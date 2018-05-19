Самая важная история сезона, которую вы не заметили

Вклад Пармы в Ренессанс меньше, чем у многих городов северной Италии. Рафаэль и Тинторетто не проводили здесь долгих периодов своей жизни, Караваджо не останавливался на полгода, чтобы погостить у герцога Фарнезе и мимоходом написать портрет его семьи. Лишь Корреджо преодолел границы Италии и обрёл всемирную известность, да ещё Франческо Пармиджано, благодаря картине «Мадонна с длинной шеей». Но по популярности в мире Пармиджано всё равно уступает местному сыру.

Поэтому бесконечно справедливо, что именно в Парме происходит самое красивое возрождение в Италии в XXI веке.

Местный футбольный клуб, который в конце 90-х собрал серьёзный состав молодых звёзд и выигрывал еврокубки, надорвался и обанкротился. А потом обанкротился ещё раз. Всё это случилось за какие-то 10 лет. Собственно, многие большие команды в Италии сталкивались с расформированием из-за нехватки денег («Фиорентина, «Наполи») но только не дважды за 10 лет.

«Парма» изменила юридическое название в 2004, несколько лет барахталась в середняках Серии А, вылетела, вернулась, добралась до зоны еврокубков, но так и не получила стабильного финансирования. Шестое место в сезоне 2013-14 не помогло принять участие в Лиге Европы: из-за долгов по зарплате клуб не допустили к турниру. В следующем сезоне «Парма» доиграла сезон только чудом: президент был арестован, с команды сняты очки, банкротство объявлено в марте, прямо по ходу сезона. Последние туры доигрывал юридический труп. 20-е место в Серии была наименьшей из проблем.

Куда убегает «молоко». «Парма» — на грани банкротства Бедствие итальянской «Пармы» стало одной из главных проблем в европейском футболе в нынешнем сезоне. Что же случилось с самобытным клубом?

И снова после смерти клуб ожил. Его спасли болельщики, местные бизнесмены и Невио Скала. То есть как спасли: «Парма» возродилась в любительском статусе и получила право играть в четвёртом дивизионе. Именно там летом 2015 года началась история возрождения, которая закончилась в мае 2018-го.

Купить что-нибудь ненужное

«Парма» изменилась на 99%. Клуб навсегда побил рекорд по трансферам: за одно лето его покинули больше 60 футболистов, включая основную команду и Примаверу. Команду набрали с нуля. Новички соответствовали Серии D: игроки из молодёжных команд «Сассуоло», «Чезены» и «Ливорно», ветераны из «Римини», «Сестри Леванте» и «Аквилы»… вы не знаете этих клубов? Ничего, большинство итальянцев тоже.

Но всё это не имело значения. Тренером согласился стать Луиджи Аполлони, в прошлом отыгравший здесь 13 лет – легенда города. И остался капитан, Алессандро Лукарелли. Ему было 38 лет. Пора заканчивать карьеру, но защитник получил предложения от клубов Серии А. И отклонил их. Лукарелли и Аполлони провели «Парму» через сезон без поражений и выиграли Серию D.

Выиграть третий дивизион не удалось: по ходу сезона поменялся тренер, пришлось довольствоваться вторым местом. Оно означало стыки, и «Парма» продралась через четыре раунда стыковых матчей в Серию В. Летом команду купили китайцы. Они оставили прежним владельцам 30% акций, ещё 10% акций принадлежат болельщикам. Смена владельцев не повлияла на трансферные возможности клуба: Цзян Личжан также владеет «Гранадой», так что вы примерно представляете его стиль управления.

Тем же летом продлил контракт Лукарелли. Это случилось буквально через месяц после скандала с его участием: в рамках акции в поддержку фэйр-плей, в последнем туре игроки должны были выйти на поле в футболках соперников. Лукарелли отказался выходить в футболке «Реджаны». «Я не выйду в этой футболке», — лаконично объяснил капитан «Пармы». Его неполиткорректность все осудили, но помешать не смогли.

Олдскул как средство повышения в классе

Старт в Серии В лишний раз напомнил, что «Парма» — команда ветеранов и футболистов, которые не пригодились клубам из низших дивизионов, а её тренера Роберто Д’Аверса уволили за неудовлетворительные результаты из «Виртуса». Три поражения в пяти турах. Но потом «Парма» опять ожила.

36-летний Эмануэле Калайо забил 14 голов в чемпионате. 39-летний защитник Лукарелли – четыре. Даже Роберто Инсинье (младший брат), которого «Наполи» раздаёт по арендам уже лет пять, пригодился и забил несколько голов. «Парма», пробившись в Серию В через стыки и потратив на трансферы три миллиона евро, в итоге зацепила второе место и попала в Серию А напрямую, без стыков. «Фрозиноне» удалось опередить за счёт личных встреч – 1:2 и 2:0.

Чтобы понять, как это вообще возможно, нужно просто послушать, что говорил Лукарелли ещё раньше, перед последним раундом стыковым матчей. «То, что мы не можем сделать ногами, мы должны сделать сердцем».

За три сезона «Парма» поднялась из Серии D в Серию А – наверное, нет смысла объяснять, что в итальянском футболе это происходит впервые. Достижение тем более удивительное, что «Парма» не оказалась на дне с приличным составом и приличными финансовыми возможностями. Нет, это была команда, набранная за копейки из игроков, от которых отказались другие клубы.

Алессандро Лукарелли, кажется, готов завершить карьеру. «Теперь я могу остановиться. Не знаю, что буду делать, пока просто хочу отпраздновать», — сказал капитан, которому 41 год исполнится 22 июля. На самом деле, он давно знает, что будет делать потом: ещё год назад он поступил в школу тренеров в Коверчано.

Вопрос в другом: готов ли он ещё год поиграть в футбол? Сезон будет ужасно сложным, ведь состав «Пармы» полон героических мужчин далеко за 30, которым даже скорости второго дивизиона давались непросто. С командой, которая суммарно стоит 20 млн евро (в два раза дешевле, чем «Беневенто»), «Парма» должна или серьёзно потратиться или провести гениальную трансферную кампанию, ну или вылететь через год.

Хотя, остаётся ещё один, самый неправдоподобный вариант: отправиться в высший дивизион с этим неуклюжим составом и каким-то чудом удержаться от вылета со своим доисторическим медленным футболом. На предложение активнее бегать по полю, сенаторы «Пармы» могут резонно ответить: «Зачем мне бегать? Я и так на своём месте».

На улицах города об этом не думают. Там уже привыкли к чудесам, и к тому, что решают не ноги, а сердца.