Конте поливал игроков шампанским, а Моуринью «поливал» «Челси»

«Челси» победил «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии



«Челси» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии сезона-2017/18. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершилась со счётом 1:0 в пользу синих.



В середине первого тайма Эден Азар ворвался в штрафную площадь соперника, где его сбил Фил Джонс. Арбитр Майкл Оливер уверенно указал на «точку» и показал жёлтую карточку защитнику «Манчестер Юнайтед». Азар с пенальти развёл мяч и Давида де Хеа по разным углам.



«Челси» в 8-й раз выиграл Кубок Англии. Рекордсменом по числу трофеев является «Арсенал» (13), у «МЮ» 12 побед в турнире.

Моуринью: не считаю, что «Челси» заслужил эту победу, но поздравляю их



Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в финале Кубка Англии.



«Поздравляю их, потому что они победили, но я не считаю, что они заслужили эту победу. Но я поздравляю их. Я тренер „Манчестер Юнайтед“ и должен вести себя уважительно. И не только потому, что „Челси“ — мой бывший клуб, но и из-за того, что они — наши соперники сегодня.



Мне очень любопытно, что сейчас говорят по телевидению или что пишут люди, потому что если бы моя команда играла так, как «Челси», то я представляю, что бы о нас писали.



Нам было сложно играть без Лукаку против команды, которая защищается вдевятером. Мы нуждались в его присутствии. Каждое поражение трудно пережить, но я возвращаюсь домой с чувством, что мы отдали всё возможное. Никаких сожалений.



В «Челси» нет глупцов. Они знали, что мы будем играть без Феллайни и Лукаку, поэтому поставили восемь или девять игроков перед штрафной, понимая, что так они будут доминировать в этом прямолинейном футболе. Мы попробовали разные варианты, но у них был большой блок из компактных игроков.



Отражение игры в том, что Давид де Хеа не касался мяча. Он коснулся мяча лишь тогда, когда пришлось вытаскивать его из сетки», — цитирует Моуринью BBC.

«Айнтрахт» победил «Баварию» в финале Кубка Германии



«Айнтрахт» обыграл «Баварию» в финальном матче Кубка Германии. Встреча прошла в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 3:1 в пользу «орлов».



Автором первого мяча стал нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич, отличившийся на 11-й минуте после передачи полузащитника Кевина-Принса Боатенга. Мюнхенская команда сравняла счёт в начале второго тайма благодаря точному удару форварда Роберта Левандовски. Ребич вновь вывел свою команду вперёд, оформив дубль на 82-й минуте. Точку в матче поставил хавбек Мият Гачинович, забивший мяч в ворота «Баварии» в добавленное время.



Для «Айнтрахта» эта победа в Кубке Германии стала пятой в истории. Ранее клуб из Франкфурта-на-Майне побеждал в 1974, 1975, 1981 и 1988 годах.

«Ювентус» обыграл «Верону» в последнем матче Буффона за клуб



«Ювентус» одержал победу над «Вероной» в матче 38-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Альянц» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Голами в составе «Ювентуса» отметились Даниэле Ругани и Миралем Пьянич, за «Верону» забил Алессио Черчи.



Свой последний матч в составе туринской команды провёл легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон. 40-летний футболист отыграл 60 минут и был заменён на Карло Пинсольо. Болельщики проводили Буффона стоячими овациями.



Также последнюю игру за бьянконери провёл швейцарец Штефан Лихтштайнер. Во втором тайме он мог отличиться голом, но не реализовал пенальти. Лихтштайнера, как и Буффона, проводили стоячими овациями.



«Ювентус», обеспечивший себе победу в чемпионате в прошлом туре, финишировал с 95 очками в активе. «Верона» (25) вылетела из высшего дивизиона с предпоследнего места.

Буффон сыграл последний матч за «Ювентус». Вы тоже заплачете Легендарного вратаря проводили в Турине.

Гол хавбека «Саутгемптона» Буфаля признан лучшим в АПЛ в сезоне-2017/18



Английская Премьер-лига объявила автора лучшего гола сезона-2017/18. Им стал полузащитник «Саутгемптона» Софьян Буфаль, который забил победный мяч в ворота «Вест Бромвич Альбион» на 85-й минуте домашнего матча 9-го тура (1:0).

Видео доступно на официальной странице английской Премьер-лиги в социальной сети «Твиттер».

В сезоне-2017/18 Буфаль забил два гола и отдал две результативные передачи в 26 матчах (11 в основе).



«Саутгемптон» завершил чемпионат на 17-й строчке в турнирной таблице, сохранив прописку в АПЛ.

«Зенит» заинтересован в приобретении форварда «Гремио» Луана



Петербургский «Зенит» нацелился на приобретение нападающего «Гремио» Луана, сообщает Globo Esporte.



По данным издания, представители российской команды связались с руководством «Гремио» и ознакомились с условиями, необходимыми для покупки игрока. Сообщается, что бразильский клуб может продать Луана за € 20 млн. В «Гремио» отрицают факт переговоров с «Зенитом».



Напомним, летом 2017 года в услугах бразильского футболиста был заинтересован московский «Спартак», однако игрок отказался перейти в стан красно-белых. За всё время выступлений за «Гремио» Луан провёл 231 матч и забил 64 гола.

Защитника «Ботафого» Рабелло хочет приобрести «Локомотив»



Российским клубом, который хочет приобрести защитника «Ботафого» Игора Рабелло, является «Локомотив», утверждает журналист O Globo и CBN Rio Ренан Моура. По его данным, в ближайшее время «железнодорожники» должны сделать официальное предложение по трансферу 23-летнего футболиста.



Ранее бразильские СМИ сообщили, что один из больших российских клубов заинтересован в приобретении Рабелло и предложил ему контракт с зарплатой в € 5,7 млн в год. При этом не уточнялось, какой именно это клуб.



Добавим, прошлой зимой появлялась информация, что Рабелло пытается приобрести «Спартак». Однако позже «Чемпионату» стало известно, что эта информация не соответствовала действительности.

«Селтик» в 38-й раз выиграл Кубок Шотландии



«Селтик» победил «Мазервелл» в финальном матче Кубка Шотландии со счётом 2:0.



Автором первого гола стал полузащитник Каллум Макгрегор, отличившийся на 11-й минуте. Второй мяч забил хавбек Жюль Оливье Нтшан в середине первого тайма.



Для «Селтика» победа в национальном Кубке стала второй кряду и 38-й в истории. Стоит отметить, что клуб из Глазго является рекордсменом этого трофея, опережая «Рейнджерс» на пять побед.



Напомним, команда Брендана Роджерса в нынешнем сезоне также стала чемпионом шотландской Премьер-лиги.