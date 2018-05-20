Игнашевич: мог позвать и Березуцких, но их уже никто не спрашивал

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич ушёл из сборной России два года назад, но по просьбе Черчесова вернулся в команду ради ЧМ-2018. В последний день перед вылетом на австрийский сбор защитник ответил на вопросы журналистов в Новогорске



– Сколько раз Черчесов просил вас вернуться в сборную?

– Я с первого раза согласился. После матча с «Анжи» Черчесов позвонил, мы встретились, и я сразу выразил готовность.

– Странно получилось, что вас вызвали уже после объявления списка. Вы не могли встретиться с Черчесовым чуть раньше?

– Не знаю. Мне позвонили после заключительного тура. Всё остальное обсуждать не вижу смысла.



– Для вас это стало неожиданностью?

– Да. Именно потому что списки уже были объявлены.



– Вы говорили, что почувствовали себя новичком в сборной. Почему?

– Новый тренер, другие требования, много молодых игроков. Без Березуцких очень непривычно (улыбается). Но теперь уже освоился.



– Ваше решение могло заставить и братьев вернуться?

– Возможно, мои слова и решение повлияли бы на них. Я так понимаю, что их уже никто не спрашивал.

Динозавры не вымирают! Каково теперь Березуцким? Сергей Игнашевич вернулся в сборную России. Нет, это не шутка.

– Ваше приглашение говорит о том, что у нас кризис?

– Вам виднее.



– Чувствуете себя лидером сборной?

– Есть такое ощущение. Всё-таки некоторые ребята моложе меня чуть ли не вдвое. Пускай мы не шутим на общие темы, но на поле равны.

– Молодые игроки обращались за советом?

– Не обязательно спрашивать. Я в любом случае попробую подсказать. Когда в команде много молодых игроков, появляются ошибки, особенно в обороне. Опытный партнёр должен помочь и примером, и советом.



– К вам молодые обращаются на вы?

– Да. Спрашивают: «А вы зайдёте в квадрат?»



– Чем нынешняя сборная отличается от предыдущих?

– Другой тренировочный процесс. А ещё сейчас больше молодых игроков. Не знаю, плюс это или минус. На ЧМ-2014 у нас были опытные Денисов, Дзагоев, Жирков, Кержаков, но они оставались в запасе. На поле было больше молодых, которые перекладывали ответственность друг на друга. Может, поэтому и был такой скучный футбол. Сейчас Черчесов строит команду на новых футболистах – посмотрим, что из этого получится.

– Кто теперь лидер в раздевалке?

– Я ещё не был в раздевалке (улыбается). Товарищеские матчи покажут.



– Тяжело представить, что вас дополнительно вызвали ради запаса. Проговаривалось, что будете в основе?

– Нет. Я сказал Черчесову, что это его выбор. Я готов провести на поле хоть 90, хоть 45, хоть 5 минут.



– После ЧМ-2018 продолжите выступления в сборной России?

– Пока не готов ответить.



– Здоровье позволяет?

– Физически чувствую себя хорошо. Хотя мы устали после сезона, в том числе эмоционально. Сейчас есть возможность восстановиться и набрать недостающие кондиции.



– Контракт с ЦСКА будет продлён?

– Поскольку клуб не афиширует переговоры, я тоже не буду. Думаю, что через неделю после возвращения из сборной вопрос будет решен.