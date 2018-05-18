Как заявка сборной Франции на чемпионат мира объясняет смену эпох в футболе

Для начала определимся: сборная Франции — один из главных претендентов на победу на чемпионате мира, поэтому препарировать её заявку интересно и необходимо. У серебряных призёров Евро сейчас такой выбор футболистов, что по крайней мере в наступлении игроков хватило бы на три равноценные сборные. Даже с учётом отказников и отстранённых от сборной для Дидье Дешама было головной болью утрамбовать всех топов в список из 23 человек, но это та головная боль, что вызывает зависть (по крайней мере, в стране, где спасать всех будет 38-летний перспективный центральный защитник). Вот какой выбор сделал Дешам:

вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Стив Манданда («Марсель»);



защитники: Лукас Эрнандес («Атлетико»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»), Джибриль Сидибе («Монако»), Адиль Рами («Марсель»), Бенжамен Павар («Штутгарт»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»);



полузащитники: Блез Матюиди («Ювентус»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н'Голо Канте («Челси»), Корентин Толиссо («Бавария»), Стивен Н'Зонзи («Севилья»);



нападающие: Оливье Жиру («Челси»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле («Барселона»), Тома Лемар («Монако»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Флорьян Товен («Марсель»), Набиль Фекир («Лион»).

Россия — Франция. Дубль Мбаппе, супергол Погба! Как это было Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию товарищеского матча между сборными России и Франции.

И вот как этот ростер объясняет смену парадигм в современном футболе.



1. Полузащитники теперь только центральные



Несколько лет сборная Германии была первой, кто при вызове на свои матчи отказался от разделения полузащитников и нападающих — в их ростере фигурировала графа «Полузащита/нападение». Это выглядело оправданным, потому что любой футболист верхней шестёрки мог оказаться на любой позиции. Формальный опорник Сами Хедира свободно ощущал себя на позиции ложной (или даже правдивой!) девятки, и лишь Мирослав Клозе как был человеком штрафной, так им и остался. Германия выиграла чемпионат мира, отсутствие разделения на полузащиту и нападение стало повсеместным, игроки типа Хедиры или Томаса Мюллера — самыми желанными на трансферном рынке.



Спустя эти годы ситуация изменилась. Теперь разделение есть, и оно как раз абсолютно чёткое. В заявке сборной Франции условных нападающих больше, чем условных полузащитников — семь против пяти. «Полузащитниками» теперь называются исключительно опорники и «бокс-ту-бокс» — Канте, Погба, Матюйди, Н'Зонзи и Толиссо. Все остальные — и фланговые игроки, и мутировавшие десятки — причисляются к нападающим. Прежде всего по их оборонительным ролям: они должны обеспечивать моментальный буйный прессинг при потере мяча. Если пять лет назад все хотели типаж Хедиры и Мюллера, то теперь — типаж Дембеле или Товена: инсайдный форвард с большим объёмом работы, агрессивностью и умением вступить в отбор.

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2. Защитники — главный дефицит центральной оси



Если считать, что центральная ось (вратарь, центральные защитники, центральные полузащитники и центральные нападающие) по-прежнему важнейшая для достижения результата в футболе, то на примере Франции очевидна и главная проблема современного футбола. Возможно, по итоговой заявке это и не слишком заметно, но зато хорошо понятно по списку резервистов. Там, среди тех, кто почти наверняка не поедет в Россию, есть отличный центральный полузащитник Адриен Рабьо, великолепный центральный нападающий Александр Ляказетт, но зато среди резервных защитников — Мамаду Сако (28 матчей за последние 25 месяцев) и Курт Зума (вылет со своим клубом из АПЛ с худшим показателем пропущенных мячей).

Центральные защитники — главный дефицит стержневой оси любой команды, и уже не до конца понятно, был ли повальный переход на игру в три центрдефа причиной или следствием этого кризиса. Другая сторона этой проблемы — совершенно не видно ведущих защитников, все готовы выполнять лишь роль ведомых в паре. Умных игроков на этой позиции почти не осталось, и здесь во многом виноват обезумевший трансферный рынок. Там даже клубам-поставщикам классных игроков приходится много тратить на покупки, они, оптимизируя расходы, все чаще следуют философии одного из лучших менеджеров Европы Кристиана Хайделя из «Шальке». Тот уверен, что найти центрдефа легко можно в своей академии: берёшь самого крепкого физически парня, натаскиваешь его — и вот готовый игрок основы. Так произошёл сдвиг от умных центральных защитников к физически развитым, что, в свою очередь, создало дефицит качества на этой позиции. Впрочем, один действительно умный деф у Франции был, и здесь мы плавно переходим к следующему пункту.



3. Ни одного игрока «Арсенала» в составе



Умного защитника зовут Лоран Косельни, весь клубный сезон он играл через боль, потому что других ведущих центрдефов у «Арсенала» нет. В итоге Кос доломался в последний момент — в полуфинале Лиги Европы с «Атлетико» он порвал ахилл.



О'кей, с Косельни вышло стечение обстоятельств, но так или иначе: в заявке сборной Франции нет ни одного футболиста лондонского «Арсенала»! Когда такое последний раз было, в XIX веке? Вот уж где действительно настоящий тектонический сдвиг: про разделение на полузащитников и нападающих это, конечно, хорошо, но заявка сборной Франции без «канониров» — это действительно конец эпохи.

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Если серьёзно, то в этом есть важная деталь. Дело в том, что «Арсенал» долгое время диктовал моду в европейском футболе. Даже когда Арсен Венгер годами ничего не выигрывал, с точки зрения стиля у него была одна из самых влиятельных команд в мире. Конец эпохи «Арсенала» в сборной Франции при отсутствии другого базового клуба (даже у «ПСЖ» в ней всего три представителя) лишний раз говорит о том, что подравнялись стили примерно всех клубов в Европе. И «Арсенал» отреагировал на это в духе времени, забрав из Бундеслиги, чемпионата одинаковых по философии команд, лучшего скаута Свена Мислинтата. Если все вдруг стали похожими друг на друга (чего всё же не перенёс Венгер), то важно уметь попадать с точечными приобретениями. А это похоже на принцип формирования сборных.