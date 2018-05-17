Вопрос дня. Лучший защитник сезона-2017/18 в РФПЛ

Кто лучший защитник сезона в РФПЛ? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

По окончании сезона российской Премьер-Лиги мы традиционно подводим его итоги. Сегодня речь пойдёт о лучшем защитнике РФПЛ сезона-2017/18. Кто же был наиболее надёжен в обороне? Своим мнением в рубрике «Вопрос дня» делятся читатели и эксперты.

Максим Боков, растит смену Игнашевичу и Березуцким в ДЮСШ ЦСКА:

— Сергей Игнашевич. Опыт берёт своё. Своими действиями Сергей показывает молодым игрокам, как нужно двигаться на поле и профессионально вести себя по жизни. В таком возрасте он остаётся лучшим.

Динозавры не вымирают! Каково теперь Березуцким? Сергей Игнашевич вернулся в сборную России. Нет, это не шутка.

Анатолий Бышовец, олимпийский чемпион:

— Бранислав Иванович. Он продолжает играть на высоком уровне. Его возвращение в Россию — благо для нашего футбола. Бранислав обладает всеми качествами, которые нужны защитнику. Он влиял на качество игры «Зенита» в обороне.

Владислав Радимов, легенда «Зенита»:

— Сергей Петров из «Краснодара». Он здорово прибавил в отборе, отлично стал подключаться к атакам. Показывает прогресс. Мой кандидат он.

Валерий Гладилин, цементировал оборону «Спартака» и «Локомотива»:

— Сергей Игнашевич. Никаких Кверквелий и Ивановичей. Человека в 38 лет вызвали в сборную. ЦСКА выиграл серебряные медали, а Сергей в своём возрасте надёжно отыграл почти все матчи.

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Валерий Непомнящий, выводил Камерун в 1/4 финала чемпионата мира:

— Я бы выделил Соломона Кверквелию, он отлично провёл сезон. Из фланговых игроков отметил бы Марио Фернандеса.

Олег Корнаухов, бывший защитник ЦСКА:

— Василий Березуцкий. Он выделяется среди всех тем, как читает игру. Василий был надёжен, отлично подсказывал партнёрам. Ну и опыт — незаменимая вещь. Возраст, может, и сказывается, но Березуцкий никому не уступал.

Наше мнение

Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:

— Главный игрок лучшей команды чемпионата — для мотивировки этого достаточно. Кверквелия хорош и в активных действиях (отборы), и в пассивных (блокировка ударов). Отлично страховал весь сезон Игнатьева, что сделало Владислава лучшим правым защитником РФПЛ по итогам сезона. Снимал весь верх в своей штрафной. Отыграл вообще без результативных ошибок. Пожалуй, среди игроков топ-команд только вклад Ману Фернандеша в успехи выше, чем вклад Кверквелии.

Мнения читателей

Charliecharlie:

— Кверквелия, однозначно!

Benrod:

— Из центральных защитников — Кверквелия и Джикия, из крайних — Кришито, Игнатьев, Фернандес.

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