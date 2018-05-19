Красота дня. Жена Фабрегаса – Даниэлла Семаан

Полузащитник «Челси» и сборной Испании Сеск Фабрегас наконец-то женился. Семь лет он не решался сделать предложение своей спутнице, успев за это время обзавестись тремя детьми. И вот самая терпеливая невеста на планете дождалась заветного дня. Знакомимся с женой Фабрегаса – Даниэллой Семаан.

Свадьба Даниэллы и Сеска состоялась во дворце Кливден, который находится в пригороде Лондона. Занятно, что организатором торжества стала старшая дочь нашей героини.

На торжество были приглашены все самые близкие люди молодожёнов, а главным штрихом церемонии стало огромное количество белых цветов.

Но не всё так белым-бело, ведь Даниэла начала свои отношения с Сеском со скандала. Папарацци опубликовали снимки, на которых девушка и молодой футболист были вместе. Эти кадры очень не понравились мужу нашей героини — ливанскому олигарху Эли Тактуку.

На тот момент У Даниэллы и её мужа уже было двое детей, и олигарх планировал заводить третьего. Но фотографии поставили точку в их отношениях. Девушка ушла к Фабрегасу.

У Даниэллы и Сеска трое прекрасных детей — дочери Лия и Капри и сын Леонардо. Также у Даниэллы есть двое детей от предыдущего брака — дочь Мария, которая организовала свадьбу, и сын Джозеф.

Даниэлла старше Сеска на 12 лет, но это никак не мешает паре, а на совместных фотографиях футболист выглядит старше своей супруги. Когда смотришь на фото Даниэллы, тяжело предположить, что ей уже 42 года.

Даниэлла является близкой подругой жены Леонеля Месси — Антонеллы Рокуццо. Девушки часто проводят время вместе и постоянно выкладывают совместные фотографии.

Наша героиня уже не раз доказывала, что футбол для неё не тёмный лес. Например, именно благодаря ей в «Челси» перешёл Педро. Клуб долго не мог договориться с игроком, но Даниэлла позвонила его жене и быстро утрясла все детали контракта.

Когда У Фабрегаса был непростой период в «Челси», именно его супруга настояла на том, чтобы он остался играть в Лондоне.

Даниэлла ходит на все домашние матчи Сеска и во всём поддерживает своего мужа, а он отвечает ей взаимностью. У пары огромное количество совместных фотографий в социальных сетях. На них они всегда вместе, улыбаются, держатся за руки, а чаще всего целуются. Семейная идиллия двух влюблённых людей.

Пожелаем же молодожёнам семейного счастья и долгих лет совместной жизни.