Добро, которое запоминается. Панченко устроил праздник для детей

Уже несколько лет футболисты сборной России организовывают, возможно, самые душевные соревнования в стране. Алан Дзагоев, Роман Шишкин, Денис Глушаков и Игорь Акинфеев не раз собирали пацанов 9-10 лет в самых разных городах на турнир, победители которого получали не только Кубок имени футболиста, но и путевку в финал всероссийских соревнований.

Очередной турнир чемпионата ДФЛ «Большие звезды светят малым» провели в Саранске. И на этот раз его организовал нападающий «Динамо» Кирилл Панченко.

Фото: vk.com/mordovia_football

Место было выбрано неслучайно. По словам футболиста, Саранск многое для него значит: здесь он встретил жену Яну, здесь у них родилась дочь Кристина, плюс за «Мордовию» Кирилл дебютировал в РФПЛ. Кроме того, Панченко является послом от Саранска на чемпионате мира-2018.

Фото: vk.com/mordovia_football

Через месяц в столице Мордовии встретятся Роналду и Азмун, но пока 10 команд из Мордовии, Башкортостана, Марий Эл, Владимирской, Саратовской и Пензенской областей в течение двух жарких дней полностью выкладывались на поле и показывали все, на что способны.



Первый день турнира выпал как раз на третий и последний тестовый матч на “Мордовия Арене”. Такое событие не осталось без внимания будущих футболистов –дирекция «Саранск-2018» сделала детям и их родителям подарок, организовав поход на игру.

Фото: vk.com/mordovia_football

Финальный день турнира тоже не обошелся без приятных сюрпризов. Для детей и их родителей были подготовлены различные активности: аквагрим, художники-шаржисты и, конечно же, конкурсы. Мамы пытались выиграть футболку Панченко, пробивая пенальти. Папы – заряжали по пустым воротам с центра поля за майку Романа Широкова с Евро-2016.

В концовке турнира зажгла популярная в Мордовии группа «Апрель», в том числе исполнившая для победителей «We are the champions». Антуража добавляли болельщики «Мордовии» в традиционных костюмах: два дня они шумно поддерживали ребят из академии. Такая поддержка оказалась полезной – обладателями Кубка Кирилла Панченко стала «Мордовия-1».

Ребята с самого начала турнира разносили соперников и выделялись на фоне остальных. В таком возрасте амплуа еще не определяются, да и тактическая схема не всегда присутствует. Но у них была и схема, и мысль в игре.



— Ребята из «Мордовии» действительно выделяются, — заметил Кирилл. — По ним видно, что они грамотно тактически выстроены – это говорит о том, что тренеры занимаются детьми. Поэтому они и прогрессируют. Но команды все хорошие, сильные.

Оказалось, что школа “Мордовии” уже год, как работает по программе, разработанной РФС и немецким футбольным союзом для развития детско-юношеского футбола в России.

— Сейчас по этой методике занимаются порядка 15 школ, — поделился главный тренер “Мордовии-1” Алексей Федюнин. — Если мы выигрываем, значит, она дает результат! Основная суть этой программы в том, что 14 тренировок мы должны работать над каким-то определенным упражнением. Среди наших ребят больше 20 имеют шанс заиграть в будущем.



— В этом году мы ввели отдельные компоненты подготовки, но основная работа впереди, — добавил старший тренер по методической работе школы “Мордовия” Владимир Рокунов. — У нас все как на настоящей учебе: техника, тактика, игра 1 в 1, 2 в 2. Ребята даже конспекты пишут. Если говорить о результате, то подумайте сами: команды едут на турнир, 4 из 5 возвращаются с медалями. Но мы им внушаем, что результат сейчас не так важен, намного важнее думать и понимать игру.

Фото: vk.com/mordovia_football

— Когда ребята соревнуются между собой, они начинают прибавлять, — поделился Панченко. — Ко мне подошла мама одного игрока и сказала: «В прошлом году он был намного сильнее, а сейчас как-то сбавил. В себя, видимо, не верит. Можете ему какие-нибудь слова сказать?». Я к нему подошел, отвел в сторонку. Поговорили: сказал ему, что у меня тоже был такой переходный возраст, когда я думал – продолжать дальше или нет. Тогда мне отец говорил, что футбол – это не просто спорт, а целая жизнь. Я этому мальчику сказал примерно то же самое, что нельзя опускать рук, надо верить в себя, стараться еще больше и тогда все получится.



После турнира Кирилла окружили ребята: кто-то просил расписаться на заготовленных динамовских карточках с изображением форварда, кто-то на футболке, кто-то – на бейсболке, а самые отчаянные подставляли ботинки. Панченко никого не проигнорировал – каждому достался заветный автограф. Для детей роспись футболиста из РФПЛ, не чужого городу, – настоящий подарок, поэтому они терпеливо ждали своей очереди.

Кроме автографов Панченко всем участникам достались различные фирменные призы от Nike. Спортивная форма, мячи, рюкзачки – в общем, все, что необходимо начинающим футболистам. Индивидуальные призы для лучших в различных номинациях предоставил Фонд Виктора Панченко – отца Кирилла, лучшего бомбардира чемпионата России-1993.

Фото: vk.com/mordovia_football

— Я очень удовлетворен тем, как все прошло, — с искренней улыбкой сказал Кирилл по окончании турнира. — Честно, я даже не ожидал, что все будет так здорово! Хотел бы поблагодарить наших партнеров – фирму Nike и Фонд Виктора Панченко за призы и подарки, ТМ «Инзера» за питьевую воду для мальчишек, группу «Апрель» за замечательное выступление. Сказать спасибо за помощь в организации руководителям Мордовии, Саранска, стадиона «Старт», дирекции «Саранск-2018», тренерам школы «Мордовия», всем, кто внес свой вклад.Планируем сделать турнир ежегодным. А осенью станем переживать за наших призеров – две команды «Мордовии» и владимирское «Торпедо» — на всероссийском фестивале ДФЛ в Анапе.