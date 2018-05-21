«Енисей» в РФПЛ. Автор чуда — Дмитрий Аленичев!

«Амкар» и «Енисей» будут играть в РФПЛ, «Милан» — в Лиге Европы, а Адвокат, похоже, не будет тренировать нигде. Главное — в обзоре дня.

Более 2000 фанатов «Реала» отказались от билетов на финал ЛЧ в Киеве

Более 2000 болельщиков «Реала» были вынуждены вернуть свои билеты на финал Лиги чемпионов с «Ливерпулем», который пройдёт в Киеве, сообщает AS.



По данным издания, массовый отказ от билетов вызван завышенными ценами на жильё в украинской столице в период проведения финала турнира, а также проблемами с логистикой. Отмечается, что мадридский «Реал» выпустил возвращённые билеты, полученные клубом согласно квоте, в продажу.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ливерпулем» пройдёт 26 мая на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве и начнётся в 21:45 по московскому времени.

Рекламы «Газпрома» не будет на улицах Киева в дни финала Лиги чемпионов

Адвокат готов к завершению тренерской карьеры

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной России Дик Адвокат, который ныне возглавляет роттердамскую «Спарту», после сегодняшнего вылета команды из высшего дивизиона чемпионата Нидерландов поделился мнением о своём будущем.



«Я ответственен за вылет команды. Мы должны были сыграть лучше. Не хочу сейчас никого упрекать, так как знал, на что шёл. Мы не смогли спастись от вылета, это ужасно для наших болельщиков.



Заканчивать карьеру таким образом неприятно. Думаю, что «Спарта» была моим последним клубом. Я очень расстроен. Мне нужно спросить себя о том, чего я действительно хочу. Посмотрим, какие будут варианты. Если ничего хорошего, то это конец», — цитирует 70-летнего Адвоката Voetbal International.

«Енисей» вышел в РФПЛ, несмотря на поражение от «Анжи» в ответном стыковом матче

В ответном стыковом матче за право участвовать в российской Премьер-Лиге в следующем сезоне «Анжи» принимал на своём поле «Енисей». Встреча проходила на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.



Напомним, в первой встрече «Енисей» победил со счётом 3:0. Таким образом, красноярская команда вышла в РФПЛ, а «Анжи» вылетел в ФНЛ.



«Енисей» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице по итогам минувшего сезона ФНЛ. «Анжи» занял 14-е место в итоговой таблице завершившегося сезона РФПЛ.

«Амкар» сохранил прописку в РФПЛ

В ответном стыковом матче за право участвовать в российской Премьер-Лиге в следующем сезоне «Тамбов» принимал на своём поле «Амкар». Встреча проходила на стадионе «СТЦ Тамбов» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт Михаил Костюков, который отличился на 38-й минуте. Напомним, в первой встрече «Амкар» победил со счётом 2:0. Таким образом, пермская команда сохранила прописку в РФПЛ, а «Тамбов» упустил возможность выйти в дивизион рангом выше.



«Амкар» финишировал на 13-й строчке в турнирной таблице по итогам минувшего сезона РФПЛ. «Тамбов» занял четвёртое место в итоговой таблице завершившегося сезона ФНЛ.

«Милан» разгромил «Фиорентину» и вышел в Лигу Европы

«Милан» крупно победил «Фиорентину» в матче последнего тура итальянской Серии A. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.



В составе «Милана» мячи забили полузащитники Хакан Чалханоглу и Джакомо Бонавентура, а также нападающие Никола Калинич и Патрик Кутроне, оформивший дубль. Автором единственного гола «Фиорентины» стал форвард Джованни Симеоне.



Таким образом, «Милан» закончил чемпионат на шестом месте, дающем право выступить в квалификационном турнире следующего сезона Лиги Европы.

Тульский «Арсенал» ведёт переговоры о продлении контракта с Божовичем

Руководство тульского «Арсенала» ведёт переговоры с главным тренером Миодрагом Божовичем о продлении контракта. Об этом сообщил спортивный директор клуба Андрей Рудаков.

Нынешний контракт черногорского специалиста с «Арсеналом» истекает 30 июня этого года. Ранее Божовича назвали кандидатом на пост рулевого «Зенита».



«Как только появятся новости, мы всё сообщим. В ближайшие дни будет информация. Хочет ли клуб продлить контракт с Божовичем? Работа ведётся. Никакого конфликта нет. Рабочая ситуация», — сказал Рудаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Вопрос дня. Лучший тренер РФПЛ сезона-2017/18? Кто лучший тренер сезона в РФПЛ? Мнение высказывают эксперты и читатели «Чемпионата».

«Чертаново» рассчитывает получить лицензию и выступить в ФНЛ в следующем сезоне

Директор «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что клуб рассчитывает получить необходимую лицензию для выступления в ФНЛ в следующем сезоне. Ранее клуб досрочно обеспечил себе первое место в турнирной таблице ПФЛ зоны «Запад».

«Чертаново» досрочно стал победителем ПФЛ зоны «Запад»

«Мы не предоставили необходимые бумаги на лицензирование, но мы знаем, что нужно, и уверены, что к 25-му числу исправим все недочёты. Работает аудиторская компания, надеюсь, что лицензию нам дадут.

Начало чемпионата мы будем играть там же, где играет «Спартак-2». Начинаем строить дополнительную трибуну, требуемые 3 тысячи наша арена вмещать не будет, но мы надеемся, что РФС нам разрешит играть дома. Для нас это очень важно, мы хотим развивать тему районной команды. В Чертаново живёт много людей, и клуб им интересен», — передаёт слова Ларина корреспондент «Чемпионата» Антон Третяк.

Левандовски опоздает в сборную Польши. Его подождут

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может покинуть мюнхенский клуб до начала чемпионата мира в России, сообщает польский журналист Матеуш Борек.



Тренерский штаб сборной Польши разрешил Левандовскому задержаться с приездом в расположение команды, чтобы завершить трансфер перед ЧМ-2018.



Отмечается, что 29-летний форвард получил предложения от «ПСЖ», «Челси» и «Манчестер Сити».



Напомним, ранее руководство «Баварии» заявляло, что не заинтересовано в продаже Роберта, который стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии по итогам сезона-2017/18.