«Футболка „Ювентуса“ стала моей второй кожей». Буффон прощается с фанатами

Мутко: вынужден согласиться с доводами Черчесова, почему Денисов не в составе

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал конфликт между главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым и полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым.

«Что касается Игоря Денисова, то его я знаю долгое время, для меня он не сложный человек. Он игрок очень высокого уровня. Я помню игру с «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА, он среднюю зону высекал и был признан лучшим игроком матча. С Гусом Хиддинком у него тоже были вопросы, мне пришлось их решить. Игорь – человек с характером, а все талантливые люди – с характером. Что касается их ситуации с Черчесовым, то если бы это была проблема только в отношениях, то всё было бы решено, как в случае с Гусом Хиддинком. Я выслушал доводы Черчесова, почему Денисов не в составе, и вынужден с ними согласиться. Он видит команду по-другому. У него другая концепция, с нею можно спорить, можно нет, но он главный тренер. Давить я не стал», — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Мутко футболистам сборной России: всё, что вы заработаете, – ваше Российская команда начала готовиться к чемпионату мира под проливным дождём.

Черчесов рассказал о готовности сборной России к ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к предстоящему чемпионату мира по футболу.



«Пока ещё сложно сказать, мы только приступили к работе. Сегодня была втягивающая тренировкам. Завтра сделаем, как обычно, маленький тестик для оценки состояния всех футболистов. Сравним эти данные с показателями предыдущих сборов. Сегодня была специальная тренировка, чтобы никто ничего не повредил после четырёх дней отпуска. Хотя все игроки провели по две индивидуальные тренировки в паузе.



Почему сегодня команда работала не в полном составе? У Габулова, Черышева и Нойштедтера ещё игры в их клубах – они присоединятся к нам в Австрии. У Дзюбы вчера поднялась температура, приехал сегодня с температурой «37». Побегал немного, на поле мы его выпускать в такую погоду не стали. С завтрашнего дня надеемся видеть его в общей группе», – передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.

Игнашевич: есть ощущение, что я новичок в сборной России

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич поделился эмоциями от возвращения в сборную России после почти двухлетнего перерыва.



«Есть ощущение, что я, с одной стороны, новичок в сборной, но с другой стороны, все лица знакомые.



Как меня уговорил Черчесов? Он позвонил, мы встретились. Я дал своё согласие. На самом деле короткий был разговор. У Черчесова было время убедиться в моём уровне в последнее время, поэтому если он считает, что я нужен сборной, то я готов приложить максимум усилий, чтобы помочь команде. В какой роли он меня видит, сколько времени будет доверять – для меня неважно.



Над предложением даже не думал. Сборная всегда занимает очень много места в жизни и карьере каждого футболиста, поэтому для меня большая честь здесь находиться. Я всё-таки не 20-летний парень, поэтому сердце не так сильно бьётся, как у Саши Головина, например. Очень помогает, что знакомые лица и персонал, и ребята, с которыми я много лет поиграл в сборной», – цитирует Игнашевича пресс-служба РФС.

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Буффон попрощался с болельщиками «Ювентуса»

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон написал прощальное сообщение для болельщиков туринского клуба.



«Шесть тысяч сто одиннадцать дней. Шесть тысяч сто одиннадцать моментов чистой страсти, радости, слёз, поражений и побед.



Спасибо. Спасибо всем вам. Вы все помогли сделать каждый момент моей жизни в чёрно-белой футболке особенным. Эта футболка стала моей второй кожей. Я носил, любил и уважал её. Защищал эту футболку со страстью, которая всегда сопровождала меня.



С завтрашнего дня этот путь заканчивается. Закроется книга, которую мы написали вместе. Меня переполняют эмоции.



Новый путь неизбежно начнётся. Будет начата новая книга. Это должно произойти.



«Ювентус» всегда будет больше любого игрока! Клуб продолжит писать знаковые страницы в своей книге, которая, полагаю, будет бесконечной. ДНК «Ювентуса» уникален. Это неповторимо и великолепно.



«Ювентус» – моя семья. Никогда не перестану любить её, благодарить и называть своим домом. Она дала мне так много, она дала мне всё, гораздо больше, чем я дал ей.



Я научусь смотреть в будущее другими глазами. Буду принимать новые вызовы. У меня будут переживания, которые свойственны тому, кто сталкивался со многими проблемами, иногда побеждал, много раз проигрывал, но понимал: каждое из них отличается от предыдущего.



Я приехал на стадион на велосипеде. Я был так молод. Завтра хочу уйти так, чтобы насладиться каждым мгновением, прочувствовать грусть расставания и радость оваций. Хочу понять, что я никогда не буду далеко от места, которое называю домом. Навсегда! Хочу поприветствовать одноклубников и друзей, которых я никогда не перестану называть братьями!



Навеки ваш, Джанлуиджи Буффон», – написал 40-летний вратарь на своей официальной странице в социальной сети «Инстаграм».

СМИ: Иньеста подпишет контракт с японским клубом «Виссел Кобе» 21 мая

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, который покинет сине-гранатовых по окончании нынешнего сезона, определился с местом продолжения карьеры.



Как сообщает Sport.es со ссылкой на Sports Houchi, футболист присоединится к японскому клубу «Виссел Кобе». Иньеста отправится в Японию после последнего матча «Барселоны» в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад», который состоится в воскресенье, 20 мая, после чего на специальной пресс-конференции будет официально объявлено о переходе игрока в стан новой команды.



Ранее сообщалось о договорённости между Иньестой и «Виссел Кобе», однако позже футболист заявил, что также рассматривает вариант продолжения карьеры в Китае.

Иньеста уходит. 8 главных эпизодов в карьере великой «восьмёрки» «Барса» прощается ещё с одной легендой.

Артета согласился возглавить «Арсенал»

Бывший игрок лондонского «Арсенала» Микель Артета согласился сменить Арсена Венгера на посту главного тренера команды, сообщает Goal.



Отмечается, что сторонам ещё предстоит согласовать условия контракта. Ожидается, что о назначении Артеты будет объявлено в ближайшие дни.



В настоящее время Микель работает помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Главный тренер нынешних чемпионов АПЛ ранее заявлял, что не будет препятствовать уходу своего ассистента в другой клуб.



Артета выступал за «Арсенал» с 2011 по 2016 год.

Гвардиола растит нового топ-тренера. Он может возглавить «Арсенал» Лондонский, не тульский.

«Динамо» продлило контракт с Хохловым и его штабом

Московское «Динамо» продлило контракт с главным тренером Дмитрий Хохловым, сообщает пресс-служба клуба.



Также клуб продлил соглашения со штабом Хохлова, в который входят тренер Юрий Никифоров, тренер вратарей Евгений Плотников и тренер по физподготовке Петре Лазареску.

«Тренерский штаб во главе с Дмитрием Хохловым проделал хорошую работу и продемонстрировал достойные результаты – по итогам весенней части сезона «Динамо» разделило с ФК «Краснодар» третье место. Мы рады объявить о продлении сотрудничества с Дмитрием Валерьевичем и его тренерским штабом. Искренне надеюсь, что тот вектор, который команда продемонстрировала этой весной, «Динамо» сохранит и в последующем», — сказал генеральный директор клуба Сергей Фёдоров.

«В интернате ЦСКА, бывало, проснёшься среди ночи, а на тебе три таракана сидят…» Мы и раньше догадывались, что Дмитрий Хохлов – превосходный рассказчик, а теперь в этом удостоверились. Убедитесь и вы.

УЕФА включил Головина в список лучших молодых игроков Лиги Европы сезона-2017/18

Полузащитник ЦСКА Александр Головин вошёл в список лучших молодых игроков Лиги Европы сезона-2017/18 по версии русскоязычной версии сайта УЕФА. В минувшем сезоне Головин провёл пять матчей в Лиге Европы, забив два мяча.



В список также вошли вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма, нападающий «Эвертона» Адемола Лукман, полузащитник «Лиона» Уссем Ауа, нападающий «Милана» Патрик Кутроне, полузащитник «Арсенала» Эйнсли Мэйтленд-Найлс, защитник «Лейпцига» Деотшанкюль Юпамекано, полузащитник «Зальцбурга» Амаду Айдара, полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, полузащитник киевского«Динамо» Виктор Цыганков, полузащитник «Лиона» Тангай Н'Домбеле, полузащитник «Вильярреала» Родриго Эрнандес.

Вопрос дня. Лучший полузащитник РФПЛ в сезоне-2017/18? Кто лучший полузащитник сезона в РФПЛ? Отвечают эксперты и читатели «Чемпионата».

Футболистки «Энергии» рассказали, что их бил тренер, отец Ивана Саенко

Отец бывшего футболиста сборной России Ивана Саенко, работавший тренером в воронежской «Энергии», бил своих футболисток. Об этом рассказали бывшие игроки «Энергии» Екатерина Завадкина, Оксана Шмачкова и Екатерина Ларина.

«Один раз он меня бил, но я сама была виновата, что-то не так сделала. Он стукнул меня палкой и сказал: «Если сейчас не будешь бегать, ещё сильнее получишь», – цитирует Екатерину Завадкину Sports.ru.



«В моей жизни один раз было рукоприкладство. Мне было лет 15-16. На базе воронежской «Энергии» было одно настоящее поле, остальные все искусственные. Нам сказали: если хотите тренироваться на базе, поле сами себе делайте. Мы копали поле, сами стелили газон, тренер привозил семена из Германии. Часа полтора в день ухаживали за своим рабочим местом.



И был момент, когда мы стояли, шутили с девчонками, а я держала тележку. Он подошёл и просто дал мне леща. Мы вроде занимались делом, я считаю, мне не мешал тот смех, за который я получила», – вспомнила Екатерина Ларина.



В настоящее время Иван Саенко-старший занимается общим руководством воронежской футбольной школы «Академия имени Саенко».