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Игнашевич, Манчини, Туре, Зенит, комментарии читателей

Серргей Игнашевич
Андрей Панков
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
«Есть такая профессия – Игоря защищать»
Игнашевич в сборной, критика Фурсенко и Семак в офисе «Газпрома». Это и другое в топ-комментариях читателей.
Футбол / РФПЛ

Игнашевич вызван в сборную России вместо Камболова

torba777:
— Игнашевич будет посыпать песком Салаха.

barsmad:
— Давай, чтобы мы потом сказали: «Спасибо деду за победу!»

Игнашевич: посчитал, что будет правильным вернуться в сборную перед домашним ЧМ

artnat66:
— Есть такая профессия — Игоря защищать!

Источник: Миллер раскритиковал Фурсенко и урезал его полномочия в «Зените»

loko-moskowfc:
— У них Заболотный забил, а они чего-то там ругаются еще.

Жена Игнашевича: наши планы на романтический отпуск рухнули в один день

RagnarLodbrok:
— Он быстро освободится, успеете.

Черданцев: Семака засняли на входе в офис «Газпрома» в Санкт-Петербурге

alloniron:
— Сейчас Нобель с армянской мафией прострелят колени Чердаку за инсайды на его территории.

senchas:
— А вдруг это Козловский?

Туран дисквалифицирован на 16 матчей за нападение на судью

dossantos:
— Уровень нападения на судью примерно такой же, как уровень игры в нападении у Заболотного.

СМИ: отец Неймара попросил агента Захави организовать трансфер игрока из «ПСЖ»

zohhan:
— Отцу Неймара надо было сняться в рекламе сосисок: «Папа Может».

Пеле: я бы попросил у бога, чтобы в финале ЧМ-2018 оказались Россия и Бразилия

alex-cska1923:
— «Я бы попросил, но вашим даже Бог не поможет».

Мутко: даже я плачу 75 руб. и смотрю матч «Локомотив» — «Зенит». Это ненормально

bandicoot10:
— Мутко: возможно и не стоило это писать, но накипело, кругом одни миллионеры, а я отдал последние 75 рублей. Это не нормально, как теперь прожить до следующей получки?

«Тосно» выиграл Кубок России впервые в истории

hellcos:
— Погребняк: ушел в «Тосно» за трофеями.

Опубликованы фотографии гостевой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2018/19

SexyAndatra:
— «Розовые дьяволы».

Селюк: если новый клуб не устроит игра Туре, он вернёт половину зарплаты

bitcoinpower:
— Ничего себе акция. Яя будто старый айфон из евросети.

Геркус: отращивал бороду на фарт, но теперь сбрею. Мороженое с ней есть ужасно

alloniron:
— Секрет чемпионства ясен, Смородская же чисто физически не могла отрастить бороду, отсюда и результаты.

На время чемпионата мира — 2018 запретят жарить шашлыки

coxswain16:
— Черчесов объявил об отставке.

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