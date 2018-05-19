Буффон сыграл последний матч за «Ювентус». Вы тоже заплачете

Пару дней назад Джанлуиджи Буффон устроил стрим для болельщиков, где объявил, что заканчивает свою карьеру в «Ювентусе». Это одна из самых длинных историй любви в современном футболе – Буффон перешёл из «Пармы» летом 2001 года, отыграл за «Ювентус» 17 полных сезонов и остался в клубе даже после вылета в Серию В. Буффон объявил, что матчем с «Вероной» закончит карьеру в Турине, но вопрос о продолжении карьеры оставил открытым.

Слухи уже отправляют Буффона в «Ливерпуль», «Реал» и «ПСЖ», но в Турине не обсуждали это, а устроили пышные и шумные проводы Джиджи.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Ещё до матча Буффон устроил импровизированный круг почёта перед трибунами, братался с болельщиками и благодарил их за поддержку.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Тиффози «Ювентуса» подготовили баннер, где Буффон держит в руках «скудетто» – щит, нашиваемый на футболку команды за чемпионский титул в Италии. После матча «Ювентусу» вручали чемпионский кубок, уже седьмой подряд – с сезона-2011/12 бьянконери никому не отдают золотые медали.

«Ювентус» же подготовил специальную форму с хэштегом #Un1coна правом рукаве (#Уникальный, где 1 – номер Буффона).

На поле Буффон вышел со своими тремя сыновьями.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

«Верона» устроила Джиджи Буффону лёгкую жизнь в последнем матче. В створ ворот ему пробили лишь однажды, это сделал Мохамед Фарес, остальные 62 минуты Буффон отдыхал. После часа игры Джиджи заменили на третьего вратаря «Ювентуса», Карло Пинсольо, и по дороге на скамейку запасных Буффон обнялся со всеми игроками своей команды, поцеловал в лоб Манджукича и трогательно передал капитанскую повязку Клаудио Маркизио. Аплодировали даже игроки «Вероны».

Все 63 минуты на поле Буффон сохранял невозмутимость, но после ухода с поля заплакал – в последнее время это случается с Джиджи слишком часто.

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Играть дальше было бессмысленно. После замены Буффон немного просидел на трибуне, после чего пошёл вокруг поля – делать ещё один круг почёта. Его сменщик, Пинсольо, пропустил от Алессио Черчи, но, кажется, это вообще никого не волновало.

Буффон не может остановиться и хочет играть ещё, но сейчас, после этого вечера, пышных проводов и обожания всего стадиона, всего города, лучше всего закончить карьеру. Джиджи, лучше уйти на пике, когда тебя все любят.