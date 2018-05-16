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Формы сборных на чемпионате мира по футболу-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Криштиану Роналду
Максим Ерёмин
Кто на стиле? Лучшие формы сборных на ЧМ-2018 по версии наших читателей
Продолжаем выбирать самые интересные варианты формы среди участников турнира.
Футбол / Чемпионат мира по футболу 2018

С материалом вы также можете ознакомиться по ссылке.

Представляем вторую десятку форм участников ЧМ-2018. В прошлый раз, согласно вашим голосам, победили сборные Нигерии, Германии и России.

Самые стильные формы участников чемпионата мира в России
Какая вам больше всего нравится? Голосуйте и выбирайте самый стильный вариант.

Самое время определить, кто составит им конкуренцию в борьбе за звание самой стильной формы ЧМ-2018 по версии читателей «Чемпионата». Напоминаем, что оценивается только домашний вариант комплекта.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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