

Фото: dynamo-brest.by

Немецкий журналист Зеппельт получил разрешение на посещение чемпионата мира—2018



Глава внешнеполитического ведомства ФРГ Хайко Маас в своём «твиттере» рассказал, что Россия предоставила журналисту Хайо Зеппельту визу, необходимую для въезда на территорию страны во время проведения чемпионата мира—2018.



«Промежуточный успех: российская сторона только что сообщила нам, что Хайо Зеппельт сможет по крайней мере приехать на чемпионат мира—2018. Продолжаем следить за развитием событий», — написал Маас.



Зеппельт известен своими антидопинговыми расследованиями. Ранее Россия запретила ему въезжать на территорию страны во время проведения чемпионата мира—2018.