Сколько клубы РФПЛ потратили на штрафы в сезоне-2017/18

Меньше, чем в прошлом. Но на общую сумму можно купить квартиру в Москве.

В минувшем сезоне КДК РФС суммарно оштрафовал клубы РФПЛ на 15 125 000 рублей. По сравнению с прошлым годом наблюдается положительная динамика – сумма штрафов за нарушения регламента уменьшилась в 1,3 раза.

Чемпион по штрафам

Им вновь стал «Спартак». Правда, в прошлом сезоне клуб потерял на штрафах 7,2 млн рублей, а в этом уже значительно меньше – всего 4 835 000. Из них 3 425 000 (70,8%) – за использование пиротехники болельщиками и нецензурные скандирования.

Миллионная Москва

И «Динамо», и «Локомотив» потратили на штрафы больше миллиона рублей. Оба клуба чаще наказывали за нецензурные скандирования болельщиков. За неподобающее поведение зрителей «Динамо» пришлось отдать 635 000 рублей, а «Локомотиву» — 850 000. Что касается ЦСКА, то «армейцы» больше всего заплатили за использование болельщиками пиротехники – 950 000 рублей. Больше только у «Спартака» и «Зенита».

Без мата и пиротехники

0 рублей за пиротехнику и 0 рублей за нецензурные выражения – да, так бывает. И так могут только болельщики клуба Сергея Галицкого: в этом сезоне они, как и в прошлом, единственные, кто не получил ни одного штрафа или предупреждения.

Самый большой штраф за тур

В 20-м туре отличились болельщики «Спартака»: за бросание и использование пиротехники, неправомерное поведение зрителей и скандирование нецензурной лексики клуб был оштрафован на 600 тыс. рублей. ЦСКА, с которым в том туре встречались красно-белые, получил штраф в 400 тыс.

Самый «экономный» клуб

Меньше всех на штрафы потратил «Урал» — за весь сезон накопилось 80 000 рублей. Большая часть наказаний связана с нецензурными высказываниями болельщиков: за это клуб отдал 30 000. Остальные наказания связаны с техническими моментами.

Стоит сказать, что все полученные деньги КДК РФС отправит на развитие детского футбола.