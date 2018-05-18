Прогнозы на 30-й тур РФПЛ. И итоги сезона

В 30-м туре нашего конкурса команде читателей нужно было сделать почти невозможное: отыграть 11 очков у лидирующей команды специалистов.
Александр Оголихин из Павловского Посада набрал всего 12 очков. Нет, это хороший результат в целом, но не лучший в данной ситуации. Наш читатель угадал счёт мата «Ростов» – «Урал», разницу в игре «Краснодар» – «Рубин» и исходы встреч ЦСКА – «Анжи», «Арсенал» – «Локомотив», «Зенит» – «СКА-Хабаровск» и «Уфа» – «Тосно».
Дмитрию Галямину нужно было набрать всего два балла, чтобы сохранить своей команде лидерство. С этой задачей уважаемый эксперт отлично справился. Галямин угадал разницу в матчах «Амкар» – «Ахмат» и «Ростов» – «Урал», а также исходы встреч «Зенит» – «СКА-Хабаровск», «Арсенал» – «Локомотив», ЦСКА – «Анжи» и «Уфа» – «Тосно». Итог — 10 баллов.
Представитель «Чемпионата» Денис Целых зарабтал в туре 9 баллов, угадав счёт матча «Ростов» – «Урал», а также исходы встреч ЦСКА – «Анжи», «Арсенал» – «Локомотив», «Зенит» – «СКА-Хабаровск» и «Уфа» – «Тосно».
Итоговая таблица
Специалисты — 262
Читатели — 253
Журналисты — 213.
Лучшие результаты сезона
Александр Мостовой — 22 (3-й тур)
Александр Горбовицкий (Москва) — 20 (17-й тур)
Антон Терехов (Москва) — 17 (5-й тур)
Алексей Степанян (Краснодар) — 17 (2-й тур)
Борис Игнатьев — 16 (28-й тур)
Максим Деменко — 16 (18-й тур)
Андрей Коржов (Тула) — 15 (26-й тур)
Борис Игнатьев — 15 (5-й тур)
Худшие результаты сезона
Иван Колесников (Санкт-Петербург) — 0 (18-й тур)
Антон Третяк — 1 (26-й тур)
Антон Третяк — 1 (16-й тур)
Вячеслав Булавин — 1 (14-й тур)
Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)
Никита Кузин — 1 (9-й тур)
Камиль Валиев (Казань) — 1 (8-й тур)
Людмила Степанова (Ростов-на-Дону) — 2 (29-й тур)
Сергей Титов — 2 (11-й тур)
Галина Козлова — 2 (7-й тур)
Максим Ерёмин — 3 (25-й тур)
Александр Служаков — 3 (19-й тур)
До встречи на чемпионате мира! Желающие поучаствовать в нашем конкурсе прогнозов на первенстве мира, оставляйте свои комментарии и контакты для связи под этим материалом.