«Сарри в «Зените» — это какие-то эротические фантазии»

1. Прошедший сезон – лучший за последние годы в РФПЛ?

— Я считаю, что «золотой» интриги не было уже с начала весны. «Локомотив» вышел в весеннюю часть сезона с солидным преимуществом и удержал его. А что касается лигочемпионских мест – интрига сохранялась до последнего момента. При этом всё закончилось достаточно неожиданно.

2. Как «Спартак» мог упустить прямую путёвку в ЛЧ?

— Команда сама виновата, много очков разбазарила весной. А последний матч стал апофеозом. У «Спартака» было всё для победы. Команда играла дома, причём с соперником, который явно уступал «Спартаку». Но всё равно футболисты не смогли решить задачу. Даже предпосылок по ходу матча не было, что «Спартак» выиграет.



Кто виноват в неудачах «Спартака»? Не бывает одного виновного – если есть проблемы, то виноваты все вместе. Никто не знает, какие процессы бурлят внутри команды. К тому же навредить команде можно только на поле – за его пределами сделать это тяжело. Если вообще такой человек есть.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

3. Как ЦСКА удаётся брать своё на флажке?

— Благодаря духу победителей. Футболисты старшего поколения несут этот дух на протяжении 10 лет. Для них нет другого результата, кроме лучшего. А раз не достать уже первое место, то надо стремиться ко второму, которое даёт право участия в Лиге чемпионов. И ЦСКА его завоевал. Кто бы лидерам ЦСКА ни мешал, они делают своё дело и ведут команду к победам. Это у них в крови. Хочется посмотреть, как переняли этот дух молодые ребята – вот это будет интересно.

Великая эпоха не может закончиться плохо. ЦСКА обходит «Спартак» и живёт заново Но у них всё будет под контролем.

4. Что ждёт ЦСКА, когда уйдёт старшее поколение?

— Всё равно кто-то останется – Игорь Акинфеев, например. Алан Дзагоев ещё достаточно молод. Но многим ребятам помоложе, которые были не на ведущих позициях, придётся становиться лидерами. Они тоже пропитались духом и будут его нести.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

5. Дал ли Манчини что-то хорошее «Зениту»?

— Что-то он оставил: раскрыл Кузяева, Кокорин стал забивать. Другое дело, что поклонникам «Зенита» хотелось видеть другие результаты, а этого он добиться не смог. Наверное, это самый главный минус, который перечеркнул все плюсы. Давно «Зенит» так низко не падал. Пятое место было в последний раз в 2008 году – с тех пор 10 лет прошло. Но с этой точки можно снова начать движение к вершине – неплохой момент для восхождения. Ведь в 2009-м «Зенит» был третьим, а потом взял два чемпионства подряд.

Фото: РИА Новости

Список из пяти кандидатов на пост наставника «Зенита» сократился до трёх фамилий

6. Сарри в «Зените» — реальный сценарий?

— Маурицио Сарри в «Зените» — это какие-то эротические фантазии. Какой здравомыслящий человек, так востребованный и занимающий второе место в чемпионате Италии, поедет в Россию, в команду, занявшую пятое место, не попавшую в Лигу чемпионов? Не думаю, что Сарри мыслит категориями денег и их количества. У него есть намного более реальные варианты в Европе. При всём уважении к «Зениту» и нашему чемпионату, тренеры такого калибра не заинтересованы к нам приезжать. Если бы это происходило лет пять назад, я бы мог в это поверить, но сейчас — маловероятно. В первую очередь из-за статуса Сарри.



Адвокат? Дважды в одну реку тяжело войти. Дик – блестящий тренер, но сейчас ему будет тяжеловато.

7. «Уфа» в еврокубках – полностью заслуга Семака?

— Да. За полтора года самостоятельной работы Сергей не опустился с «Уфой», а сделал её даже лучше. Если бы про первые полгода кто-то сказал, что он «доехал» на наследии Виктора Гончаренко, то теперь он провёл полноценный, самостоятельный сезон, со всеми сборами и подготовкой, и выглядел как минимум не хуже. Да ещё и «Уфа» забралась в еврокубки – это вообще великолепно. Семак развивает игроков, которые потом уходят в более богатые и сильные клубы. Например, Живоглядов за последний год дорос до игрока, о котором говорят применительно к сборной и топ-клубам. Есть ещё ребята, которые скоро заявят о себе в полный голос. Позитивная самостоятельная работа Семака видна невооружённым глазом.



Наверное, ему нужно делать следующий шаг. Может, не такой длинный для начала: не сразу в «Зенит», а куда-то ещё. Но если серьёзно зовут в «Зенит» и Сергей Богданович в себе уверен – нужно идти работать.

8. Возвращение Игнашевича в сборную – сюрприз для вас?

— Честно говоря, я удивлён. Но если исходить из того, что у нас все центральные защитники «сломались», стоило попробовать вернуть кого-то из старых: Игнашевича, Березуцких. Братья, как я понимаю, не в восторге от возможного возвращения. Сергей же решил, что у него есть силы и желание. Его опыт должен помочь. Если тренер его вызывает, значит, видит перспективу в этом возвращении.

Фото: РИА Новости

Вопрос дня. Игнашевич в сборной – как вам такой поворот? Никто не ждал, а он вернулся.

9. Три лучших игрока РФПЛ сезона-2017/18?

— Денисов, Фернандеш и Акинфеев.

10. Три лучших тренера РФПЛ сезона-2017/18?

— Среди наставников на 100 процентов должен быть тренер-победитель. Юрий Палыч выдал гениальный сезон. Впрочем, у него вся карьера потрясающая. Безусловно, также в тройку входят Семак и Гончаренко.