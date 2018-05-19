Вопрос дня. Лучший нападающий РФПЛ в сезоне-2017/2018?

Продолжаем подведение итогов подошедшего к концу сезона РФПЛ. На очереди — нападающие. Посмотрим, кто из форвардов заслужил наибольшей похвалы от экспертов и читателей.

Виктор Понедельник, бывший нападающий сборной СССР:

— Лучший нападающий — Федор Смолов. Он всегда нацелен на ворота, очень хорошо играет с партнерами. У него приличный удар с обеих ног. Фёдор не жадный, всегда, если партнер в хорошей ситуации, отдаст мяч в штрафной площади. Смелый игрок, не боится идти в обводку, даже на двух защитников.

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР:

— Я назову Смолова. Он и в сборной, и в клубе сыграл стабильнее, чем Промес. Отдельные матчи очень впечатляли. Плюс ожидания от Промеса в каждом матче не всегда оправдывались, и в итоге впечатления смазались. Так что Смолову в этом сезоне удалось подтвердить звание лучшего нападающего.

Сергей Кирьяков, бывший нападающий сборной России:

— Фарфан! Во-первых, его вклад в чемпионство «Локомотива» весьма весом. Он провёл достаточно хороших матчей. Во-вторых, его игра была на уверенном и хорошем уровне. Вполне логично, что лучший нападающий должен быть из чемпионской команды. Отмечу ещё Смолова и Промеса, эти люди всегда на виду. Так же радует, что молодой Чалов здорово прибавил в концовке сезона, но ему ещё не хватает стабильности в силу возраста.

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Валерий Непомнящий, советский нападающий:

— Лучший из нападающих для меня – это Смолов. Я игнорирую легионеров лишь потому, что больше смотрю на тех, кто мог бы быть полезен для национальной команды.

Борис Игнатьев, бывший главный тренер сборной России:

— Мой выбор — Смолов. Уверенный голеадор! Хорошо играет в той части поля, где себя должен проявлять настоящий нападающий. Так же, умение использовать накопленный потенциал команды — это огромная заслуга игрока атаки.

Олег Веретенников, бывший нападающий сборной России:

— Смолов действительно, был лучшим в этом сезоне. Несмотря на то, что он не стал лучшим бомбардиром, я считаю, что это лучший нападающий в нашем чемпионате. Можно было бы рассмотреть кандидатуру Эдера. Но он не так часто отличался. Хоть и принёс «Локомотиву» золотые медали, оказался наконечником победной атаки.

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Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России и «Локомотива»:

— В этом сезоне стоит отметить Смолова, Промеса и Дзюбу. Хоть и не были стабильными, но всё равно являются хорошими нападающими, что и доказали на поле. Отметил бы Эдера. Для меня, как для советника президента «Локомотива», самым запоминающимся и ожидаемым стал его гол против «Зенита», который принёс чемпионство «Локомотиву».

Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:

— Лучшим в этом сезоне был Фёдор Смолов. Он стабильно провёл этот сезон. Забивает достаточно, и видно, что является лидером в «Краснодаре». В сборной тоже показывает себя неплохо. До поры до времени Промес был неплох, но он очень сильно сдал в концовке сезона, так что его кандидатура не обсуждается.

Александр Ширко, бывший нападающий «Спартака» и сборной России:

— Мне больше всех в этом сезоне запомнился Смолов. Он один из тех футболистов, которым предстоит сыграть на чемпионате мира, да и голов много забил и является лидером своей команды на поле. Из чемпионского «Локомотива» больше всех Фарфан повлиял на результат. Также Фёдор Чалов очень понравился. Что касается Промеса, то назабивал много, а когда в концовке нужно было лидерство и голы, чтобы выиграть кубок и взять чемпионство, Промес никак себя не проявил, сыграл неярко и не эффективно.

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Наше мнение

Сергей Титов, обозреватель «Чемпионата»:

– Луис Адриано из «Спартака». Удивлён, что его никто не назвал, хотя Адриано успел перестроиться по ходу сезона, полноценно заменить Зе Луиша по функционалу, стал чаще отходить в глубину – этого Адриано не хватало прошлой весной, когда он был намного слабее Зе. Прибавил в командности. Адриано получил больше всех явных голевых моментов в чемпионате – 18, и часть моментов он создал себе сам.

Мнения читателей

firest0rm:

— Игра Смолова симпатизирует. Если не считать этот сезон (14 голов), то в последние сезоны, он четко забивал более 20 голов. Однозначно один из самых стабильных, если не самый, отечественных нападающих. Голосую за него.

metrozaloko:

— Фарфан, потому что когда играл нападающим забивал ключевые мячи, без которых «Локо» не добрал бы очков 10-15 и боролся бы за лигу Европы, а так чемпионы.

alaska1kid:

— Фарфан конечно. Забил он немногим меньше Промеса, но его мячи были важнее. Например, дубль «Зениту» или мяч «Рубину» на последних минутах. Его голы позволили «Локомотиву» создать задел на чемпионство, который команда превратила в золотые медали. К тому же, в его то возрасте. Он и в Германии показывал высокий класс. Для меня однозначно Джефферсон лучший нападающий РФПЛ 2017/2018. Смолову и Промесу советую не вешать нос и ехать доказывать свои притязания на лучшесть в Европу.

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