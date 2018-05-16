6 легионеров РФПЛ, с которыми реально жалко прощаться

За шесть с половиной лет в ЦСКА высокий шведский блондин наколотил 22 гола и отдал 17 результативных передач, но в памяти болельщиков он останется прежде всего неистовым бойцом, не щадящим в игре ни себя, ни других. Стопку карточек Понтус в России собрал и правда пухлую – под сотню штук. Что удивительно, красная среди них затесалась всего одна, да и та по совокупности жёлтых. Особенно Вернблуму удался заключительный год службы, в течение которого опорник по основной специализации поиграл во всех линиях команды за исключением вратарской. Перевоплощение Вернблума из хавбека в нападающего стало одним из самых приятных сюрпризов минувшего сезона. Тем обиднее для Виктора Гончаренко потеря столь ценного кадра.

Если с Вернблумом неопределённость сохранялась до заключительного тура сезона, то другой заметный швед уведомил работодателя о своих планах заблаговременно. Но от этого его уход не станет для команды менее болезненным. Второго стоппера такого класса, не говоря уже о третьем, в распоряжении Мурада Мусаева просто нет. Заменить Гранквиста без потери качества «Краснодару» будет неимоверно сложно, если вообще возможно. Карло Анчелотти делит вожаков команды на два подвида: технический лидер своим примером показывает партнёрам, как должно действовать на поле, тогда как лидера по характеру, как правило, отличает сильная харизма, дар убеждения. Так вот, в Гранквисте удивительным образом сочетались качества и игрового, и психологического характера. Мало кому при живом Ибрагимовиче удавалось стать игроком года в Швеции. Андрес – смог. В этом звании и покидает Россию.

Жоаозиньо – нетипичный легионер. В то время как подавляющее большинство бразильцев дальше матерного русский не осваивают, этот парень, наоборот, делал всё возможное для ассимиляции в новой стране – прилежно учил язык, женился на кубанской красавице, оформил гражданство. Для символичного и красивого окончания истории не хватило только вызова в сборную, но «Краснодар» Жо всё равно покидает с чувством признательности. За семь с половиной лет он преодолел с клубом колоссальную эволюционную дистанцию – от робкого новичка Премьер-Лиги до одного из лидеров и постоянного участника еврокубков. Об отношении болельщиков к Жоаозиньо скажет тот факт, что они включили его в символическую сборную клуба за десятилетие. Возраст – 29 лет – ещё позволяет русско-бразильскому «малышу» «попылить» на высоком уровне, так что мы наверняка о нём ещё услышим.

Красота дня. Русская невеста Жоаозиньо Лера – одна из причин, почему Жоаозиньо получил российский паспорт. А ещё пара ждёт ребёнка.

Трудно представить «Рубин» без его бородатого Черномора, но, увы, придётся. Из иноземцев первого чемпионского призыва Бердыева Карадениз задержался в столице Татарстана дольше всех. Большинство сослуживцев Гека по золотой команде-2008 давно сменило футболку и шорты на цивильные костюмы, а бутсы – на удобные туфли, Сергей Ребров полдесятка трофеев выиграл тренером, Сергей Семак не сегодня-завтра «Зенит» принять может, и только турок до последнего откладывал переход из одного состояния в другое. И вот этот момент наступил, одинаково грустный для игрока и его поклонников. В минувшем чемпионате был только один участник старше Гёкдениза – Игнашевич. Останется ли Сергей в большой игре после ЧМ, тоже неизвестно.

Фото: Роман Кручинин, «Чемпионат»

«Дрим тим» Курбана. Бердыеву – 65! Наш презент Курбану Бекиевичу на юбилей – символическая сборная его славных подопечных, бывших и нынешних.

В заключительном матче сезона петербургская публика прощалась сразу с двумя итальянцами любимой команды, но с совершенно разными эмоциями. Насколько равнодушно она глядела вслед удаляющемуся Манчини, настолько сердечно провожала Кришито. Что заслужили, то и получили. В то время как Роберто довольно скоро потерял интерес к работе в России, Доменико до последнего дня профессионально выполнял свои должностные обязанности. В случае Кришито позволительно пафосное словосочетание «уходит эпоха». Помимо добрых воспоминаний о городе Петра и его замечательных жителях Миммо увозит домой охапку трофеев – полдюжины медалей разного достоинства и три копии кубка. Славная была «охота»!

Фото: РИА Новости

Со слов гендиректора Бабаева, ЦСКА постарается сохранить Мусу, но совпадут ли желания «армейцев» с возможностями – большой вопрос. Не для того, наверное, «Лестер» платил почти 20 млн в евровалюте за нигерийца, чтобы бесконечно одалживать его другим. Очевидно, что вариант продажи Ахмеда заинтересует англичан больше новой аренды. После ударной весны – точнее, второй её половины – спрос на Мусу наверняка повысился, а чемпионат мира способен его трансформировать в дельное предложение. Так или иначе, подготовку к новой кампании красно-синие начнут без своего нигерийского спринтера. Седьмым в этом списке мог стать другой легионер ЦСКА, Бибрас Натхо, но ясность в отношении его будущего должна наступить в ближайшие дни. Растерять в одночасье большинство опытных бойцов Виктору Гончаренко совершенно не улыбается. Прямой выход в Лигу чемпионов, наверное, способен сделать ЦСКА чуточку гибче в вопросе пролонгации истекающих соглашений.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»