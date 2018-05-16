Кто на стиле? Лучшие формы сборных на ЧМ-2018 по версии наших читателей

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Представляем вторую десятку форм участников ЧМ-2018. В прошлый раз, согласно вашим голосам, победили сборные Нигерии, Германии и России.

Самые стильные формы участников чемпионата мира в России Какая вам больше всего нравится? Голосуйте и выбирайте самый стильный вариант.

Самое время определить, кто составит им конкуренцию в борьбе за звание самой стильной формы ЧМ-2018 по версии читателей «Чемпионата». Напоминаем, что оценивается только домашний вариант комплекта.