Буффон сыграл последний матч за «Ювентус», но у него богатый выбор

Как Буффон попрощался с «Ювентусом»

В это невозможно поверить, но мы больше никогда не увидим Джанлуиджи Буффона в воротах «Ювентуса». Разве что в каком-нибудь забавном матче пузатых ветеранов. Сегодня 40-летний голкипер в последний раз сыграл за команду из Турина.

«Ювентус» уже в качестве чемпиона Италии сезона-2017/18 принимал «Верону». Соперник был подходящий для красивого расставания, так как гости заняли 19-е место и вылетели в Серию В. И «старая синьора» победила в финальном матче великого голкипера, однако не без феерии – 2:1.

За день до игры Буффон опубликовал длинное прощальное письмо, адресованное болельщикам туринского клуба. В частности, Джанлуиджи написал: «Шесть тысяч сто одиннадцать дней. Шесть тысяч сто одиннадцать моментов чистой страсти, радости, слёз, поражений и побед. Спасибо. Спасибо всем вам. Вы все помогли сделать каждый момент моей жизни в чёрно-белой футболке особенным. Эта футболка стала моей второй кожей. Я носил, любил и уважал её. Защищал эту футболку со страстью, которая всегда сопровождала меня. С завтрашнего дня этот путь заканчивается. Закроется книга, которую мы написали вместе. Меня переполняют эмоции. Новый путь неизбежно начнётся. Будет начата новая книга. Это должно произойти. «Ювентус» всегда будет больше любого игрока! Клуб продолжит писать знаковые страницы в своей книге, которая, полагаю, будет бесконечной. ДНК «Ювентуса» уникален. Это неповторимо и великолепно. «Ювентус» – моя семья. Никогда не перестану любить её, благодарить и называть своим домом. Она дала мне так много, она дала мне всё, гораздо больше, чем я дал ей».

«Верона» не стала портить праздник легенде. Голкипер сыграл свой отрезок на ноль, а мяч пропустил заменивший Буффона на 63-й минуте Карло Пинсольо. Замена Джиджи – очень трогательный момент. Наверное, ни один игрок никогда ещё не покидал поле так долго, но судья скорее съел бы жёлтую карточку, чем показал её вратарю за затяжку времени. Буффон обнял каждого из своих партнёров по команде, передал капитанскую повязку Клаудио Маркизио. У 40-летнего мужика наворачивались слёзы на глаза. На трибунах стадиона «Альянц» плакали все: и синьоры, и синьорины.

«ПСЖ» выигрывает у «Ливерпуля», «МЮ» и «Реала»?

Приятная новость: похоже, Буффон не завершает карьеру. По крайней мере такой вывод можно сделать из трансферных слухов, касающихся итальянца. В четверг на пресс-конференции Джиджи признался, что у него сейчас большой выбор.

«Действительно, я получил несколько очень интересных предложений, – сказал голкипер. – Но подождите до следующей недели. Если я продолжу, то это будет со стремлением достичь больших целей».

По информации зарубежных СМИ, на Буффона претендуют «ПСЖ», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и даже «Реал». Чемпион Франции сделал в присущем ему стиле предложение, от которого «невозможно отказаться». Мечтающий не меньше самого Буффона о победе в Лиге чемпионов парижский клуб «нарисовал» итальянцу двухлетний контракт с зарплатой в 8 млн евро за сезон (в два раза больше, чем голкипер получал в «Ювентусе») и завернул в подарочную упаковку капитанскую повязку.

В «Ливерпуле» Буффона хочет видеть лично Юрген Клопп, а в «Манчестер Юнайтед» его зовёт Жозе Моуринью. Английские СМИ уже раскопали трогательную историю о том, как 15-летнего Джиджи приглашал в свою команду Алекс Фергюсон, который уже тогда понимал, какое будущее ждёт итальянца. Тем не менее лучшие шансы заполучить голкипера у «ПСЖ».

Между тем в «Ювентусе» в следующем сезоне сделают ставку на 28-летнего поляка Войцеха Щенсны, сыгравшего 17 матчей в нынешнем чемпионате Италии. Его конкурентом будет 25-летний голкипер сборной Италии Маттиа Перин, которого туринский клуб выкупает у «Дженоа» за 8 млн евро. О судьбе Пинсольо что-то сказать в этой ситуации сложно, но ясно как день: никакого символизма в замене Буффона на него не было. Хотя, возможно, дело в том, что у и Карло завершается контракт.

Судья — космос. Пенальти был на 100%, а Буффона надо дисквалифицировать Если не видите нарушения, то вы либо фанат «Ювентуса», либо хейтер «Реала» с Роналду, либо ни черта не понимаете в футболе.

Три сотни «сухарей» за 17 лет!

Буффон провёл в «Ювентусе» 17 сезонов. Целая вечность для планеты Футбол! Он перешёл из «Пармы» в туринский клуб за рекордную на тот момент сумму – 75 млрд лир. Джиджи дебютировал в составе «бьянконери» в августе 2001 года в домашнем матче Серии А с «Венецией». С победы – 4:0. В тот счастливый день его ворота обороняли Джанлука Пессотто, которому уже 47 лет, а также Пауло Монтеро и Лилиан Тюрам – им сегодня по 46.

Джиджи сыграл 655 матчей за «старую синьору». Выдал 300 (!) «сухарей». Собрал в составе «Ювентуса» массу трофеев: 11 раз побеждал в чемпионате Италии, четыре – в Кубке страны, пять – в Суперкубке. Будучи голкипером «Ювентуса», выиграл чемпионат мира со сборной Италии. Кроме того, трижды доходил до финала Лиги чемпионов, но вот у этой истории так и не случилось хэппи-энда. В 2003-м было поражение от «Милана» в серии пенальти, в 2015-м от «Барселоны» – 1:3, а в 2016-м от «Реала» – 1:4.

«Моя цель заключается в том, чтобы болельщики «Ювентуса» грустили, когда я завершу карьеру», – признался как-то Буффон. Сегодня та часть Турина, что поддерживает «бьянконери», погрузилась в печальное молчание. Для неё вратарь ушёл навсегда.