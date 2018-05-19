Кажется, их трансферы были не такими уж странными.

Над аргентинцами из «Зенита» все смеялись. А они выросли в цене

Год назад у «Зенита» была суперкампания на трансферном рынке. Речь даже не о её качестве. Размах был большой. Пришли новый президент и тренер, несколько ветеранов пошли на выход, а на счетах клуба заманчиво маячили деньги с продажи Халка и Витселя. Всё указывало на то, что в пора вложиться. Этим и занялись в Петербурге.

И ведь приезд Паредеса тогда и впрямь воодушевил. Не каждый день в Россию едут футболисты «Ромы», пусть и не основные. Особенно в последние годы. Но когда в «Зенит» приехал пятый аргентинец за несколько недель, настал момент бурного недоумения. Тем временем своих футболистов пачками пристраивали в другие клубы.

Летом в «Зенит» вернутся 11 футболистов. Это почти половина заявки в РФПЛ После ухода Манчини их приезд будет весьма кстати.

И ладно бы с новичками было так же очевидно как с Паредесом… Краневиттер не пригодился ни «Атлетико», ни более скромной «Севилье». Маммана — совсем юный защитник клуба, который в том сезоне пропустил больше любого другого лидера французской лиги. Ригони и Дриусси вообще никогда не играли за рубежом. При том, что первому недавно стукнуло 25, а второй за весь сезон в итоге забил 6 мячей. Полсезона не имея конкуренции за место в составе.

Теперь — к цифрам

В трансферах этих пятерых многим видится ошибка селекции. Ну или, по крайней мере, в большинстве из них. Вот только есть два «но».

Первое — в их подписании участвовал Константин Сарсания. Человек, который привёз за небольшие деньги Ломбертса и Губочана, а также открыл стране (не смейте смеяться) Виктора Файзулина. И это далеко не все его удачные трансферы.

10 лучших трансферов Константина Сарсании в «Зените» времён Адвоката Константин Сарсания вслед за Сергеем Фурсенко вернулся в «Зенит», вновь заняв должность спортивного директора клуба.

Второе — чистая математика. Каждый из аргентинцев за сезон в Питере вырос в цене! Transfermarkt — безусловно, не истина в последней инстанции, но этот ресурс — самый уважаемый в футбольной среде по вопросам ценообразования. И вот, о каких цифрах там идёт речь.

Эмануэль Маммана, 22 года

Сумма трансфера в «Зенит»: 16 млн евро

Статистика сезона: 26 матчей (все в стартовом)

Сколько стоил на момент перехода: 7 млн евро

Сколько стоит сейчас: 10 млн евро

Леандро Паредес, 23 года

Сумма трансфера в «Зенит»: 23 млн евро

Статистика сезона: 39 матчей (34 в стартовом), 6 голов

Сколько стоил на момент перехода: 13 млн евро

Сколько стоит сейчас: 18 млн евро

Матиас Краневиттер, 24 года

Сумма трансфера в «Зенит»: 8 млн евро

Статистика сезона: 33 матча (23 в стартовом)

Сколько стоил на момент перехода: 6 млн евро

Сколько стоит сейчас: 8 млн евро

Эмилиано Ригони, 25 лет

Сумма трансфера в «Зенит»: 9 млн евро

Статистика сезона: 28 матчей (19 в стартовом), 6 голов

Сколько стоил на момент перехода: 7 млн евро

Сколько стоит сейчас: 8 млн евро

Себастьян Дриусси, 22 года

Сумма трансфера в «Зенит»: 15 млн евро

Статистика сезона: 40 матчей (25 в стартовом), 6 голов

Сколько стоил на момент перехода: 8 млн евро

Сколько стоит сейчас: 12 млн евро

Итак, если верить этим цифрам, стоимость аргентинцев «Зенита» выросла на 15 млн евро. Звучит как какой-то сюр. Чтобы попытаться разобраться в этих данных мы обратились к известному агенту Шандору Варга. Хотели услышать аргументы в пользу их роста от специалиста: ну, вдруг мы что-то упускаем? На деле — Шандор удивился не меньше нашего: «Ваш пример с «Зенитом» — отличный. Феномен могу объяснить просто — в футболе идут нездоровые процессы».

Стоимость аргентинцев отражает качества этих футболистов?

Нет. Цена аргентинцев из «Зенита» выросла не из-за их качеств. Если бы «Зенит» стал чемпионом, то повышение цены было бы логичным. А так – питерский клуб сезон провалил. Это виртуальный рост, а не реальный. Просто весь мир сошёл с ума.

Как нам к этому относиться? Это вообще нормально для футбола?

Я со многими тренерами общался – Пеп Гвардиола, Арсен Венгер. Все говорят, что огромные зарплаты и большое количество денег не помогают развитию футбола.

Вы близко общаетесь с Арсеном Венгером. Может, ему был интересен кто-то из аргентинцев «Зенита»?

Не слышал. Никогда ни к одному из них интереса не было. Венгер интересуется молодыми футболистами.

Может, к ним был интерес из других топ-клубов?

Я не верю в это. Абсолютно уверен, что их не купят топ клубы. У многих нет тех качеств. А у кого есть, не смогли себя показать.

Удивляться можно сколько угодно. Но цифры говорят о другом. Видимо, в Питере что-то знают.

И что теперь, «Зенит» на коне?

Ни в коем случае. Положение «Зенита» максимально отчётливо показывает место в турнирной таблице. Против всего, что описано выше, есть как минимум три аргумента.

1. При покупке футболистов российские клубы переплачивают. Аргентинцы изначально покупались по завышенной стоимости.

2. Данные Transfermarkt не всегда отражают объективную картину. При звонке одному из российских агентов на тему аргентинцев пришлось выслушать гневную тираду о «бреде» этого сайта и «работе с агентами». Поводов говорить в подобном ключе об аналитиках ресурса нет и не было. Но всё же критическое восприятие информации здесь не будет лишним. Наше дело — предупредить.

3. Последнее обновление информации по игрокам было ещё зимой. Грядёт новое трансферное окно, и наверняка информация по игрокам обновится. И вот тут-то могут учесть и весеннюю результативность Ригони, и «кресты» Мамманы.

В то же время трансферная кампания «Зенита» лета-2017 —уж точно не «работа друзей Манчини по продвижению игроков». Мыслить в подобном духе смешно. Претензия на стратегическое мышление в этих трансферах очевидно была. Это видно по цифрам.

Прошлой осенью Сарсания ушёл. Говорят, тогда в «Зените» всё и посыпалось. Но даже сейчас у клуба есть шанс сохранить лицо в истории с аргентинцами. Сарсания снова не ошибся.