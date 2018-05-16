Француз бьёт французов. Гризманн – герой финала Лиги Европы

Второй финал семьи Жермена

Этот еврокубковый финал стал четвёртым за последние шесть лет для Диего Симеоне. Совершенно невероятная статистика аргентинского тренера! В 2012 году его «Атлетико» выиграл Лигу Европы, разгромив «Атлетик» из Бильбао – 3:0, а в 2014-м и 2016-м «матрасники» под руководством Симеоне уступали в Лиге чемпионов «Реалу».

Что касается двух клубов, то «Атлетико» и «Марсель» ранее дважды принимали участие в решающем матче Лиги Европы (Кубка УЕФА). Испанцы завоёвывали трофей ещё с Кике Флоресом в 2010 году, когда взяли верх над «Фулхэмом» (2:1). Французы проиграли в 1999-м «Парме» (0:3) и в 2004-м «Валенсии» (0:2). Ещё одна любопытная деталь из еврокубковой истории. В финале Кубка чемпионов – 1991 против «Црвены Звезды» играл Брюно Жермен – отец нападающего сегодняшнего «Марселя» Валера Жермена. Тогда «провансальцам» не повезло в серии пенальти.

Сегодня столица Лиги Европы сезона-2017/18 была окрашена в бело-голубые цвета. В день Большого футбола безумные болельщики «Марселя» наводнили Лион, ожидая победы команды Руди Гарсия. Перед стартовым свистком Бьорна Кюйперса они жгли пиротехнику на трибунах. Портовый город соскучился по трофеям.

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Видео можно посмотреть в «твиттере» MIDDLEMAN EN FINALE.

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Боль Пайета – боль «Марселя»

Первый тайм – взлёт и падение «Марселя». Самый сильный момент этих 45 минут случился на исходе получаса встречи, когда упал на газон и попросил замену лидер французов Димитри Пайет. Лучший ассистент Лиги Европы не мог играть в финале на сто процентов своих возможностей из-за повреждения, но всё-таки одно его присутствие на поле вдохновляло партнёров. Пайет уходил со слезами на глазах, как будто уже понимал, что проиграл кубок Лиги Европы, до которого, кстати, дотронулся при выходе команд из подтрибунного помещения. Кажется, даже Антуану Гризманну было больно от этого. Нападающий «Атлетико» обнял приятеля и поцеловал его. Пайет успел совершить 13 касаний мяча, один раз пробил по воротам Яна Облака и отдал одну передачу под удар.

Манданда сказал «Атлетико» «да»

«Марсель» ведь совсем неплохо выглядел в эти полчаса. Если на первых минутах эмоций в игре было больше, чем разума, а команды в основном боролись друг с другом и выбивали мяч по аутам, то потом французы завладели мячом и некоторым игровым преимуществом. Отнюдь не номинальные хозяева получали энергию от своих болельщиков и должны были забить быстрый гол. Кто вылетал к воротам «матрасников» после великолепной проникающей передачи Пайета? Жермен! Однако Валер не смог сделать то, чего не удалось и его отцу – пробил мимо цели.

Пара форвардов «Атлетико» Гризманн – Диего Коста нанесла до перерыва лишь один удар. Его испанцам хватило, чтобы открыть счёт, успокоить «Марсель». Всё в традициях команды Симеоне. Стив Манданда на пару с Андре-Франком Ангисса приготовил подарок испанцам. Голкипер сделал жёсткую передачу по центру, а Ангисса ошибся при приёме мяча. «Атлетико» таких вещей не прощает.

Гризманн делает дубль

Второй тайм – праздник «Атлетико». Испанцы перекусили потерявшего своего самого умного футболиста «Марсель». Без Пайета опустили крылья два ярких фланговых игрока – Лукас Окампос и Флорьян Товен. Окампос был очень раздражён, когда Гарсия менял его. Хорошо хоть не устроит стычку с тренером.

Футбол, по сути, закончился после второго гола «матрасников». Резкий выпад создал свободную зону для Гризманна, и француз опять огорчил ту часть Франции, что переживала за «Марсель». При счёте 0:2 у игроков команды Гарсия случилась коллективная амнезия – они забыли всё, что готовили к финалу на тренировках. Не получалось почти ничего. «Атлетико» спокойно контролировал ситуацию, разрушая любые атаки французов. Наверное, только попадание Костаса Митроглу в штангу заставило волноваться смотревшего футбол с трибуны из-за дисквалификации Симеоне.

Прогноз Габи сбывается

Лион – кошмар «Марселя» в нынешнем сезоне. На «Стад де Люмьер» небесно-голубые проиграли кроме еврокубкового трофея ещё и место в Лиге чемпионов. Здесь же через три дня «Лион», скорее всего, выиграет у «Марселя» спор за третью путёвку в заключительном туре чемпионата Франции. Отставание «провансальцев» всего одно очко.

После ничьи с «Карабахом» в Лиге чемпионов полузащитник «Атлетико» Габи, забивший сегодня третий гол, заявил в сердцах: «Лига Европы – это дерьмо, хотя она дала мне многое. Если мы будем выступать в Лиге Европы, то как обычно выиграем её». Футбол нередко наказывает за такие слова, однако Габи со своим прогнозом попал в точку. Кубок Лиги Европы – в руках капитана «Атлетико»!