«Игнашевич не новичок – это слово вообще сейчас в другом контексте используют»

За 20 минут до начала тренировки сборной России в Новогорске зарядил ливень. Охранники базы даже предупреждали: «Отменят вам сейчас всё – зря приехали». Когда игроки национальной команды вместо поля пошли в новый спортзал, расположенный рядом – все заволновались. Но футболисты просто переоделись перед занятием. По ходу тренировки к полю пришла внушительная делегация во главе с Александром Алаевым и Виталием Мутко. Последний вышел к журналистам, пока сборная заканчивала тренировку. «Только о футболе, ребята, – попросил вице-премьер, с недавних пор отвечающий за вопросы строительства.

«Попросил игроков сборной России отрешиться от всех проблем клубных, личных, семейных попробовать сосредоточиться на подготовке, пройти этот сложный период, они послезавтра улетят. Будет две недели очень жесткой работы, потом будет подводка к чемпионату мира.



Мне нравится сборная России, настрой и ребята — все такие классные. надеюсь, что у нас получится и мы порадуем наших болельщиков.

Что касается премиальных, то у меня другой принцип. Я им всегда говорю: «всё, что вы заработает – всё ваше». Вот у нас есть такой принцип. Есть призовой фонд, который платит ФИФА. Есть процент, который забирается на организацию, перелёты и содержание. Фонд солидарности для детского футбола, а есть то, что ребята зарабатывают.



Надо честно посмотреть на нашу сборную России. У главного тренера сборной – самая сложная работа. У Станислава Черчесова не было возможности реализовать всё, что он планировал. В Кубке конфедераций мы проиграли, но показали прекрасную игру с Мексикой, действовали единой командой. Но тяжело подготовить команду за семь дней. Второй момент – травмы. Мы потеряли много игроков. С начала наигрываешь один состав, на следующем сборе уже другой, это всегда не просто".

Мутко рассказал, как пытался помирить Игоря Денисова со Станиславом Черчесовым. И объяснил, почему примирения не вышло.

«Что касается Игоря Денисова, то его я знаю долгое время, для меня он не сложный человек. Он игрок очень высокого уровня. Я помню игру с «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА, он среднюю зону высекал и был признан лучшим игроком матча. С Гусом Хидинком у него тоже были вопросы, мне пришлось их решить. Игорь – человек с характером, а все талантливые люди – с характером. Что касается их ситуации с Черчесовым, то если бы были это только проблема в отношение, то всё было бы решено, как в случае с Гусом Хидинком. Я выслушал доводы Черчесова, почему Денисов не в составе и вынужден с ними согласиться. Он видит команду по-другому. У него другая концепция, с нею можно спорить, можно нет, но он главный тренер. Давить я не стал».

«Физрук» и ребята. Как болеть за эту сборную России? Тот случай, когда ожидания от команды отсутствуют.

Сам Черчесов комментировать интервью Денисова не стал, выбрав для ответа другой вопрос. В целом главный тренер был в хорошем настроении, хотя большинство вопросов слышал примерно в десятый раз.



– Насколько сборная готова к ЧМ?

– Пока ещё сложно сказать, мы только приступили к работе. Сегодня была втягивающая тренировкам. Завтра сделаем, как обычно, маленький тестик для оценки состояния всех футболистов. Сравним эти данные с показателями предыдущих сборов. Сегодня была специальная тренировка, чтобы никто ничего не повредил после 4 дней отпуска. Хотя все игроки провели по 2 индивидуальных тренировки в паузе.



– Команда работала не в полном составе, почему?

– У Габулова, Черышева и Нойштедтера ещё игры в их клубах – они присоединятся к нам в Австрии. У Дзюбы вчера поднялась температура, приехал сегодня с температурой «37». Побегал немного, на поле мы его выпускать в такую погоду не стали. С завтрашнего дня надеемся видеть его в общей группе.



– Погода повлияла на работу сегодня?

– Абсолютно нет. Поле в идеальном состоянии, мы сделали все, что планировали. Второе поле будет готово к нашему приезду будет готово.



– Игнашевич сказал, что он чувствует себя новичком в сборной. В каком он состоянии?

– Новичок… это нам знакомое слово. Только слышим мы его в другом контексте в последнее время.



Сергей чувствует себя хорошо, мы его приняли. Его состояние хорошее, завтра проверим повторно. Это он к слову сказал, наверное, про новичка.

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– Учитывая его возраст, работать Игнашевич будет без поблажек?

– Мы смотрим не на возраст, а состояние. От возраста нагрузки не зависят. В нашем штабе есть люди из ЦСКА, все должно быть нормально.



– Есть шансы, что за ближайший месяц Фернандес заговорит на русском?

– Говорить он уже вряд ли будет, если за 6 лет не научился. Но понимает всё прекрасно.



– Какая цель у сборной на ЧМ?

– Вот вам все расскажи, и больше вы не придёте. А так будете ездить к нам.



– Волнение есть перед ЧМ?

– У вас – может быть. Раз вы спрашиваете. Мы работаем как обычно.

Следом за Черчесовым пришла очередь двух Фёдоров – Смолова и Чалова. По ответам сразу было понятно, кто из футболистов уже давно в сборной, а для кого все происходящее вокруг непривычно. Смолов шутил в ответах, Чалов был предельно лаконичен и корректен.



– Ощущаете давление на команду и как вам в статусе вице-капитана?

– Пока не чувствуем, но все мысли только о чемпионате мира. Быть вице-капитаном для меня большая честь. Я выводил команду и с капитанской повязкой. Благодарен за это Станиславу Саламовичу.

– Марио Фернандес не говорит на русском – это проблема?

– Он давно играет в ЦСКА, в нашем чемпионате. Все мы его хорошо знаем, он не первый раз в сборной. Никаких проблем с коммуникацией нет. Тем более наш тренер по физической подготовке, Гранеро, хорошо говорит на русском. Помогает Марио с переводом.



– В сборную на этот раз доехали Игнашевич с Чаловым, вернулся Дзюба – рады им?

– Вы так сказали, будто Игнашевич к нам с сыном приехал. При неудачном раскладе так могло случиться, либо при благоприятном. Но я сам такой же игрок, кого тренер посчитал нужным вызвать, он вызвал. Все это заслужили.

Вопрос дня. Игнашевич в сборной – как вам такой поворот? Никто не ждал, а он вернулся.

– Но шутки Дзюбы вернулись...

– Мы сейчас пару дней посмеёмся, а потом будем с берушами ходить. Если говорить о совместимости нас двоих на поле, то мы спокойно можем легко сыграться.



– Как погода?

– Я к таким переменам не привычен, в Краснодаре всегда +30. Но не первый раз. Но все прекрасно знают, как готовились к 9 мая у нас в стране. Поэтому, не удивлюсь, если будет такая погода.

– Разочарованы, что не стали лучшим бомбардиром сезона в третий раз подряд?

– Я расстроился, что не удалось стать третий раз лучшим бомбардиром. Хочу «поблагодарить» Артёма Чистякова. Наверное, он поставил на победу Промеса.



– У вас есть личная цель на ЧМ-2018?

– На чемпионате мира мы должны выйти из группы, а дальше смотреть по мере поступления. Моя обязанность забивать мячи, но главное, чтобы сборная выступила удачно. Тогда у нас у всех появится возможность уехать в европейские клубы и проявить себя.



– Смотрели уже соперников?

– Две ночи не спал, смотрел на их игры. А если честно, то пока мало понимаю, что из себя представляют Саудовская Аравия и Египет помимо отдельных взятых футболистов. Будем готовиться. Станислав Саламович нам расскажет и покажет.

Чалов уложился в две минуты.



«Самое главное – попасть в список 23 игроков. Удивился, когда узнал о вызове. Мне приятно находиться здесь, но это ещё не окончательный список. Здесь много ребят из моей команды, и проблем с адаптацией нет. Коленки не дрожали, все в обычном ритме.



Рад, что Игнашевич приехал. Это плюс команде и мне большой помощник. Марио по-русски не говорит, но все понимает, потому что давно играет в России.



С точки зрения тактики готов играть там, куда поставит главный тренер. Всё? Спасибо».