Вопрос дня. Лучший полузащитник РФПЛ в сезоне-2017/18?

Продолжаем подводить итоги сезона прошедшего сезона РФПЛ. Настал черёд полузащитников. Кто из хавбеков был лучшим? Отвечают эксперты и читатели.

Анатолий Бышовец, олимпийский чемпион:

— Алексей Миранчук был лучшим, на мой взгляд, в этом сезоне. Он стал чемпионом, привнёс в эту победу большой вклад. О нём можно говорить как о новой надежде клуба и национальной сборной на чемпионате мира.

Денис Бояринцев, приносил «Рубину» бронзу:

— Сезон получился очень длинным, все играли вспышками. Особо выделил бы Головина из ЦСКА, вообще, вся молодёжь «армейцев» выглядела прилично, также из ЦСКА обратил внимание на Дзагоева. Из «Локомотива» — Фернандеш. Ещё бы выделил Глушакова, хоть он и смазал концовку сезона. Если говорить о тройке: Фернандеш, Головин, Глушаков.

Вопрос дня. Лучший вратарь сезона-2017/18 в РФПЛ? Кто лучший вратарь сезона в РФПЛ? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Дмитрий Черышев, воспитал и вырастил Дениса Черышева:

— Мне очень понравилось, как ровно сыграл в этом сезоне Головин, даже несмотря на то что его выбивали травмы. Похвалить нужно и Денисова, всё-таки команда выиграла чемпионство, и он хорошо сыграл в этом году и выполнял огромную работу. Как динамовец выделю ещё Ташаева, мальчишка показывает результаты, а команда находится не в такой хорошей форме и ей только предстоит сыграться.

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:

— Лучшим был Головин. У него нестандартный подход к игре, скоростные качества. Великолепный дриблинг. Огромное желание добиваться успехов в микроэпизодах.

Валерий Непомнящий, выводил Камерун в 1/4 чемпионата мира:

— Что касается полузащиты, то мне больше импонируют игроки новой формации: Головин и Зобнин. Их используют в разных позициях, и это их козырь. Среди легионеров можно выделить Фернандо, Фернандеша и Паредеса.

Ролан Гусев, обладатель Кубка УЕФА:

— Я считаю лучшим Головина, потому что «армеец» и потому что он показывал самый креативный, самый быстрый, мобильный и правильный футбол на его позиции. Можно отметить Ташаева. Концовку сезона хорошо провёл, мне понравилось. Фернандеш тоже был очень хорош.

Игорь Шалимов, играл в «Спартаке», «Интере» и сборной:

— Лучший в оборонительном плане – Игорь Денисов. Играл очень грамотно, в плане отбора мяча сделал очень многое для «Локомотива». Не знаю, лидер он в раздевалке или не лидер, но на поле он им был и делал многое для того, чтобы команда возвращала мяч себе и чтобы соперники ошибались. Отметил бы Алексея Миранчука. Знаю этого игрока ещё по юношеской сборной, очень талантливый игрок, и он сделал огромный вклад в чемпионство «Локомотива». И если выбирать между Головиным и Ал. Миранчуком, то Алексей, потому что «Локомотив» стал чемпионом.

Вопрос дня. Лучший защитник сезона-2017/18 в РФПЛ? Кто лучший защитник сезона в РФПЛ? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Наше мнение

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:

– Если с лучшим вратарём всё было просто, то здесь – разброс. Радует, что можно выделить не только иностранцев вроде Фернандеша, но и россиян: Денисова, Головина, Зобнина, Алексея Миранчука… С одной стороны, выбирать стоило бы среди чемпионов, но я бы выделил именно Головина. Тем более что он самый молодой среди перечисленных, и тем удивительнее его уверенная игра. Если бы он ещё перестал орать на судей в каждом матче, то был бы вообще бесценным.

Мнение читателей

privetvsem:

— Если стремиться к объективности, то Фернандеш. Открытием же сезона в этой линии стал Кузяев.



rustypervert:

— Фернандеш и Головин безусловно лучшие, одни из главных творцов успеха своих клубов. Кузяев, без сомнений, главное открытие сезона, и если продолжит прогрессировать, то в следующем году может стать единолично «лучшим полузащитником РФПЛ».



matraskin72:

— Если среди наших Головин, среди легионеров — Фернандеш.

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