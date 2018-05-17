Игнашевич вызван в сборную России вместо Камболова
torba777:
— Игнашевич будет посыпать песком Салаха.
barsmad:
— Давай, чтобы мы потом сказали: «Спасибо деду за победу!»
Игнашевич: посчитал, что будет правильным вернуться в сборную перед домашним ЧМ
artnat66:
— Есть такая профессия — Игоря защищать!
Источник: Миллер раскритиковал Фурсенко и урезал его полномочия в «Зените»
loko-moskowfc:
— У них Заболотный забил, а они чего-то там ругаются еще.
Жена Игнашевича: наши планы на романтический отпуск рухнули в один день
RagnarLodbrok:
— Он быстро освободится, успеете.
Черданцев: Семака засняли на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге
alloniron:
— Сейчас Нобель с армянской мафией прострелят колени Чердаку за инсайды на его территории.
senchas:
— А вдруг это Козловский?
Туран дисквалифицирован на 16 матчей за нападение на судью
dossantos:
— Уровень нападения на судью примерно такой же, как уровень игры в нападении у Заболотного.
СМИ: отец Неймара попросил агента Захави организовать трансфер игрока из «ПСЖ»
zohhan:
— Отцу Неймара надо было сняться в рекламе сосисок: «Папа Может».
Пеле: я бы попросил у бога, чтобы в финале ЧМ-2018 оказались Россия и Бразилия
alex-cska1923:
— «Я бы попросил, но вашим даже Бог не поможет».
Мутко: даже я плачу 75 руб. и смотрю матч «Локомотив» — «Зенит». Это ненормально
bandicoot10:
— Мутко: возможно и не стоило это писать, но накипело, кругом одни миллионеры, а я отдал последние 75 рублей. Это не нормально, как теперь прожить до следующей получки?
«Тосно» выиграл Кубок России впервые в истории
hellcos:
— Погребняк: ушел в «Тосно» за трофеями.
Опубликованы фотографии гостевой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2018/19
SexyAndatra:
— «Розовые дьяволы».
Селюк: если новый клуб не устроит игра Туре, он вернёт половину зарплаты
bitcoinpower:
— Ничего себе акция. Яя будто старый айфон из евросети.
Геркус: отращивал бороду на фарт, но теперь сбрею. Мороженое с ней есть ужасно
alloniron:
— Секрет чемпионства ясен, Смородская же чисто физически не могла отрастить бороду, отсюда и результаты.
На время чемпионата мира — 2018 запретят жарить шашлыки
coxswain16:
— Черчесов объявил об отставке.