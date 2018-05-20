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Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич дал интервью перед ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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Сергей Игнашевич
Григорий Телингатер
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Игнашевич: мог позвать и Березуцких, но их уже никто не спрашивал
Сергей Игнашевич рассказал, почему передумал заканчивать карьеру в сборной и ответил, когда будет понимание по контракту с ЦСКА.
Футбол / Чемпионат мира по футболу 2018

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич ушёл из сборной России два года назад, но по просьбе Черчесова вернулся в команду ради ЧМ-2018. В последний день перед вылетом на австрийский сбор защитник ответил на вопросы журналистов в Новогорске

– Сколько раз Черчесов просил вас вернуться в сборную?
– Я с первого раза согласился. После матча с «Анжи» Черчесов позвонил, мы встретились, и я сразу выразил готовность.

– Странно получилось, что вас вызвали уже после объявления списка. Вы не могли встретиться с Черчесовым чуть раньше?
– Не знаю. Мне позвонили после заключительного тура. Всё остальное обсуждать не вижу смысла.

– Для вас это стало неожиданностью?
– Да. Именно потому что списки уже были объявлены.

– Вы говорили, что почувствовали себя новичком в сборной. Почему?
– Новый тренер, другие требования, много молодых игроков. Без Березуцких очень непривычно (улыбается). Но теперь уже освоился.

– Ваше решение могло заставить и братьев вернуться?
– Возможно, мои слова и решение повлияли бы на них. Я так понимаю, что их уже никто не спрашивал.

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Сергей Игнашевич вернулся в сборную России. Нет, это не шутка.

– Ваше приглашение говорит о том, что у нас кризис?
– Вам виднее.

– Чувствуете себя лидером сборной?
– Есть такое ощущение. Всё-таки некоторые ребята моложе меня чуть ли не вдвое. Пускай мы не шутим на общие темы, но на поле равны.

– Молодые игроки обращались за советом?
– Не обязательно спрашивать. Я в любом случае попробую подсказать. Когда в команде много молодых игроков, появляются ошибки, особенно в обороне. Опытный партнёр должен помочь и примером, и советом.

– К вам молодые обращаются на вы?
– Да. Спрашивают: «А вы зайдёте в квадрат?»

– Чем нынешняя сборная отличается от предыдущих?
– Другой тренировочный процесс. А ещё сейчас больше молодых игроков. Не знаю, плюс это или минус. На ЧМ-2014 у нас были опытные Денисов, Дзагоев, Жирков, Кержаков, но они оставались в запасе. На поле было больше молодых, которые перекладывали ответственность друг на друга. Может, поэтому и был такой скучный футбол. Сейчас Черчесов строит команду на новых футболистах – посмотрим, что из этого получится.

– Кто теперь лидер в раздевалке?
– Я ещё не был в раздевалке (улыбается). Товарищеские матчи покажут.

– Тяжело представить, что вас дополнительно вызвали ради запаса. Проговаривалось, что будете в основе?
– Нет. Я сказал Черчесову, что это его выбор. Я готов провести на поле хоть 90, хоть 45, хоть 5 минут.

– После ЧМ-2018 продолжите выступления в сборной России?
– Пока не готов ответить.

– Здоровье позволяет?
– Физически чувствую себя хорошо. Хотя мы устали после сезона, в том числе эмоционально. Сейчас есть возможность восстановиться и набрать недостающие кондиции.

– Контракт с ЦСКА будет продлён?
– Поскольку клуб не афиширует переговоры, я тоже не буду. Думаю, что через неделю после возвращения из сборной вопрос будет решен.

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