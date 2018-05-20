Ориентиры для Игнашевича. Самые возрастные участники ЧМ

Сейчас вы поймёте, что Сергей Николаевич не такой уж и старый.

Фарид Мондрагон (Колумбия)

43 года и 3 дня



На Кубок мира в Бразилию колумбийский «дедушка» ехал примерно в таком же статусе, в котором сейчас вызывается в сборную России Владимир Габулов – дядьки, способного успокоить, дать совет молодёжи. Безоговорочно первым номером у Хосе Пекермана был Давид Оспина, но и ветерана тренер уважил. Выпустив Мондрагона на пять минут в матче с японцами, тренер позволил ему обновить «долгожительский» рекорд Роже Милла. С 43-летним мужчиной в «рамке» колумбийцы ничего не пропустили и, более того, довели счёт до крупного – 4:1. «Это мой последний стадион», — сообщил рекордсмен после финального свистка – и не обманул. Более Фарид на поле в официальных играх не выходил.

Игнашевич: мог позвать и Березуцких, но их уже никто не спрашивал Сергей Игнашевич рассказал, почему передумал заканчивать карьеру в сборной и когда будет понимание по контракту с ЦСКА.

Роже Милла (Камерун)

42 года 1 месяц 8 дней

Слоган «Спасибо деду за победу» прозвучит уместно в контексте сборной Камеруна образца 1990 года. «Неукротимые львы» «дрессировщика» Валерия Непомнящего дошли на чемпионате мира до четвертьфинала, а главную роль в африканской сказке сыграл 38-летний Милла. На полях Италии нападающий заурядного французского «Сен-Пьера» забил четыре гола. И это был ещё не финал. Спустя четыре года Роже выступил на ещё одном «мире», став старейшим участником турнира на тот момент. Если вы думаете, что Анри Мишель выпустил самого старого человека в команде на поле исключительно из уважения к его сединам, для галочки, то глубоко заблуждаетесь. Несмотря на преклонный по спортивным меркам возраст, Милла помучил защитников сборной России и забил гол Станиславу Черчесову. Впрочем, Камеруну это не помогло – в свои ворота он получил шесть.

Пат Дженнингс (Северная Ирландия)

41 год



Свой 41-й день рождения легендарный североирландский вратарь отметил на поле в Гвадалахаре. То ли бразильцам не сообщили об этом, то ли они решили своеобразно поздравить именинника, но настроение у Пата после финального свистка было далёким от праздничного. Фаворит набросал сопернику тройку мячей и тем самым подтолкнул ветерана к выходу – из сборной и большого футбола.

Питер Шилтон (Англия)

40 лет 9 месяцев 19 дней



Доиграв до 47 лет, Шилтон стал только пятым в рейтинге самых «пожилых» участников чемпионата Англии, но другой его рекорд в стране в обозримом будущем вряд ли кто побьёт. На 41-м году жизни легендарный кипер дошёл с «тремя львами» до полуфинала чемпионата мира. В матче за третье место британцы уступили хозяевам ЧМ – команде Италии. Питеру же принадлежит ещё одно уникальное достижение: за 125 матчей в составе национальной команды он не заработал ни единой карточки. Истинный джентльмен!

Дино Дзофф (Италия)

40 лет 4 месяца 13 дней



Ещё одно подтверждение теории о том, что вратари зачастую раскрываются позже и остаются в деле дольше полевых игроков. 1982 год стал лебединой песней в карьере Дзоффа: весной он в шестой – и последний – раз стал чемпионом Италии в составе «Ювентуса», а летом съездил на заключительный чемпионат мира. Мало того – вернулся домой победителем! В финальном матче «скуадра адзурра» переиграла сборную ФРГ, а её капитан стал самым возрастным триумфатором турнира в истории. 36 лет прошло, а это достижение Дино до сих пор не побито.

Али Бумнижель (Тунис)

40 лет 2 месяца 10 дней



На ЧМ-2006 не было игрока старше тунисского вратаря. Тем не менее в Германию Бумнижель ехал отнюдь не статистом. Али провёл все три матча группового турнира, а свой последний гол на крупном турнире пропустил только с пенальти – от нынешнего тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Джим Лейтон (Шотландия)

39 лет 10 месяцев 30 дней



Более девяти десятков матчей отыграл за Шотландию Лейтон, но воспоминания о последнем большом турнире у него остались, мягко говоря, противоречивые: в заключительном туре группового этапа британцы получили «трёшку» от марокканцев и финишировали последними в своей четвёрке. Джим ещё на год задержался в «раме» сборной, завершив международную карьеру в 40 лет и 78 дней.

Сергею Игнашевичу на момент начала ЧМ-2018 исполнится «всего» 38 лет и 11 месяцев. Первый претендент на побитие рекорда Мондрагона – вратарь сборной Египта Эссам аль-Хадари. В январе ему стукнуло 45.