Подводим итоги конкурса прогнозов, в котором на протяжении сезона между собой соперничали эксперты, читатели и журналисты «Чемпионата».

Прогнозы на 30-й тур РФПЛ. И итоги сезона

В 30-м туре нашего конкурса команде читателей нужно было сделать почти невозможное: отыграть 11 очков у лидирующей команды специалистов.

Александр Оголихин из Павловского Посада набрал всего 12 очков. Нет, это хороший результат в целом, но не лучший в данной ситуации. Наш читатель угадал счёт мата «Ростов» – «Урал», разницу в игре «Краснодар» – «Рубин» и исходы встреч ЦСКА – «Анжи», «Арсенал» – «Локомотив», «Зенит» – «СКА-Хабаровск» и «Уфа» – «Тосно».

Вопрос дня. Лучший вратарь сезона-2017/18 в РФПЛ? Кто лучший вратарь сезона в РФПЛ? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Дмитрию Галямину нужно было набрать всего два балла, чтобы сохранить своей команде лидерство. С этой задачей уважаемый эксперт отлично справился. Галямин угадал разницу в матчах «Амкар» – «Ахмат» и «Ростов» – «Урал», а также исходы встреч «Зенит» – «СКА-Хабаровск», «Арсенал» – «Локомотив», ЦСКА – «Анжи» и «Уфа» – «Тосно». Итог — 10 баллов.

Представитель «Чемпионата» Денис Целых зарабтал в туре 9 баллов, угадав счёт матча «Ростов» – «Урал», а также исходы встреч ЦСКА – «Анжи», «Арсенал» – «Локомотив», «Зенит» – «СКА-Хабаровск» и «Уфа» – «Тосно».

6 легионеров РФПЛ, с которыми реально жалко прощаться Нам будет их не хватать. Самые ощутимые потери РФПЛ.

Итоговая таблица

Специалисты — 262

Читатели — 253

Журналисты — 213.

Лучшие результаты сезона

Александр Мостовой — 22 (3-й тур)

Александр Горбовицкий (Москва) — 20 (17-й тур)

Антон Терехов (Москва) — 17 (5-й тур)

Алексей Степанян (Краснодар) — 17 (2-й тур)

Борис Игнатьев — 16 (28-й тур)

Максим Деменко — 16 (18-й тур)

Андрей Коржов (Тула) — 15 (26-й тур)

Борис Игнатьев — 15 (5-й тур)

Сколько клубы РФПЛ потратили на штрафы в сезоне-2017/18 Меньше, чем в прошлом. Но на общую сумму можно купить квартиру в Москве.

Худшие результаты сезона

Иван Колесников (Санкт-Петербург) — 0 (18-й тур)

Антон Третяк — 1 (26-й тур)

Антон Третяк — 1 (16-й тур)

Вячеслав Булавин — 1 (14-й тур)

Дмитрий Градиленко — 1 (12-й тур)

Никита Кузин — 1 (9-й тур)

Камиль Валиев (Казань) — 1 (8-й тур)

Людмила Степанова (Ростов-на-Дону) — 2 (29-й тур)

Сергей Титов — 2 (11-й тур)

Галина Козлова — 2 (7-й тур)

Максим Ерёмин — 3 (25-й тур)

Александр Служаков — 3 (19-й тур)

До встречи на чемпионате мира! Желающие поучаствовать в нашем конкурсе прогнозов на первенстве мира, оставляйте свои комментарии и контакты для связи под этим материалом.