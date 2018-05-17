Гризманн – очень, очень умный игрок. Всего одно доказательство

Удивительно, что фанаты «Марселя» с их нравом перед финалом Лиги Европы не заклевали Руди Гарсию – накануне матча тренер открыто признал, что рад играть с «Атлетико» всего один матч, а не два. Гарсия справедливо расставил акценты: «Атлетико» можно переиграть при любом сценарии, но победить по счёту в одной игре намного реальнее, чем в двух. В одной игре больше шансов на влияние сторонних факторов, везения. Руди Гарсия подготовил план специально под «Атлетико» – настроил команду на традиционный активный старт, начинающийся с мощного выноса в аут из центрального круга, дал явную установку играть вертикально, выходить из-под прессинга длинными передачами и навязывать прессинг 1 в 1.

Француз бьёт французов. Гризманн – герой финала Лиги Европы «Атлетико» Диего Симеоне слишком хорош для «Марселя» и этого турнира.

Плана «Марселя» хватило ровно на 20 минут – первый гол Антуана Гризманна размазал французов, как масло по хлебу, и увеличил космическую разницу между командами. Ранний гол в финале после грубого технического брака (это ведь был даже не обрез) против команды намного выше классом – слишком много угнетающих факторов для «Марселя». Пресса размажет за разбитый план Замбо Ангисса, грамотно открывшегося в начале атаки и ужасно принявшего мяч, но здесь есть теневой герой. Это Антуан Гризманн.

Дело не только в том, как Гризманн уложил мяч в сетку. Действия лидера «Атлетико» нужно рассматривать пошагово, чтобы понять, насколько он классно понимает игру:

1. «Атлетико» выжимает начало атаки «Марселя» до вратаря, где применяет стандартные принципы прессинга по матчу. Оба нападающих поднимаются до линии штрафной, причём один прессингует Манданда, а второй перекрывает линию передачи на центрального защитника. Диего Коста отклеивается от своего игрока, Луиса Густаво, но пасовать на него тоже очень рискованно.

2. В центре открывается Замбо Ангисса. Пас камерунцу – лучшее решение, которое мог сделать Манданда, гарантированно сохранив мяч. Почему нам интересен Гризманн: поворачивая голову и оценивая ситуацию, француз находит лучшую позицию, чтобы навязать прессинг. Это точка ровно между Ангисса и Адилем Рами.

Своим расположением Гризманн не только блокирует вариант с пасом Рами, но и делает Ангисса уязвимым: принимать мяч с уходом влево игрок «Марселя» не может, потому что видит перед собой прессингующего Гризманна.

3. Ангисса, как игрок, отвечающий в «Марселе» за циркуляцию мяча в подобных ситуациях, просчитал движение Гризманна, но не предугадал, что за его спиной включается Габи. И банально некачественно обработал мяч.

Здесь Гризманн тоже просчитывает ситуацию наперёд. Своё ускорение за спину Ангисса он начинает сразу после того, как хавбек «Марселя» принимает мяч. После ошибки на приёме мяч достаётся Габи, и Гризманн уже в идеальном положении, чтобы получить пас из глубины в одно касание. Густаво и Рами расставились слишком широко, за спиной Ангисса очень много свободы – райские условия для Гризманна.

Этот гол должен войти в историю как один из главных, характеризующих философию Диего Симеоне. Одни считают его водителем «автобуса», другие – тренером без стиля, и обе точки зрения в корне неверны. Симеоне – лучший тренер-прагматик современного футбола, но его прагматизм выражается не только в том, чтобы тянуть время при каждой остановке и запираться в своей штрафной в 8-9 человек. Во-первых, у «Атлетико» шикарно выстроены прессинг, контрпрессинг и переход из атаки в оборону: скачайте финал Лиги Европы и пересчитайте для себя, сколько раз «Атлетико» разбирал всех потенциальных адресатов передач и вынуждал играть длинными передачами под перехват.

Во-вторых, «Атлетико» набит умными игроками, разрушающими стереотипы об антифутболе команды. Коке и Сауль одинаково классно ломают линии и своими передачами, и между линиями, принимая мяч. Антуан Гризманн – один из редких игроков в мировом футболе, согласно Packing-статистике, делающий разницу.

Команда, выигрывающая по Impect (отрезанию защитников передачами), выигрывает матчи в 60% случаев, а Гризманн даёт массив Impect, предварительно шикарно открываясь между линиями. Таких игроков в мире единицы – помимо Гризманна это Месси, Де Брёйне, Дибала, Озил, Эриксен, Ларс Штиндль – и их нельзя ставить на поле вместе, они должны быть творцами сами. Именно поэтому Гризманна не стоит отпускать в «Барселону»: в лучшем случае француз банально уйдёт в тень.

Мы привыкли воспринимать «Атлетико» как бородатого лесоруба, разрубающего игру соперника. Я сам считал так же два года назад. Восприятие надо менять: если это и лесоруб, то выучивший всю высшую математику и написавший несколько научных работ. Даже без Диего Симеоне на скамейке запасных «Атлетико» знает, как действовать в каждом игровом эпизоде, его игра без мяча работает как часы, а игроки принимают очень умные, но незаметные решения, которые меркнут на фоне разговоров про «автобус». Это лучшая похвала работе тренера.

Больше аналитики и тактики — в паблике автора во «Вконтакте»