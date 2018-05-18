Денисов готов пожать руку Черчесову ради сборной. Что скажет главный тренер?

«Амкар» обыграл «Тамбов» в первом стыковом матче за право выступить в РФПЛ

«Амкар» одержал победу над «Тамбовом» в первом переходном матче за право в следующем сезоне выступить в российской Премьер-Лиге. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 60-й минуте Михаил Костюков вошёл в штрафную, ушёл от одного защитника и прострелил мимо пошедшего в подкат соперника вдоль ворот на Януша Гола, который в касание пробил по центру ворот в противоход голкиперу гостей. На 79-й минуте Фелицио Браун Форбс перед штрафной принял мяч и в борьбе с защитником успел отдать передачу на Сергея Балановича, тот в штрафной обыграл соперника и пробил точно в дальний нижний угол.



Ответный матч между командами пройдёт 20 мая в Тамбове.

«Енисей» разгромил «Анжи» в первом стыковом матче за право выступить в РФПЛ

17 мая в Красноярске состоялся первый стыковой матч между «Енисеем» и «Анжи» за право в следующем сезоне выступить в Премьер-Лиге.



Красноярская команда, забив в ворота соперника три безответных мяча, добилась разгромной победы. В первом тайме счёт открыл нападающий Александр Кутьин, реализовавший пенальти.



На 32-й минуте форвард «Енисея» Артур Саркисов счёт удвоил, а уже после перерыва Кутьин оформил дубль и установил окончательный результат — 3:0.



Ответная встреча состоится 20 мая в Махачкале.

5 фактов о «Енисее», которые вы могли упустить Всё идёт к тому, что он сменит «Анжи» в РФПЛ.

Ассоциация футбола Аргентины извинилась за пособие по соблазнению россиянок

Ассоциация футбола Аргентины (AFA) на официальном сайте принесла извинения за опубликованное ранее пособие к предстоящему чемпионату мира по футбола, в котором содержались рекомендации по соблазнению русских девушек.



В своём руководстве «Русский язык и культура» авторы порекомендовали аргентинцам, которые хотят завести знакомство с россиянками, обращать внимание на свой внешний вид, быть опрятными и пользоваться хорошим парфюмом. Текст получили тренеры и футболисты сборной, а также аргентинские журналисты.



«В ходе внутреннего расследования мы выяснили, что часть материала была опубликована ошибочно. Учитель, отвечающий за курс, отобрал информацию для предоставления посетителям, и, к сожалению, во время печати из-за непроизвольной ошибки был включён текст, который никогда не был частью пособия. Мы сожалеем, что эта ошибка была допущена и приносим самые искренние извинения тем, кто от неё пострадал», — говорится в сообщении AFA.



Аргентинский журналист Алехандро Уолл заявил, что люди, ответственные за составление руководства, проверяли его содержание и включили рекомендации по соблазнению россиянок намерено.

Денисов: я заслужил вызов в сборную и готов сказать: «Саламыч, привет!»

Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о готовности вернуться в сборную России, несмотря на конфликт с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.



«Почему не вызываюсь в сборную России? Я готов приехать в сборную хоть завтра. Я говорил, что не подам Черчесову руки, но ради сборной готов уступить – пожать руку и сказать: «Саламыч, привет! Готов выполнять твои требования и вообще кланяюсь». Но. Извиняться за те слова я не буду.



Я не играл при Черчесове, не играл при этой схеме. Допускаю, что отыграл бы один матч, понял бы, что в такой схеме я бесполезен. Но вызов в сборную я заслужил», — цитирует Денисова Sports.ru.

Кучаев: операция прошла успешно, спасибо всем, кто переживал за меня

Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев сообщил, что успешно перенёс операцию в Германии. 20-летний футболист повредил связки левого колена в матче 29-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (6:0).



«Спасибо всем, кто поддерживал и переживал за меня. Операция прошла успешно», — написал Кучаев в своём «инстаграме».



В прошедшем сезоне Кучаев провёл в российской Премьер-Лиге 21 матч (10 — в основном составе), где сделал одну голевую передачу.

Тарханов: первый раз слышу, что Парфёнов может сменить меня в «Урале»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал появившуюся в СМИ новость, что наставник «Тосно» Дмитрий Парфёнов может возглавить екатеринбургскую команду.



«Парфёнов может сменить меня в „Урале“? Не знаю. Первый раз слышу такую информацию. Сегодня разговаривал с Григорием Викторовичем Ивановым, от него такой информации не поступало. Ничего нет такого. Я сейчас лечусь, готовлюсь к операции», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В сезоне-2017/18 «Урал» под руководством Тарханова занял в РФПЛ 12-е место. «Тосно» финишировал на 15-й позиции и вылетел в ФНЛ.

Парфёнов – в «Урале»? Что ждёт обидчика «Спартака» и владельца Кубка России? Похоже, «Тосно» продолжит существовать. Может, для того, чтобы в третий раз выбить «Спартак» из Кубка России.

Гвардиола продлил контракт с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» объявил о продлении контракта с главным тренером Хосепом Гвардиолой. Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.



«Я очень счастлив и доволен. Работать здесь — одно удовольствие. Каждый день наслаждаюсь работой со своими игроками, в ближайшие годы мы вместе постараемся сделать всё возможное», — сказал испанский специалист после продления контракта.



Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. В минувшем сезоне «горожане» выиграли чемпионат Англии и Кубок английской лиги.

СМИ: Буффон близок к подписанию контракта с «ПСЖ»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может продолжить карьеру в «ПСЖ». Переговоры 40-летнего итальянца с парижским клубом находятся в продвинутой стадии, сообщает Canal+.



Напомним, ранее Буффон сообщил, что покинет «Ювентус» по окончании нынешнего сезона. Голкипер также заявил, что получил «несколько очень интересных предложений».

Джанлуиджи перешёл в «Ювентус» из «Пармы» в 2001 году. За 17 лет в составе туринского клуба он 9 раз становился чемпионом итальянской Серии А и выиграл четыре национальных Кубка.

«Ливерпуль» ждёт Буффона, а «Зенит» – Найнгголана? Трансферные слухи недели За последнюю неделю мы узнали кое-что новое о будущем Буффона, Промеса и Головина.

«Арсенал» проведёт собеседование с Анри по поводу должности главного тренера

Руководство лондонского «Арсенала» проведёт собеседование с бывшим игроком клуба Тьерри Анри по поводу должности главного тренера, сообщает Sky Sports, ссылаясь на собственные источники.



Отмечается, что основным претендентом на вакантный пост по-прежнему является другой экс-футболист команды Микель Артета, ныне работающий помощником главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.



Анри выступал за «Арсенал» с 1999 по 2007 год. В составе «канониров» француз дважды выиграл английскую Премьер-лигу и национальный Кубок.