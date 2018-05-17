8 самых посещаемых стадионов РФПЛ сезона-2017/18

В минувшем сезоне матчи РФПЛ посетили 3 млн 353 тыс. 24 человека. В среднем — 111 тыс. 767 зрителей за тур и около 14 тысяч за матч. Это рекорд.



Наибольшая доля этой аудитории — у «Зенита» — более 27%, наименьшая — у Хабаровска (всего 8% с небольшим). Бросается в глаза низкая посещаемость «Уфы», которая идёт следом за СКА — 8,43%. Менее 7 тыс. на домашнем матче — совсем не еврокубковые цифры.



Но давайте о хорошем: в год ЧМ в России мы видим как никогда много людей на трибунах. И вот кого за это надо хвалить.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Стадион: «Санкт-Петербург»

Вместимость: 56 196

Средняя посещаемость домашних матчей: 43 963



Бакланы успокоились, рабочие из КНДР наконец-то заклепали злополучную крышу, а доблестные сотрудники правопорядка по ниточке распутывают многочисленные дела о хищениях. Всё это кажется страшным сном, который остался в далёком прошлом. Теперь стадион в Питере — главный в стране. По крайней мере сейчас. Там же проводятся одни из лучших предматчевых программ на стадионах России. Поспорил бы только «Локомотив», но о нём чуть ниже.

Плохая карма? Теперь лучший стадион в России Бакланы повержены! Стадион в Питере – самая посещаемая арена в России. «Чемпионат» узнал, сколько билетов на «Зенит» реализуется бесплатно.

«Спартак» (Москва)

Стадион: «Открытие Арена»

Вместимость: 44 307

Средняя посещаемость домашних матчей: 30 189



Прошлогодние чемпионы потеряли первое место не только в РФПЛ, но и в рейтинге посещаемости. Этому есть логичное объяснение. Даже несколько. Во-первых, в Питере ввели стадион на большее количество зрителей. Во-вторых, «Спартак» уже не тот, что в прошлом сезоне. По сравнению с прошлым годом болельщиков ходило на две с половиной тысячи меньше. Но этого всё равно достаточно, чтобы быть в топах РФПЛ.

«Краснодар»

Стадион: «Краснодар»

Вместимость: 34 089

Средняя посещаемость домашних матчей: 25 032



«Быки» прочно обосновались в роли главной команды города. «Кубань»? Кажется, это было в другой жизни. Галицкий не только обустроил стадион, но и территорию вокруг него. Теперь там роскошный парк: одна из главных достопримечательностей города. Чтобы продолжать дело своей жизни и дальше, Галицкий даже оставил бизнес. Процесс идёт: в этом году средняя посещаемость выросла на 8 тысяч!

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

Стадион: «Ростов Арена»

Вместимость: 45 000

Средняя посещаемость в сезоне: 24 225



У «Ростова» всегда была неплохая посещаемость, но старый стадион «Олимп-2» не вмещал и 20 тыс. В последних трёх матчах клуб переехал на новую арену, построенную к ЧМ. Может, не очень-то честно включать арену в список на основании трёх матчей, но десятки тысяч человек на матче «Ростов» — «Урал» растопили наши сердца.

45 000 человек на матче «Ростов» — «Урал». РФПЛ, ты ли это?! В очередном городе мундиаля люди кайфуют от футбола.

ЦСКА (Москва)

Стадион: «ВЭБ Арена»

Вместимость: 30 457

Средняя посещаемость домашних матчей: 15 605



Посещаемость «армейцев» в последние годы стабильно растёт. Переезд из Химок на новый стадион помог значительно увеличить аудиторию матчей. Вот и в этом году она стала больше по сравнению с прошлым — на тысячу человек. Впереди снова ЛЧ — есть основания ждать роста и дальше.

«Ахмат» (Грозный)

Стадион: «Ахмат Арена»

Вместимость: 30 200

Средняя посещаемость в сезоне: 15 171



Стадион в Грозном в этом году рисковал остаться вне списка самых посещаемых в стране. Результаты команды долгое время были весьма унылыми. Несмотря на это, город не отвернулся от клуба и продолжал ходить на стадион. Роста не вышло, но посещаемость осталась примерно на том же уровне.

«Локомотив» (Москва)

Стадион: «РЖД Арена»

Вместимость: 28 800

Средняя посещаемость в сезоне: 12 707



Если вы до сих пор не были на «РЖД Арене», рекомендуем исправить это в первых же матчах РФПЛ: матчи здесь организуют на загляденье! Илья Геркус сразу обозначил задачу вернуть болельщиков на стадион. Маленькими, но уверенными шажками клуб идёт к своей цели. По сравнению с прошлым сезоном аудитория стала больше на 2 с лишним тыс. человек. Дальше — больше, в Черкизово возвращается ЛЧ.

«Локомотив» уже чемпион. По отношению к болельщикам Работать с аудиторией нужно именно так, как это делают в «Локо».

«Арсенал» (Тула)

Стадион: «Арсенал»

Вместимость: 19 241

Средняя посещаемость в домашних матчах: 11 926



Посещаемость в Туле долгое время считалась одним из феноменов РФПЛ, но сейчас это не воспринимается как большой сюрприз. Всё-таки команда больше не аутсайдер, а вполне себе претендент на еврокубки. Тем более с такими парнями, как Артём Дзюба в составе. В этом сезоне до еврозоны не хватило самой малости. Но посещаемость всё равно выросла: с того года она стала больше на тысячу человек.