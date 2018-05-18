«В MLS никто не мнит себя легендой, выходя на поле, и я в том числе»

Последнему успеху сборной России на крупных турнирах – бронзе Евро – скоро исполнится 10 лет. Ту команду на полях Швейцарии и Австрии смог обыграть лишь будущий чемпион турнира – сборная Испании. К двум разгромам – 4:1 на групповом этапе и 3:0 в полуфинале – приложил ногу и Давид Вилья.

Поностальгировать с Давидом по тем матчам и обсудить нынешнее положение дел обеих сборных удалось корреспонденту «Чемпионата». Этой беседе поспособствовал телеканал «History», который в преддверии чемпионата мира временно сменит название на «History of football» и покажет тематический цикл передач «История футбола», включающий документальные фильмы и мини-сериалы с участием легендарных игроков, тренеров и комментаторов.

— Вы помните, как играли против сборной России?

— Конечно помню. Это было на чемпионате Европы в 2008 году. Тогда в первом матче я забил три мяча, а во второй игре получил травму. Причём вторая встреча была уже в полуфинале – важнейшая игра! К счастью, мы тогда выиграли и прошли в финал, который тоже остался за нами.

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— Может ли сборная Испании рассчитывать на победу и на предстоящем чемпионате мира в России?

— У нас сильная команда, которая, конечно же, входит в число фаворитов турнира. Так что да, я рассчитываю на победу нашей сборной.



— У России шансов поменьше?

— Не стоит списывать вашу команду со счетов. Я уверен, что у России есть возможность выступить достойно. Впрочем, мне сложно судить: я видел не так много матчей сборной России. Да, со времён наших очных встреч многое изменилось.

— Многое, но не всё. Например, в сборную России снова вызван Сергей Игнашевич — 38-летний защитник, игравший против вас в полуфинале Евро-2008. Шанс увидеть вас на чемпионате мира есть?

— Вот уж не знаю. Конечно, я бы этого очень хотел, но тут решать не мне. До 31 мая тренер сборной должен огласить состав на чемпионат мира. Надеюсь, я буду в заявке.

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То, что быть вызванным под знамёна сборной Испании можно и из MLS, Вилья доказал год назад. Присутствие в списке игрока из-за океана главный тренер «фурия роха» Хулен Лопетеги обосновал лаконично: «Он способен нам помочь». В этом его убеждали 19 голов Вильи в 24 матчах американской лиги и неоднократные звания лучшего игрока месяца. О том, каково было нападающему переходить с футбола на соккер, мы спросили самого Давида. Он ответил предельно искренне.



— Перед отъездом в MLS вы три месяца играли в Австралии. Понравилось?

— Да, было весело. Несмотря на то что я был в Австралии недолго, мне удалось отлично провести там время.



— Были ли сложности при переезде в Америку?

— Ничего необычного я не испытал. Приезжая в новый клуб, я не жду чего-то, а стараюсь концентрироваться на своей работе. Наверное, поэтому ничего особенного для себя не отмечаю. Сложности были такие же, как и в любой другой стране.

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— В чём отличие MLS от других чемпионатов?

— Общее впечатление – здесь хороший уровень футбола. В MLS привлекают легендарных игроков и создают лигу вокруг имён, а в Испании команды собирают ради того, чтобы выиграть трофей.



— Кстати, о легендарных игроках: не жалеете, что с Пирло и Лэмпардом вам удалось поиграть лишь в США?

— Здесь от игры с ними я получал истинное удовольствие. А в Европе мне удалось поиграть против этих футболистов, так что ни о чём не жалею. Я приехал в MLS, чтобы играть. По большому счёту, не имеет значения, насколько громкие имена у нас в составе. Никто не мнит себя легендой, выходя на поле, – и я в том числе.

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— Тем не менее в сборную из MLS вас вызвали лишь раз. Хотели бы вы что-то изменить в своей карьере, будь такая возможность?

— Думать об этом можно сколько угодно, но изменить уже ничего не получится. Да и рефлексировать не в моём стиле. Я предпочитаю жить в реальном мире.