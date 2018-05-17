Если Симеоне хочет уйти из «Атлетико», сейчас лучший момент

Король Чоло правит своей половиной Мадрида эмоционально, но мудро. За шесть полных сезонов его правления подданные ни разу не опустились в Испании ниже третьего места. Он гениально пользуется спадами «Реала» и «Барсы»: сейчас опередил соседей, а в 2014-м вообще всех. Он отвечает на удары (вылет из Лиги чемпионов) ударами (выигрывает Лигу Европы).

Черным-черно. Симеоне обязан взять этот финал Потому что зло в опасности.

Вчерашняя победа принесла Чоло шестой трофей с «Атлетико» — больше нет ни у одного тренера. Обычно такие успехи достигаются за счёт расходов, которые истощают клуб. Но не в этот раз: согласно исследованию Marca, по соотношению потраченных средств к набранным баллам в клубном рейтинге УЕФА «Атлетико» — с огромным отрывом самый эффективный клуб в Европе.



Так что нет, дело не в деньгах, только в тренере. И не нужно в качестве контраргумента приводить график доходов, согласно которому «Атлетико» к 2018 году зарабатывает в два раза больше, чем в 2011 году. Рост доходов лишь шёл по следам спортивных успехов, а не протаптывал для них дорожку. Это легко доказать.

Считаем деньги «Атлетико»

Высокие места в Примере вместе с новым телеконтрактом помогли перераспределить деньги от телеправ (доля клуба выросла в три раза, с 50 до 150 млн евро за сезон) – это раз. 150 млн евро за три года принесли призовые от Лиги чемпионов – это два. Рекламные контракты по истечении шести лет приносят всего на 30 млн евро больше, чем в 2012 году – это три. За время, что Симеоне в клубе, «Атлетико» потратил на новых игроков 483 млн евро, но за тот же период продал игроков на 482 млн евро. Дело не в деньгах. Вы, конечно, и так догадывались, но теперь знаете цифры. А их нужно знать, чтобы сделать один простой вывод.

«Атлетико» — топ-клуб, пока в нём Симеоне. При всём уважении к разумному менеджменту Энрике Сересо. Пока команда рубится в финалах еврокубков, структура клуба остаётся (по европейским меркам) бодрой, крепкой, но далёкой от элиты. 270 млн евро «Атлетико» в общей сложности заработал в 2017 году: это много или мало? Сейчас увидите. Это на 50 млн больше, чем у «Вест Хэма ». И на 210 млн меньше, чем у «Арсенала». «Атлетико» беднее, чем та же «Боруссия» из Дортмунда. Вот это настоящая реальность клуба, а всё остальное – заслуга Симеоне. И он уже доказал, что может поддерживать команду на этом уровне годами. Но что дальше?

Ждать, что «Атлетико» прыгнет выше головы, просто глупо: команда и так регулярно прыгает выше головы, когда проходит «Барселону» в Лиге чемпионов или опережает «Реал» в чемпионате. Взгляните на состав. Сколько игроков старта «Атлетико» усилят старт «Барселоны» и «Реала»? А если наоборот?



Но разница между этими клубами не только в количестве топ-игроков. А в том, что «Барса» может сделать предложение по Гризманну, а, например, «Реал» — по Облаку, и мы будем всерьёз обсуждать возможность перехода. А вот «Атлетико» предложить деньги за Бускетса и Марсело даже не придёт в голову: засмеют. Можно говорить банальности, вроде той, что порядок бьёт класс, но это правда, только когда в классе нет порядка. А когда порядок есть у всех, команда с Карвахалем получит преимущество перед командой с Врсалько.

Суперзвезда команды Гризманн не был куплен в статусе суперзвезды, он даже не был куплен в качестве нападающего. Техничный, но капризный полузащитник – вот кого Чоло сделал топ-форвардом.

Гризманн – очень, очень умный игрок. Всего одно доказательство Разбор главного момента вчерашнего финала, где важность Гризманна гораздо важнее, чем вам кажется.

Трансферные планы Симеоне на это лето – удержать Гризманна и Облака. Правда, не факт, что удастся. Но, чтобы развиваться дальше и выйти на новый уровень, «Атлетико» нужно не это. А конкуренция Хименеса с кем-то вроде Маркиньоса или Юмтити. И Верратти в качестве преемника Габи. И джокер калибра Ди Марии на скамейке запасных. Но это невозможно.



Даже возвращение Диего Косты случилось на фоне трансферного бана, из-за которого «Атлетико» целый год никого не покупал – другими словами, вынужденно копил.



С таким подходом «Атлетико» будет и дальше год за годом проводить качественные сезоны и надеяться на то, что благодаря Симеоне команде удастся прыгнуть выше головы не на метр, а на два метра.

Зона комфорта – это опасность

Возможно, Симеоне это устраивает. Он ведь в Мадриде уже почти семь лет. Но не спешите проводить параллели с кем-то вроде Алекса Фергюсона, как это сделал Гризманн перед финалом. Тот никуда не уходил из одной из самых богатых команд мира. А после того как он всё-таки «сбросил «Ливерпуль» с грёбаного насеста», стало просто некуда уходить: он был на вершине. Симеоне не на вершине. Его скорее можно сравнить с Моуринью в «Порту»: «Красивый город, удобное кресло, Бог, а сразу после него – я». Так говорил Жозе, и это мог бы повторить Диего, если бы захотел.

В Европе хватает команд, чьи финансовые возможности позволяют претендовать на вершину. Это относится не только к большой тройке и «ПСЖ» с «Ман «Сити». Тот же «Ювентус» по возможностям ближе к «Баварии», чем к «Атлетико».



Возможно, Диего Симеоне – из тех редких людей, вроде Франческо Тотти, Хавьера Дзанетти и Стивена Джеррарда, для которых принадлежность к чему-то родному важнее всего. Количество трофеев в этой системе координат не имеет значения. У Тотти одно скудетто, а у Карлоса Тевеса два, но кто им считает? Возможно, и Симеоне такой.

Но в этом есть сомнения. Во-первых, потому что Симеоне уже был готов уйти один раз. В 2016 году он сказал, что готов рассмотреть разные варианты своего будущего. Но потом его уговорили остаться. Во-вторых, Диего не раз упоминал, что не любит находиться в зоне комфорта, считает её опасной. В-третьих, всего пару месяцев назад он в очередной раз заговорил о возможности смены команды. «Я могу тренировать любую команду. Не скажу, какую, иначе вы напишите, что я объявил об уходе, но когда я покину «Атлетико», хочу поработать в любой команде с амбициями». Что ж, если Симеоне ждал подходящего момента, вот он.



Новый стадион построен и обжит, а вчера Чоло ещё раз выиграл тот же трофей, который стал для него в Мадриде первым. Фернандо Торрес выиграл первый трофей с главной командой своей жизни. Габи забил и отдал голевой пас. Всё идеально. Теперь Симеоне может потратить лето, уговаривая Гризманна остаться, а может – выбирая, кого хочет купить сам.



Возможный уход Симеоне иногда рассматривают слишком романтически. На самом деле, если вам нравится «Атлетико» последних лет, это вряд ли случилось из-за красно-белых цветов формы или истории клуба. Скорее всего, вам просто интересен метод Симеоне, который в испаноязычных странах называют cholismo. Так вот, если он найдёт себе команду с большими возможностями, cholismo точно не пострадает. Наоборот, станет ещё влиятельнее.