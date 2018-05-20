Адвокат вылетел из Эредивизии. Ну и зачем он «Зениту»?

Что произошло у Адвоката в «Спарте»?

У бывшего главного тренера «Зенита» и сборной России Дика Адвоката плохой вечер. Он вылетел из Эредивизии – высшей лиги голландского чемпионата. Операция по спасению «Спарты» из Роттердама обернулась для 70-летнего коуча провалом.

Победители Кубка УЕФА в сезоне-2007/08: где они сейчас Ровно 10 лет назад «Зенит» выиграл первый еврокубок в своей истории. Что сейчас с героями той команды?

Адвокат возглавил «Спарту» 25 декабря прошлого года, всего через месяц после того, как покинул сборную Нидерландов. В тот момент завершился первый круг Эредивизии. Команда из Роттердама набрала 11 очков (две победы и пять ничьих) в 17 турах. Делила последнее, 18 место с «Родой», отставая от «Бреды» и «Твенте» на два-три балла. В общем, при полной концентрации сил можно было спастись.

В 17 турах под руководством Адвоката «красно-белые гладиаторы» выступили чуть лучше: пять раз победили, однажды сыграли вничью и потерпели 11 поражений – набрали 16 очков. Опередили «Твенте», избежав прямого вылета. Тем не менее, попали на пару с «Родой» в стыковые матчи. Причём система «стыков» в Нидерландах сложная: два представителя Эредивизии и восемь лучших команд второго по уровню дивизиона сражаются в плей-офф. Сперва «Спарта» одолела «Дордрехт», а в решающем раунде спорила с «Эмменом».

Первая встреча на поле соперника завершилась с более-менее устраивавшим «Спарту» счётом 0:0. На этом матче фанаты роттердамского клуба вывесили забавный плакат: «Наш Дик больше». Дело в том, что у тренера «Эммена» тоже имя Дик, а фамилия Люккен. Почему «больше», а не «сильнее» или «умнее»? Парни пошутили. Просто в английском языке слово «Дик» означает на сленге мужское достоинство…

Но в действительности оказалось, что Дик Люккен сегодня крепче Дика Адвоката. В Роттердаме «Эммен» победил – 3:1. В обороне «Спарты» творился ужас, хотя «красно-белые гладиаторы» забили первыми и получили шанс контролировать игру.

К слову, будучи игроком, Адвокат провёл 61 матч за «Спарту» с 1980 по 1982 годы.

Возможно ли возвращение голландца в «Зенит»?

Ровно 10 лет назад Адвокат переживал совсем другие эмоции: 14 мая 2008 года его «Зенит» выиграл в Манчестере Кубок УЕФА. Тогда Дик готовился к противостояниям с «Вильярреалом», «Марселем», «Байером», «Баварией» и «Глазго Рейнджерс», а не думал о том, как отбиться от второсортного «Эммена».

В мае 2018-го в «Зените» неожиданно вспомнили о голландце. По крайней мере, Адвокат был назван в СМИ кандидатом на пост главного тренера петербургской команды, когда стало известно об уходе Роберто Манчини. Многолетний помощник Дика и его представитель Корнелиус Пот так комментировал этот слух «Чемпионату»: «Мы знаем, что Адвокат по-прежнему является кандидатом на пост главного тренера «Зенита». Сейчас просто ждём решения руководства клуба и ничего больше не делаем. Мы были бы очень сильно в этом заинтересованы, но пока на нас с официальным предложением никто не выходил».

На матче «Зенит» – «СКА-Хабаровск» фанаты сине-бело-голубых скандировали фамилии Адвокат и Семак. Люди дали понять, кого они хотят видеть сменщиком провалившего работу Манчини. Дику и победе в Кубке УЕФА посвятили красивый баннер.

Фанаты «Зенита» посвятили баннер 10-летию победы клуба в Кубке УЕФА

Впрочем, в официально объявленном петербургским клубом «списке пяти» фамилии Адвоката не оказалось. Очевидно, инициативу того, кто продвигал голландца, не поддержали на совете директоров «Зенита». Либо список потенциальных наставников на самом деле чуть шире того, который донесли до миллионного болельщика хозяев, а потом и до всех остальных. «Мы очень высоко ценим вклад Дика Адвоката в развитие клуба, но сейчас он не входит в список тренеров, с которыми будут переговоры о приглашении», – сказали «Чемпионату» в пресс-службе «Зенита».

«Зенит»: ценим вклад Адвоката в развитие клуба, но он не в числе кандидатов

Будет ли экс-тренер сборной России продолжать карьеру?

Уйдя из «Зенита», Адвокат завоевал только один трофей – Суперкубок Нидерландов с ПСВ в 2012-м. Словно оставил все свои самые ценные записи в кабинете на базе в Удельной. Почему-то нигде не задержался надолго. Хотя за этот период он помимо клуба из Эйндховена поработал со сборными России, Бельгии, Сербии и Нидерландов, а на клубном уровне с АЗ из Алкмара, английским «Сандерлендом», турецким «Фенербахче» и «Спартой». Возможностей подтвердить свой тренерский класс имел достаточно.

«Я ответственен за вылет команды, – критикует себя Адвокат за поражение от «Эммена». – Мы должны были сыграть лучше. Не хочу сейчас никого упрекать, так как знал, на что шёл. Мы не смогли спастись от вылета, это ужасно для наших болельщиков. Заканчивать карьеру таким образом неприятно. Думаю, что «Спарта» была моим последним клубом. Я очень расстроен. Мне нужно спросить себя о том, чего я действительно хочу. Посмотрим, какие будут варианты. Если ничего хорошего, то это конец».

Адвокат намекнул на завершение тренерской карьеры. Вот только тренируя «Фенербахче» и сборную Нидерландов он тоже утверждал, что это его последнее место работы, а потом как ни в чём не бывало продолжал карьеру. В общем, не удивляйтесь, если через неделю-другую снова увидите Дика на базе «Зенита».