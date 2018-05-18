Кто где играл, когда Игнашевич начал взрослую карьеру?

10 доказательств того, что карьера Сергея включила абсолютно разные эпохи в футболе. Осторожно: много легенд!

Сергей Игнашевич согласился сыграть за сборную России на домашнем чемпионате мира. Во время турнира ему исполнится 39 лет. А дебютировал он в высшем дивизионе в 1999 году, когда перешёл в «Крылья Советов». Вы представляете, когда это было? Мы поможем. Вот кто тогда играл.

Дзюба: Игнашевич — легенда, играть на таком уровне в таком возрасте — круто

Что делал: перешёл в «Арсенал»

Арсен Венгер и Давор Шукер Фото: Getty Images

Знаменитый хорват, который добрался до полуфинала чемпионата мира во Франции, выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов в 1998-м, но год спустя потерял место в стартовом составе. Рауль и Морьентес образовали фантастическую связку и забили больше 40 голов в Примере. Шукера это не устроило, и он перебрался в «Арсенал». В компанию к Деннису Бергкампу и Нванкво Кану.

Что делал: не пробился на Евро

Христо Стоичков Фото: Getty Images

Легенда Болгарии и звезда «Барселоны» перебрался в Японию. Выиграл Кубок Японии, но и на этом не закончил, а потом ещё три сезона провёл в США. Сборная в 1999 году лишилась шансов поехать на Евро-2000. Болгары дважды не проиграли звёздной Англии в отборочной группе, но это осталось их единственным достижением в той квалификации.

Что делал: выиграл Кубок УЕФА. С «Пармой»

Джанлуиджи Буффон Фото: Getty Images

Тогда Буффон выигрывал трофеи не с «Ювентусом», а другой итальянской командой. Мощная «Парма» с Каннаваро, Тюрамом, Креспо, Вероном и Буффоном выиграла Кубок Италии и Кубок УЕФА, прежде чем была распродана. До перехода в «Юве» Буффону оставалось ещё два года.

4. Клаудио Таффарел

Что делал: стал чемпионом Турции

Клауди Таффарел Фото: Getty Images

Это было золотое время «Галатасарая», причём бразилец оказался одним из главных авторов побед. Два золотых дубля подряд, Кубок УЕФА, Суперкубок Европы – неплохой урожай вратаря, который больше всего известен серией пенальти в финале ЧМ-1994. Кстати, Кубок УЕФА он тоже выиграл по пенальти.

5. Иван Саморано

Что делал: носил футболку 1+8

Иван Саморано Фото: Getty Images

Тем летом в «Интер» перебрался Роберто Баджо и взял футболку под номером 10. Роналдо взял девятый номер, а Саморано остался только 18-й. Но чилиец не сдался и поставил плюс между единицей и восьмёркой.

Что делал: ещё не возобновил карьеру под другим именем

Юрген Клинсман Фото: Getty Images

Клинсман закончил в 1998 году, в 34 года. Чемпионат мира был последним большим турниром в его карьере. Но через пять лет Клинсман внезапно снова начал играть в футбол. Выбор пал на клуб третьего дивизиона MLS под названием «Оранж Каунти Блю Стар». При этом футболист по фамилии Клинсман за «Блю Стар» не играл – играл Джей Гоппинген. Именно под этим именем Клинсман возобновил карьеру. Не спрашивайте. В США Джей Гоппинген даже забил несколько голов. А потом снова стал Клинсманом.

Что делал: играл в футбол

Роберто Манчини Фото: Getty Images

И выигрывал титулы с «Лацио». В 1998-м Кубок Италии, через год – Кубок кубков, ещё через год – скудетто.

Что делал: играл за Россию и не получал зарплату в «Овьедо»

Виктор Онопко Фото: Getty Images

Испанский клуб был в долгах, президент влез в политические распри, и в итоге дошло до того, что «Овьедо» перестали выдавать кредиты в банках. Тем временем Онопко был лидером обороны и признавался лучшим защитником месяца в чемпионате. В сборной 1999 год сложился неудачно: не удалось попасть на чемпионат Европы в Бельгии и НИидерландах.

9. Карлос Вальдеррама

Что делал: забивал в MLS

Карлос Вальдеррама Фото: Getty Images

Обладатель главной причёски в истории колумбийского футбола и рекордсмен страны по количеству матчей за сборную, в 1999 году уже завязал с национальной командой. Он доигрывал в США, в «Тампа-Бэй».

Что делал: проиграл финал Лиги чемпионов

Лотар Маттеус Фото: Getty Images

Вины Лотара в этом не было. Тренер «Баварии» Оттмар Хитцфельд заменил его под овации за 10 минут до конца игры. «МЮ», чтобы выиграть матч, понадобились три минуты.

Бонус: Дэвид Симэн и Петер Шмейхель

Что делали: ещё не играли за «Манчестер Сити»

Две легенды – «Арсенала» и «МЮ» — заканчивали карьеру в составе «Ман Сити». Но в 1999 году до этого было ещё далеко. Они были заняты другими делами.