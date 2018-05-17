«Ливерпуль» ждёт Буффона, а «Зенит» – Найнгголана? Трансферные слухи недели

За последнюю неделю мы узнали кое-что новое о будущем Буффона, Промеса и Головина.

Англия

Легендарный Джанлуиджи Буффон, скорее всего, не завершит карьеру летом, а порадует нас своей игрой ещё как минимум сезон. Причём не в «Ювентусе». По информации итальянских СМИ, финалист Лиги чемпионов «Ливерпуль» ведёт переговоры с 40-летним голкипером и готов предложить ему контракт на один год. В приглашении Буффона заинтересован лично главный тренер красных Юрген Клопп.

Буффон: я получил несколько очень интересных предложений

Из других трансферных слухов недели вокруг АПЛ прежде всего выделяется информация о желании «Манчестер Юнайтед» подписать сразу двух защитников – Леонардо Бонуччи и Алекса Сандро. За Бонуччи манкунианцам придётся отдать не менее 42 млн евро, так как «Милан» не хочет продавать защитника дешевле, чем купил у «Ювентуса». Сумма трансфера Алекса Сандро – 60 млн евро.

Похоже, Премьер-лига заберёт у Серии А целую группу ярких футболистов. Одним из первых летних приобретений «Манчестер Сити» станет полузащитник «Наполи» Жоржиньо. «Горожане» не против отдать требуемые за бразильца 60 млн евро. Наконец-то должен состояться переход из «Лестера» в «Манчестер Сити» Рияда Мареза. «Лисы» получат 68 млн евро и талантливого флангового полузащитника Патрика Робертса, выступавшего на правах аренды за «Селтик».



Тем временем «Арсенал» помимо главного тренера ищет ещё и нового вратаря. Бернд Лено из «Байера» – кандидат на замену Петру Чеху. Как сообщает The Mirror, имеющий российские корни голкипер обойдётся «канонирам» в 25 млн евро.

Италия

Чемпион Италии «Ювентус» продолжает активно работать над усилением линии полузащиты. По данным Corriere dello Sport, в шорт-лист туринского клуба попали Марко Верратти из «ПСЖ» и Сергей Милинкович-Савич из «Лацио». Впрочем, «Ювентусу» придётся выдержать очень серьёзную борьбу за серба с «Манчестер Юнайтед». Эти двое наряду с Эмре Джаном, возможно, заменят Клаудио Маркизио и Сами Хедиру. Появились и новые детали трансфера из «Челси» Альваро Мораты. Туринский клуб возьмёт испанца в аренду за 17 млн евро с правом последующего выкупа за 45 млн.



«Милан» подтвердил переход голкипера «Наполи» Пепе Рейны. Испанец присоединится к миланскому клубу на правах свободного агента. По всей видимости, Джанлуиджи Доннарумма будет продан, а Рейна – замена молодому вратарю.

«Интер» намерен выкупить у «Манчестер Сити» полузащитника Илкая Гюндогана. Деталей возможного трансфера пока нет, но обязательное условие для осуществления сделки – попадание команды Лучано Спаллетти в Лигу чемпионов. Кроме того, Спаллетти пытается переманить из «Ромы» в «Интер» хорошо знакомого ему полузащитника Алессандро Флоренци. Соглашение игрока с римским клубом действует до лета 2019-го.

«Рома» в свою очередь заинтересована в приобретении 20-летнего полузащитника киевского «Динамо» Виктора Цыганкова и форварда «Спартака» Квинси Промеса. Сайт Back Page Football поделился инсайдом по поводу будущего спартаковца. Оказывается, полузащитник «Ромы» Кевин Стротман рекомендовал римскому клубу обратить внимание на Промеса, и «Рома» ещё зимой пыталась взять Квинси в аренду с правом выкупа.

СМИ: «Тоттенхэм», «Рома» и «Ньюкасл» претендуют на Промеса

Испания

«Барселона» достигла договорённости с «Севильей» о покупке защитника Клемента Лангле. 23-летнего француза отпустят в столицу Каталонии за 35 млн евро. В ближайшие дни Лангле подпишет пятилетний контракт. Другая цель «Барсы» – полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен. Датчанин готов покинуть английский клуб, если уйдёт главный тренер Маурисио Почеттино. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирается предложить «шпорам» 100 млн евро за Эриксена.

Победитель Лиги Европы «Атлетико» намерен укрепить левый фланг обороны и линию атаки. «Матрасники» поборются за 20-летнего защитника «Селтика» Кирана Тирни с «Манчестер Юнайтед» и рядом других клубов. Нападающий «Сампдории» Дуван Сапата – цель «Атлетико» и дортмундской «Боруссии». Стоимость колумбийца составляет около 30 млн евро.

ЦСКА нужен Абель Эрнандес. Кто это такой? Армейцы опять ищут нападающего. Уругваец заменит Ахмеда Мусу?

Россия

На этой неделе появилось несколько любопытных слухов, связанных с трансферами в РФПЛ. Самая громкая новость пришла сегодня от Calciomercato. Источник сообщает, что «Зенит» планирует выкупить у «Ромы» полузащитника сборной Бельгии Раджу Найнгголана. Цена вопроса – 50 млн евро!

Кроме того, не исключён обмен центральными полузащитниками между «Зенитом» и «Локомотивом». Петербургский клуб заинтересован в возвращении Игоря Денисова, а чемпионы России готовы вернуть Магомеда Оздоева, выступавшего за «железнодорожников» с 2010 по 2015 год.



ЦСКА сделал предложение нападающему «Халл Сити» Абелю Эрнандесу, чей контракт с английским клубом завершается летом. Агент уругвайца Оскар Бентанкур подтвердил факт переговоров. Белорусское издание «Прессбол» сообщило, что столичному клубу интересен и защитник «Маккаби» (Тель-Авив) Егор Филипенко.



«Краснодар» уже приобрёл полузащитника «Уфы» Дмитрия Стоцкого. 28-летний игрок подписал четырёхлетний контракт. Transfermarkt указывает сумму трансфера в 2 млн евро.



«Спартак» намерен усилиться 23-летним полузащитником «Интернасьонала» Родриго Доурадо. Бразильский клуб просит 6 млн евро. Ещё один кандидат на переход в ряды экс-чемпионов России – полузащитник «Фиорентины» Милан Бадель, получающий в межсезонье статус свободного агента.



По информации «Чемпионата», полузащитник ЦСКА Александр Головин может перейти в один из европейских клубов ещё до старта чемпионата мира. Спрос на рынке на игрока сборной России достаточно высок. ЦСКА выберет лучший вариант.

Головин может перейти в один из европейских клубов до начала ЧМ-2018